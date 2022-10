U Indiji najmanje 40 osoba poginulo u rušenju visećeg mosta

Najmanje 40 osoba je poginulo nakon što se u nedjelju 30. oktobra u Indiji, tačnije u državi Gujarat koja se nalazi na zapadu države urušio most na kojem su bile stotine ljudi.



Nesreća se dogodila u gradu Morbi kroz koji protiče rijeka Macchu. U trenutku rušenja mosta, na njemu se nalazilo najmanje 400 ljudi, pišu indijski mediji.



"Most je otvoren prije nekoliko dana i to nakon popravke. Brojni spasioci su na terenu i pokušavaju spasiti ljude, a hitna pomoć pristiže i iz susjednih regija", navodi Guardian.

Povodom velike nesreće oglasio se i premijer Indije Narendra Modi koji je najavio pomoć porodicama stradalih te je uputio naredbu vojsci da učestvuje u aktivnostima spašavanja povrijeđenih građana.



Reagovao je i ministar odbrane Rajnath Singh koji je uputio saučešće porodicama poginulih.



"Izuzetno me potresla ova tragedija. Operacija spašavanja je u toku. Molim se za sigurnost svih građana i želim brz oporavak povrijeđenima", rekao je ministar odbrane.



Osim što je za sada utvrđeno da je život izgubilo najmanje 40 osoba, indijski mediji ističu kako su spasioci do sada utvrdili kako je najmanje 100 osoba povrijeđeno.



Za sada nisu poznati razlozi zbog čega je došlo do nesreće.