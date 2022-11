Inicijativa za sankcije Rusiji u Skupštini: 'Za Srbiju koja nije na pogrešnoj strani'

"Neusklađivanje spoljne politike sa EU, po mom mišljenju, može da ima dalekosežne negativne posledice za Srbiju."



Ovim rečima predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Borko Stefanović objašnjava motive koji su ga naveli da parlamentu preda predlog Rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede Rusiji sankcije.



Srbija je u Ujedinjenim nacijama kroz različite rezolucije osudila invaziju Rusije na Ukrajinu. Međutim, i pored upornih apela zapadnih država, odbija da uskladi svoju spoljnu politiku i uvede sankciji Rusiji.



Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe "Ujedinjeni" u Skupštini iz redova Stranke slobode i pravde (SSP) u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da "ne vidi nijedan argument koji bi ga ubedio da ne treba uskladiti politiku sa politikom EU".



Dodaje da od Ministarstva inostranih poslova Srbije očekuje da razmotri i iznese mišljenje o njegovom predlogu Rezolucije.



Zbog predloga koji je, kako je sam više puta naglasio, predao lično kao poslanik a ne kao predsednik Odbora za spoljne poslove, trpi proteklih dana oštre kritike i kolega iz opozicije.



O tome da li će se njegov predlog naći pred poslanicima u plenumu, odlučuje predsednik Skupštine na čijem čelu je Vladimir Orlić iz vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).



RSE do objavljivanja ovog članka nije dobio komentar o Stefanovićevoj inicijativi od poslaničke grupe i najbrojnije, vladajuće SNS, predsednika Parlamenta Vladimira Orlića, kao ni od Ministarstva inostranih poslova na čijem je čelu lider socijalista Ivica Dačić.

Infografika: Rusija zemlja s najviše sankcija na svijetu



RSE: Upravo ste završili (29. novembar) sa posebnom sednicom Odbora za spoljne poslove koja je takođe u vezi sa ratom u Ukrajini. Video linkom razgovarali ste sa tamošnjim kolegama iz Odbora Vrhovne rade Ukrajine. Kakvi su utisci, kakve su poruke razmenjene?



Stefanović: Mislim da je bilo dobro da su sednici prisustvovali članovi odbora iz više stranaka i vladajuće koalicije, bez obzira što sam ja iz najjače opozicione stranke.

Mislim da je bila dobra prilika da se razmene informacije sa kolegama iz ukrajinskog parlamenta, da se razgovara o daljoj saradnji. Mi smo pri tome uputili reči podrške u njihovoj zaista teškoj situaciji, jer oni se nalaze usred jednog užasnog rata.

Poželeli smo im mir i mislim da su svi nepodeljeno, svi članovi odbora se izjasnili ono što se i Srbija izjasnila, da osuđuju agresiju na Ukrajinu, da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine i njen suverenitet i u tom smislu nije bilo nikakvih razmimoilaženja.

Ovo je prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fer.

A ukrajinske kolege su, naravno, tražile određene specifične stvari: da se Srbija izjasni jasnije o prirodi režima u Kremlju i tako dalje. Tražili su naravno i to da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, što je ono što sam ja predložio kao narodni poslanik u predlogu rezolucije.

To će biti naša suverena odluka i niko sa strane neće, niti treba da se meša u naše odluke po tom pitanju. Tako da ćemo mi, očekujem, nakon jedne debate, imati priliku za razmenu argumenata "za" i "protiv" i doneti odluku koja je u interesu građana, interesu Srbije.



RSE: Kakva je bila reakcija članova Odbora iz redova vladajuće koalicije na zahtev vaših kolega iz Ukrajine da se Srbija jasnije odredi?



Stefanović: Nije korektno da ja prenosim šta je ko rekao na sastanku, to nije lepo i to se ne radi, ali mislim da smo se svi složili da će svaka odluka naše Skupštine ili naše Vlade biti doneta u okvirima našeg suvereniteta. To je samo naša odluka.

Nijedna druga država, koja god da je država - Rusija, Amerika, ne treba i ne sme da se meša u naše odlučivanje po svim pitanjima unutrašnje politike, a naročito u ovom pitanju. Tako da u tom smislu nema neslaganja među članovima odbora.

Prilika da se vlast izjasni da li je zaista za EU

RSE: A ima li neslaganja kada je reč o vašem predlogu Rezolucije o usklađivanju spoljne politike Srbije sa EU?



Stefanović: Ja verujem u takvu odluku bez obzira da li će to podržati druge stranke. Verujem zato što je Srbiji mesto u Evropskoj uniji.

