Inicijativa mladih: Priznanje zločina uslov za dijalog o Kosovu

Vlada Srbije formirala je radnu grupu za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a za njenog predsednika imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Iz Vlade je saopšteno da će u rad grupe biti uključena sva ministarstva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Dok veći deo opozicije odbija da se uključi u razgovore, a mediji i javnost spekulišu šta im je cilj i svrha, Inicijativa mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je izašla sa konkretnim predlozima za dijalog.

U svom „Vodiču za unutrašnji dijalog“, Inicijativa rasvetljava kontekst koji je odnose Srbije i Kosova doveo do ovog momenta. Uz hronologiju događaja, od Ustava iz 1974. godine (koji je davao široku autonomiju tadašnoj pokrajini), preko antialbanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilnog gušenja demonstracija na Kosovu, te promene Ustava 1989., represije i početka rata na Kosovu, ova nevladina organizacija kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ono što se krajem devedesetih dešavalo na Kosovu.

„Kada institucije preuzmu odgovornost za ratne zločine, a to nije nikakva novost, i nalazi se i u presudama Haškog tribunala i u presudama domaćih sudova, onda možemo trezveno da govorimo o pitanju Kosova“, kaže jedan od autora „Vodiča“ Marko Milosavljević.

U ovom dokumentu, Inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih, vojnih i paravojnih fomacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine Oslobodilačke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.

„Ako su sada otvorena vrata za takvo jedno pitanje, kroz njih treba da uđemo kako treba. Ne lupajući ih, i ne puzeći, nego da vidimo šta je ta slika i šta je neki saldo svih stvari koje su se desile vezano za Kosovo“, navodi Milosavljević.

Vodič sadrži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine, te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije. To, kako ukazuju u Inicijativi, znači da dijalog ne kreće od nulte tačke i da se prethodni dogovori moraju poštovati. Dijalog takođe mora imati određeni format, uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.

„Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacija koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu“, kaže Milosavljević.

Dok je Vučić na dijalog pozvao sve aktere političkog i društvenog života, u Inicijativi smatraju da bi razgovori trebalo da krenu iz Skuštine Srbije. Zato su od predsednice parlamenta Maje Gojković zatražili zakazivanje posebne sednice o Kosovu, uz prisustvo predsednika Srbije i članova Vlade, ali i zainteresovanih predstavnika civilnog društva, te pozvali sve da se u uključe u dijalog.

Predstavnici dela opozicije Srbije ranije su ocenili da će razovori o Kosovu, iako poželjni, biti teško ostvarivi, s obzirom na to da Vučić ne otkriva šta je njegova strategija, ali i da je u trenutnim uslovima dijalog nemoguć jer, kako su naveli, vlast ponižava opoziciju.

„Opozicija mora da bude svesna odgovornosti koju ima pred građanima koje takođe predstavlja. Pitanje Kosova se ogleda u svemu onome o čemu pričamo u politici u Srbiji, i taj interes mora da prevlada osećanje ugroženosti ili marginalizacije koja često preovladava u opozicionim krugovima. Naravno da nemamo iluzije da će neki veliki napredak biti ostvaren, ali naša uloga i uloga opozicije i medija je u tome da stalno podsećamo državne zvaničnike koji su sada na vlasti, ali koji sutra mogu biti u obrnutoj situaciji, na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo“, podvlači Milosavljević.

Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga, koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije – od podrške na domaćem, ali i stranom terenu, preko ocena da mu je cilj dobijanje „alibija za priznanje nezavisnosti Kosova“, do stavova, poput poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji „veruje da po pitanju Kosova Vučić misli isto kao i srpski narod i Crkva i da se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek bilo srpsko“.

Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži „ni u našim mitovima i sukobima“, ali „ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa“.

„Šta će biti rezultat jeste pitanje svih pitanja“, kaže Marko Milosavljević koji smatra da će do priznanja Kosova kad-tad morati da dođe.

„Ali ono zbog čega mi smatramo da mora postojati unutrašnji dijalog jeste da to priznanje ne može doći na osnovu toga što je neko rekao – sad smo se dogovorili i ćao, doviđenja. To mora biti rezultat javnog interesa da je saradnja i pomirenje između dva društva moguća. To je ono što Srbija mora sama sa sobom da uradi, a onda će i te stvari koje se danas čine teškim biti mnogo lakše i činiće se razumnijim velikom delu društva“, rekao je Milosavljević.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi na suočavanju sa prošlošću, te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Jedan od poslednjih dogodio se u junu, upravo tokom festivala kosovske kulture „Mirdita, dobar dan“ u Beogradu.