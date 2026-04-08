Ultradesničarski influenser iz Srbije u 'ruskoj mreži' Orbanovih promotera

Ultradesničarski influenser iz Srbije podržao je aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana u predizbornoj kampanji uoči parlamentarnih izbora.

Mario Bojić, koji na svom YouTube kanalu, koji prati oko 130.000 ljudi, širi teorije zavera i prorusku propagandu, napravio je prilog iz Budimpešte u kojem je Orbana predstavio kao zaštitnika Evrope od "islamskih terorista", a opozicionog kandidata Petera Mađara (Magyar) označio kao marionetu Evropske unije.

"Njegova podrška Orbanu ukazuje da postoji mogućnost da je Bojić deo mreže influensera i novinara koje Kremlj organizuje s ciljem da se pruži podrška aktuelnom premijeru Mađarske", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Bulču Hunjađi (Bulcsu Hunyadi) iz instituta "Political Capital" iz Budimpešte.

Bojić nije odgovorio na poziv Radija Slobodna Evropa (RSE) da bude sagovornik u ovom tekstu.

Orbanova stranka Fides (Fidesz) na vlasti je u ovoj zemlji-članici Evropske unije od 2010. godine, a uoči izbora 12. aprila predizborne ankete daju prednost opozicionoj stranci TISA koju vodi Peter Mađar (Magyar).

Aktuelni premijer je blizak partner Ruske Federacije, i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a američki mediji nedavno su objavili seriju tekstova o vezama ruskih tajnih službi sa najvišim mađarskim zvaničnicima.

Iz Orbanove stranke nisu odgovorili na upit RSE da prokomentarišu podršku koju su dobili od srpskog influensera.

Šta je sve rekao Bojić?

Jednočasovnu video reportažu Mario Bojić objavio je na svom YouTube kanalu "Mario Zna". Kanal ima blizu 130.000 pratilaca i više od 30 miliona pregleda od osnivanja.

Video pod nazivom "Otišao sam u Budimpeštu da vidim zašto EU, (američki milijarder i filantrop Džordž) Soros i (predsednik Ukrajine Volodimir) Zelenski očajnički žele da svrgnu Orbana" je za tri sedmice videlo 13.000 ljudi.

U njemu Bojić iznosi tvrdnje da "Zapad želi da svrgne Viktora Orbana i počne da vlada ovde, kao što vlada u Nemačkoj i Francuskoj".

"Nemojte misliti da neće pokušati sve što mogu da ostvare svoje ciljeve i da spreče prosperitet Mađarske, da uvuku Mađarsku u ratove, kako bi mađarska vlada finansirala ratove i napustila politiku mira koju trenutno vodi", kaže Bojić.

Kako kaže, Orbanovim odlaskom bi "Budimpešta postala grad pun migranata iz zemalja trećeg sveta".

U jednom segmentu video priloga Mario Bojić šeta Ulicom Vaci, jednom od glavnih trgovačkih i pešačkih zona u glavnom gradu Mađarske. Dok šeta poziva gledaoce da obrate pažnju ima li među prolaznicima migranata sa Bliskog istoka i Afrike.

"Bože, koliko je belaca ovde. Vidite da sve može da bude normalno", kaže Bojić.

Dok stoji ispred Bazilike svetog Stefana Bojić govori o Mađarskoj kao zemlji u kojoj je hrišćanstvo brana "mentalnim bolestima", pod kojima podrazumeva homoseksualnost.

Kandidata opozicije Petera Mađara Bojić, iako ne pominje direktno imenom, označio je kao "narkomana" iza kojeg stoje Evropska unija i milijarder Džordž Soros (George Soros).

Afera na koju Bojić referiše plasirali su mađarski provladini mediji. U javnosti su se pojavili snimci spavaće sobe iz stana u kojem je 2024. održana žurka kojoj je, po sopstvenom priznanju, prisustvovao i Mađar.

Na snimcima se vidi i sto sa alkoholom i supstancom koja izgleda kao droga. Mađar je negirao da je konzumirao drogu i dobrovoljno se podvrgao testiranju na narkotike u akreditovanoj laboratoriji u Beču. Do kraja marta 2026. godine nije objavljen nijedan pozitivan rezultat, niti je protiv njega podignuta krivična optužnica zbog narkotika.

Ruski narativ

Novinar iz Budimpešte Mikloš (Miklós ) Barna Lipkovski kaže da je narativ koji propagira Mario Bojić identičan onom koji iznosi Orbanov Fides, ali i druge evropske desničarske stranke bliske Kremlju.