To je prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fer. Pri čemu ja verujem da naša budućnost nije u izolaciji i nije u daljem guranju Srbije u mrak.

Neusklađivanje spoljne politike sa EU po mom mišljenju, može da ima dalekosežne negativne posledice po našu ekonomiju, našu privredu, našu spoljnotrgovinsku razmenu sa EU.



RSE: U kojoj je fazi vaš predlog Rezolucije? Kada će biti na Odboru? Šta očekujete?



Stefanović: Ja očekujem da se pre zakazivanja same sednice (Odbora) izjasni Ministarstvo spoljnih poslova, da da neku vrstu ekspertskog viđenja teksta predloga Rezolucije. Mislim da je to legitiman zahtev od strane skupštinskog Odbora. Ponavljam, ja sam predao ovaj predlog u proceduru kao narodni poslanik. Svaki narodni poslanik ima pravo da podnese bilo koju inicijativu.

Predao sam jer verujem da je to najbolji put za Srbiju i njenu budućnost. Neki drugi poslanici i druge poslaničke grupe verovatno imaju drugačije viđenje što ih ne ometa da podnesu sopstvene predloge bilo predsedniku Skupštine, bilo Odboru.

Rusija gleda svoj interes

RSE: Od 17 članova Odbora čak 14 je iz redova vladajućih stranaka koje nisu za uvođenje sankcija Rusiji. Da li je realno očekivati da se raspravlja o Rezoluciji?



Stefanović: Ja verujem u to zato što smatram da smo na ovaj način vratili Skupštinu u proces. Skupština je najviši zakonodavni organ naše države i mesto koje reflektuje volju građana na najviši način, uz mesto predsednika Srbije. Ovo je mesto na kome o tome treba da se raspravlja i odlučuje.

Da li će se odlučiti na jedan ili drugi način, to je na volji poslanika, koje su birali građani. Na nama je bilo da damo predlog kao što uvek radimo.



Verujemo da Srbija koja je u izolaciji, Srbija koja je na pogrešnoj strani, virtuelnog novog Berlinskog zida koji se gradi u Evropi, nema budućnost. Takva Srbija dolazi u opasnost da ponovo bude država parija (izolovane države koju ne prihvata međunarodna zajednica).

Politička neutralnost ne postoji. Mislim da je to izmišljotina naše ekstremne desnice da bi kroz neke eufemizme rekli da su protiv Evropske unije.

Ne vidim nijedan argument koji me ubeđuje u suprotno osim onog kada ljudi kažu imaćemo problem sa gasom pri čemu, treba reći, da zemlje koje su uvele sankcije nemaju problem sa ruskim gasom. Zato što ga plaćaju na osnovu cena koje su dogovorene sa Rusijom i plaćaju ga u rubljama.

Druga stvar, nama je potrebna pomoć evropskih fondova u prevazilaženju energetske krize. Dakle, mi moramo da razumemo da će Rusija uvek štititi sopstveni interes i mi treba da štitimo sopstveni interse.



RSE: Da li mislite tu ima, pored interesa, i onog nekog ljudskog elementa? Jer do sada, evo već skoro deset meseci traje rat, toliki ljudi su ubijeni, raseljeni, bez povoda je napadnuta jedna potpuno suverena država. Da li bi, realno, trebalo da postoji u Srbiji malo veća svest da se treba ljudski odrediti prema tome?



Stefanović: Svakako. Ja mislim da pored tog ekonomskog, geopolitičkog razloga, ima i moralnih i ljudskih razloga.



RSE: Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko je reagovao na Vašu najavu i kaže kako ste, citiram, "lukavo zaobišli" pretpostavku šta će se dogoditi i koje su posledice prekida saradnje Srbije i Rusije. Da li je to pretnja?



Stefanović: Znate šta, ja to ne bih hteo da tumačim na takav način zato što imam poštovanje prema svakom diplomatskom predstavniku u našoj zemlji, dokle god oni uživaju gostoprimstvo naše zemlje. Ali isto tako ambasador Harčenko sigurno zna da sve to o čemu on javno pokušava da raspravlja sa mnom, jesu stvari koje se tiču naših unutrašnjih odluka i našeg suvereniteta.



RSE: Videli smo da je i u samoj opoziciji retko ko podržao Vaš predlog. Jedino, za sada, poslanici koalicije Moramo. Vuk Jeremić, iz Narodne stranke vas je kritikovao. Kaže da je vaš predlog "kukavičije jaje" Aleksandra Vučića, sa ciljem da podeli opoziciju. Kakav je Vaš odgovor na to?



Stefanović: Pa znate šta, ja sam razgovarao sa svim strankama koje se zalažu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i pre nego što smo podneli ovaj predlog u Odbor.

