USAID: BiH da riješi trgovinu ljudima ili može ostati bez američke pomoći

Ukoliko se BiH ne pozabavi pitanjem trgovine ljudima i ne zaustavi dalje padanje na listi, postoji opasnost od povlačenja sredstava SAD iz zemlje, kazala je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) zamjenica direktora USAID-a Bonnie Glick.

Također je naglasila da pravosudni sistem treba biti van političke kontrole, te da se uz adekvatne mjere koje podrazumijevaju i sigurnost za investitore, BiH od zemlje iz koje odlaze ljudi može transformisati u zemlju u kojoj ostaju.

RSE: USAID je investirao milijardu dolara u Bosnu i Hercegovinu. Sada imate novi fokus koji nazvali put ka samoodrživosti.

Glick: Govorimo o partnerstvu sa zemljama i njihovom putu ka samoodrživosti. Ideja je da, jednoga dana, svaka zemlja u kojoj radi USAID, postane zemlja koja više ne zavisi od inostrane pomoći, nego je samoodrživa, a priroda odnosa se mijenja u strateško partnerstvo. Kada smo prvi put došli ovdje pomogli smo u ponovnoj izgradnji infrastrukture i institucija u BiH, a sada smo u fazi da imamo puno sofisticiranije odnose, koji idu u pravcu ekonomskog razvoja i održivosti, otvaranja novih radnih mjesta, izvoz poljoprivrednih proizvoda, kretanja ka integraciji u Evropsku uniju i partnerstvo sa NATO. Priroda odnosa se promijenila, jer se BiH na svom putu ka samoodrživosti, promijenila i transformisala i mi pomažemo zemlji na tom putu.

RSE: Razumiju li to političari u BiH?

Glick: Nadam se da shvataju da je vrijeme da preuzmu odgovornost na tom putu da rade na svojim odnosima s građanima. Jer, da bi zemlja zaista bila demokratska, ona mora reagovati na potrebe i zahtjeve građana. Naravno, sve to, u demokratskoj zemlji, predstavljeno je kroz izbore i mi znamo da se izbori održavaju u BiH i željeli bismo da se oni održavaju u cijeloj zemlji i radujemo se njihovom održavanju.

Teško privući intvestitore u BiH

RSE: Korupcija je jedan od najvećih problema u BiH. To je i jedan od velikih problema kada su u pitanju investicije u BiH.

Glick: Teško je privući investitore u vašu zemlju, ako ne mogu biti sigurni u to da će moći raditi transparentno, tako da je jako važno da korupcija bude eliminirana. Susreli smo se s novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom, i koji su svoju pažnju usmjerili na otkrivanje korupcije u javnim nabavkama i to na načine na koji su poslovi koji se dobijaju povezani sa vladinim zvaničnicima. Jako je važno da novinari imaju kapacitete da bez straha, istinito izvještavaju i istražuju o tome šta se događa u zemlji. Ja znam da su ovo hrabri ljudi, jer rade iako nema uvijek straha od posljedica. To je jako važno jer slobodnom društvu za novinare je važno da rade slobodno.

Za BiH, da privuče međunarodne investitore, jako je važno da bude percipirana kao zemlja u kojoj korupcija nije institucionalizirana, gdje postoji okruženje gdje su javne nabavke transparentne, da nisu automatski date samo jednom ponuditelju, u maglovitim okolnostima. Vrlo je važno da investitori znaju da mogu profitirati od svoga rada u ovoj zemlji, tako da mogu doći i uložiti novac, otvoriti nova radna mjesta, angažirati mlade ljude. Sve to će biti ključno za BiH i njen razvoj u zemlju, za koju se svi nadamo da će postati.

Trgovina ljudima i pad BiH na međunarodnoj listi

RSE: Postoji tu još jedna stvar, a to je degradacija BiH na ljestvici po pitanju trgovine ljudima. Šta to znači u smislu pomoći organizacija kakva je USAID, ali i drugih. Gdje to može otići?

Glick: Vlada SAD i predsjednik Trump koncept trgovine ljudima uzimaju kao jako ozbiljan problem. Prošlog mjeseca izdao je izvršnu naredbu u vezi s tim.

To utiče i na rad USAID-a ukupno i USAID-a u Bosni i Hercegovini. Oni se moraju koncentrirati na dominaciju trgovine ljudima. BiH je bila zemlja gdje to nije bio problem, ali tokom vremena, vidjeli smo pogoršanje situacije u posvećenosti vlasti da zaustave trgovinu ljudima. To je moralno korozivno okruženje gdje vlasti ne zastupaju sopstvene ljude, ali ni druge koji su žrtve trgovine ljudima kroz ovu zemlju.

Naučila sam kako postoje važni elementi trgovine ljudima koji se događaju u BiH. Trgovina strancima kroz ovu zemlju, prema drugim zemljama da bi radili ili bili seksualno roblje. Također, postoje komponente trgovine ljudima u BiH koja je istinski strašan aspekt. Sve ovo je strašno, ali ono što sam čula je da 80 posto ljudi koji su predmetom trgovine ljudima, jesu djeca.

Možete zamisliti koliko je to strašan, veliki broj djece koja ne mogu sama sebe zastupati niti zaštititi, a predmet su trgovine ljudima i vlasti ne poduzimaju odgovarajuće mjere da to zaustave.

Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć BiH. To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac, tako i njeno stavljanje u kategoriju nekih od najniže rangiranih vlada.

Podsjećam građane ove zemlje da je BiH bila dobro plasirana i da je vlada preduzimala snažne mjere da se bori sa trgovinom ljudima, ali je pala na toj međunarodnoj listi i da je u opasnosti da postane jedna od najlošije plasiranih zemalja koja se ne bori protiv trgovine ljudima. Mi u SAD to jako ozbiljno shvatamo.

Povećano investiranje dijaspore

RSE: Odnosi li se to i na pitanje migracija?

Glick: Postoje nedavni izvještaji Svjetskog ekonomskog foruma, koji pokazuju da je BiH na trećem nivou što se tiče migracija prema vani u svijetu. Ispred nje su Haiti, kao prva, i Venecuela, koja je na drugom mjestu. Ovo nije zavidna pozicija za BiH. Nivo odliva mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine je previsok.

Dobra je vijest što je povećan nivo investiranja dijaspore u BiH. Jučer sam bila jako sretna što sam imala sastanak sa grupom od pet investitora iz dijaspore, koji su odlučili da, nakon što su otišli iz BiH Hercegovine prije dvadeset godina, zbog rata, da se vrate i investiraju svoj novac u fabrike, u proizvodnju, i oni obučavaju mlade ljude da imaju dobre poslove i sa dobrim platama u ovoj zemlji. Tako, shvatam, da je kroz program koji je USAID pokrenuo da se podstaknu investicije u ovu zemlju, došlo do dodatnog stvaranja 80 novih investicija u BiH, koje proizvode skoro deset miliona dolara prihoda za zemlju i stvaraju 260 novih radnih mjesta.

To je samo početak. Dakle, kada investitori shvate da postoji pogodna klima da se investira u ovu zemlju, oni će to uraditi. Otvorit će se nova radna mjesta u ovoj zemlji, to će dovesti do toga da nema odljeva mozgova, već da ćemo time pridobiti ljude da ostanu. Ljudi će ostati ovdje zasnovati svoj život ovdje kao profesionalci. To je nešto jako pozitivno, to je trend koji bismo željeli vidjeti da se nastavi, jer to je pokazatelj kretanja Bosne i Hercegovine ka sopstvenoj samoodrživosti.