"Trenutno se narativ Fidesa fokusira na to kako zli ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Brisel hoće da unište Mađarsku. Na prethodnim izborima glavna tema je bila rodna politika i anti-LGBT narativ, pre toga antimigrantska politika. Ovaj influenser je uzeo od svega toga po malo", kaže Barna Lipkovski i podvlači:

"To je čisto ruski narativ."

Aktuelni premijer Mađarske, čija se desničarska vlada protivi politici EU za pružanje vojne pomoći Ukrajini protiv ruske invazije i održava dobre veze s Kremljom, u više navrata je optuživao nevladine organizacije, novinare i pojedine političare da su "plaćenici" Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i milijardera Džordža Sorosa.

Mikloš Barna Lipkovski kaže da u Fidesovom predizbornom narativu predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i Evropska unija danas igraju onu ulogu koju su migranti i izbeglice imali pre dva izborna ciklusa.

"To su 'strašila' kojima se skreće pažnja sa svakodnevnih problema birača. Mađarska je trenutno jedna od najsiromašnijih država EU. Imamo jedan od najmanjih GDP-a u EU", kaže Barna Lipkovski.

Prema statističkim podacima iz 2024. godine, Mađarska je na 23. mestu od 27 zemalja EU po visini bruto društvenog proizvoda (BDP) po glavi stanovnika. Lošije stoje samo Rumunija, Bugarska, Hrvatska i Letonija.

Ruska mreža Orbanovih promotera

Bulču Hunjađi iz budimpeštanskog instituta "Political Capital" kaže za RSE da je desničarska vladajuća stranka u Mađarskoj i ranije dobijala podršku ideološki bliskih aktera, u rasponu od državnih zvaničnika do influensera.

Prema njegovim rečima, reč je o "međunarodnoj mreži medija i pojedinaca" koji su proruski orijentisani i koji održavaju veze sa ruskim strukturama.

"Videli smo mnogo izveštaja o tome da Kremlj organizuje mreže influensera i novinara u Evropi. Na osnovu svih informacija koje su dostupne o Mariju Bojiću i njegovim vezama sa Rusijom, postoji sumnja da je on deo te proruske mreže", smatra Hunjađi.

O sistemskom prožimanju ruskih obaveštajnih službi sa mađarskim vlastima pisao je američki "Vašington post" u martu 2026. godine. Kako piše ovaj list, mađarski zvaničnici su godinama pružali ruskim obaveštajnim službama privilegovani kanal u osetljive rasprave unutar EU.

U odvojenom tekstu "Vašington post" je objavio da su ruske obaveštajne službe razmatrale tajne akcije kako bi uticale na parlamentarne izbore u Mađarskoj 2026. godine. Jedna od ideja bila je i organizovanje lažnog pokušaja atentata na Viktora Orbana, s ciljem da se pridobiju simpatije glasača i zaustavi pad Orbanove popularnosti.

Većina nezavisnih anketa javnog mnjenja iz marta 2026. godine pokazuje da opoziciona Stranka poštovanja i slobode (TISA) ima dvocifrenu prednost u odnosu na Orbanov Fides.

Bojićeve veze s Rusijom

Mario Bojić je u nekoliko navrata na svom Instagram profilu objavljivao fotografije iz delova Ukrajine koji su pod ruskom okupacijom. U decembru 2025. pohvalio se posetom Jalti na ukrajinskom poluostrvu Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Na fotografiji Bojić pozira sa podignuta tri prsta, a slika je potpisana rečima: "Dobro jutro sa Jalte i ne zaboravite nikada: Krim je Rusija, Kosovo je Srbija, Grenland je Amerika."

U istom periodu Bojić je objavio i fotografiju sa Denisom Pušilinom, separatističkim vođom takozvane Donjecke Narodne Republike kojeg je imenovao Kremlj.

"On Rusiju opisuje kao 'oslobodioca' i kontratežu Zapadu", kaže za RSE Vesna Radojević, urednica portala "Raskrikavanje", koji se bavi razotkrivanjem lažnih vesti.

U januaru 2025. Bojić je na Instagramu objavio fotografiju za koju kaže da je snimljena u prostorijama ruskog bataljona "Espanjola" u Mariupolju. Na fotografiji autor podkasta "Mario Zna" pozira pored crne zastave sa lobanjom i ukrštenim kostima – simbolom ove paravojne grupe koja je ratovala u Donjeckoj oblasti.