Ne očekujem ja da stranke ekstremne desnice podrže ovaj predlog. Mislim da bi to bilo vrlo čudno.

RSE: Čuli smo sad ovde u Skupštini i Dveri, takođe. Oni čak traže vašu smenu zbog svega ovoga.



Stefanović: Pa dobro, ja mislim da je to legitimno. Ne očekujem, niti sam ikad očekivao da stranke ekstremne desnice kažu da je ovo dobra inicijativa. Znate, ja bih se zabrinuo da jeste.



Pozadina toga je optužba da mi imamo dogovor sa vlašću da podnesemo ovu inicijativu. To ne može biti ni blizu istine. Jer da vlast želi da podrži ovu inicijativu, vlast bi ovu inicijativu na neki način stavila u proceduru. Vlast bi se sigurno izjasnila. Zašto bi vlast pravila dogovore sa opozicijom o nečemu ovakvom?

Oni imaju svu snagu i mogu bilo kad, bilo šta slično da predlože ili ne predlože. Oni se odlučuju za ovo drugo. Zašto smo mi gotovo poslednja zemlja na evropskom kontinentu, osim Belorusije i Turske, koja nikakve restriktivne mere nije uvela prema Ruskoj Federaciji.



Mislim da treba da se raspravlja na Odboru, da je to legitimno kao što je legitimno da se raspravlja i o njihovom predlogu rezolucije koji traži zabranu uvođenja sankcije bilo kad, bilo kome.



RSE: To su podnele stranke Dveri i Zavetnici…



Stefanović: To su podneli Dveri, Zavetnici, POKS, Nada koalicija, i ja mislim da je u redu da se o tome raspravlja. Oni nisu podneli Odboru, oni su podneli predsedniku Skupštine. Predsednik Skupštine je taj koji stavlja nešto na dnevni red sednice ili ne.



Mislim da bi bilo dobro da stavi ovaj naš predlog, ali da stavi i ovaj drugi, nemam ništa protiv.

Populizam i strah od javnog mnjenja

RSE: Kad sve to pogledamo: vladajuća koalicija nije za sankcije, veći deo opozicije takođe. Ako se uzmu podaci istraživanja javnog mnjenja da i veliki broj građana Srbije nije za sankcije, nije za prekidanje dobrih odnosa sa Rusijom. Da li su stavovi stranaka na neki način podilaženje javnom mnjenju?

Stefanović: Pa moguće da jeste ili je strah od reakcije javnog mnjenja, koje je brižljivo formirano deset godina na jednoj snažnoj kampanji u kojoj se sve što je zapadno predstavlja kao čisti đavo, a sve što je na istoku kao anđeoski, čisto i divno.

Znači uopšte ne ulazim ni zašto, ni kako, ni ko, ali to je jasno.

E sad, s druge strane ja sam video juče ili prekjuče najnovije istraživanje koje pokazuje da je taj procenat (podrške Rusiji) oko 60 posto, a ne 80 kako oni pričaju.

Taj rat procentima je glupost, i ja ne želim u to da ulazim. Zašto? Zato što je u pitanju državotvorna, ne partijska odluka. Ovo nema veze sa partijskim razlikama.



Mi treba da izmerimo šta je potrebno za našu budućnost i gde se mi nalazimo. Na kom kontinentu se mi nalazimo? Da li smo deo Evroazije ili smo deo Evrope? Da li smo mi jedan od najstarijih evropskih naroda? Jesmo. Da li je naša budućnost u Evropi? Jeste. Zašto? Zato što od 2000. godine građani to potvrđuju na svim izborima i sve stranke koje su i sada na vlasti su bar nominalno za Evropsku uniju.



Dakle, ja ne razumem da li ti ljudi koji se zalažu da mi ostanemo potpuno izvan toga razumeju da ostati potpuno izvan znači da svi upru prstom u vas, i da u ovako crno-belo podeljenom svetu nema mnogo mesta za neku lažnu neutralnost.



Mi treba da budemo vojno neutralna zemlja, ali politička neutralnost ne postoji.

Mislim da je to izmišljotina naše ekstremne desnice da bi kroz neke eufemizme rekli u stvari da su protiv Evropske unije, što je isto legitimno, ali onda reci to otvoreno, a građani će doneti odluku razmišljajući o svojoj budućnosti - gde se leče, na koji način se leče, gde putuju, gde rade, da li žele bolju platu... Naravno da žele.

Uostalom, dani ispred nas će na sreću ili na žalost po neke, doneti rasplet ove situacije.

Ja mislim da inicijativa u Skupštini može samo doprineti da taj rasplet bude manje bolan po nas.