"To je plaćeni odred koji ratuje na strani Rusije, uglavnom ga čine radikalni fudbalski huligani, a dokumentovano je da među njima ima i otvorenih neonacista", podseća Vesna Radojević.

U martu 2025. godine Bojić je u svom studiju ugostio Čeja Bouza (Chay Bowes), irskog biznismena i novinara televizije RT (nekada Russia Today). Ovoj kući je Evropska unija pre četiri godine zabranila emitovanje na teritoriji EU zbog širenje dezinformacija i manipulaciju informacijama.

Bouz je u Srbiji boravio u jeku masovnih antivladinih protesta i studentskih blokada, koji su pokrenuti zbog smrti 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Tokom boravka u Srbiji snimio je dokumentarac o navodnom finansijskom uticaju Zapada na "obojenu revoluciju", što je termin kojim Kremlj opisuje svrgavanje autoritarnih režima u bivšim sovjetskim republikama.

Kako je počelo?

Nakon izbijanja pandemije COVID-19 2020. godine Bojić se pozicionira kao jedan od najglasnijih antivaksera u Srbiji. Aktivira se na svom YouTube kanalu "Mario zna" na kojem širi dezinformacije o korona virusu i vakcinama.

Vesna Radojević, urednica "Raskrikavanja" kaže da sadržaj koji Bojić i njemu slični teoritičari zavera šire "cveta" u kriznim vremenima.

"Pandemija im je bila pravi bum jer su tada skupili publiku na antivakserskim sadržajima i na tome insistiraju i dalje", kaže Radojević.

Krajem 2020. Bojić registruje Agenciju za proizvodnju televizijskog programa "Nulta tačka" sa sedištem u Kragujevcu u centralnoj Srbiji. Prema javno dostupnim podacima, ovo preduzeće je do sada imalo više od 50 privremenih prekida.

"Nulta tačka" je i veb sajt na kojem Bojić plasira emisije sa YouTube kanala. Slogan sajta je "Vraćamo objektivnost novinarstvu". Međutim, na njemu se svakodnevno objavljuju neproverene i netačne vesti sa senzacionalističkim naslovima.

Bojiću na ruku idu i algoritmi koji, prema rečima Vesne Radojević, zatrpavaju korisnike takvim sadržajem.

"Platforme kao što su YouTube i Facebook ne nagrađuju tačnost, nagrađuju klik, vreme provedeno na platformi, emotivnu reakciju. A konspirativni sadržaj sve to ima u izobilju. YouTube je jedna od glavnih mašina za radikalizaciju publike, promovisanje teoretičara zavera, guranje tog sadržaja", kaže urednica "Raskrikavanja".

Među temama koje Mario Bojić forsira su i teorija zavere o "zameni stanovništva", prema kojoj postoji organizovan plan političkih elita da stanovništvo neke zemlje "zameni" drugim etničkim ili verskim grupama.

U januaru 2026. objavio je intervjue sa predstavnicima krajnje desničarskih grupa i partija iz Austrije i Nemačke. Jedan od sagovornika bio mu je i austrijski ultradesničar Martin Zelner (Sellner) – kome je zbog ekstremističkih stavova ranije zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, Švajcarsku i Sjedinjene Države.

U tom prilogu Bojić iznosi tvrdnju da je Beč danas "talac velikog eksperimenta Evropske unije u demografskoj zameni" koju sprovode elite u senci.

Ova ničim utemeljena teorija je globalni trend, ali nije nimalo bezopasna, upozorava Vesna Radojević.

"Manifest teroriste sa Novog Zelanda koji je 2019. ubio 51 osobu eksplicitno se pozivao na 'Veliku zamenu'. Dakle, ta teorija direktno utiče na pojavu nasilja prema migrantima, muslimanima pa i na pojavu masovnih ubistava. Ljude poput Bojića to ne zanima, njima je važan klik, a ne javni interes", kaže Vesna Radojević.

Inače, osim Marija Bojića među vodećim promoterima ove teorije zavere u Srbiji je neformalna ultradesničarska grupa "Narodna patrola". Vođa ove grupe Damjan Knežević učestvovao je na konferenciji Međunarodne lige antiglobalista "Paladini" u Sankt Petersburgu septembra 2025. godine.

Skup, na kom su se okupili predstavnici desetina stranaka i pokreta krajnje desnice iz celog sveta, organizovao je ruski oligarh Konstantin Malofejev (Malofeyev) koji je pod sankcijama zapadnih zemalja, a glavna tema je bila borba protiv dolaska migranata.