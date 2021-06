'Mislili smo da se to kod nas više neće desiti': Napad na pravoslavnu crkvu u Vrginmostu

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je tijekom vikenda pod okriljem noći porazbijao i razbacao granitne ploče i elemente za dovršenje pravoslavne crkve u Vrginmostu, pedesetak kilometara od Zagreba.

Incident osuđuju i predstavnici domaćih Srba koji su u većini, i predstavnici doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine, koji su se tamo nastanili.

Vrginmost je najveće mjesto u općini Gvozd, a načelnik općine Gvozd sa liste Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milan Vrga osuđuje u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) razbijanje granitnih ploča i podnog mozaika za pravoslavnu Crku Sabora Srpskih Svetitelja koja se gradi u Vrginmostu.

“To je nasilnički čin, mislim da je na nacionalnoj osnovi od strane nekog pojedinca. Vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja, i da će ga Državno odvjetništvo i sud adekvatno kazniti da se to više ne ponavlja”, kazao je Vrga.

Na pitanje RSE je li unazad godinu-dvije bilo ekscesa na nacionalnoj osnovi na području Općine Gvozd, Vrga ocjenjuje:

“Ima sitnih provokacija od strane pojedinaca, ali smo razgovorima uspjeli dovesti do toga da život među svim građanima bude normalan."

Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH, u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Idžan iz HDZ-a, koja se u izjavi za RSE također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.

Na koliko se procjenjuje šteta?

“Mi smo posljednjih godina radili na tome i doveli smo naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas više nikada neće desiti. Zato kažem – to je za najveću osudu jer se radi o sakralnom objektu, bez obzira je li šteta mala ili velika, i to za nas ima veliku vrijednost. Ja bih bila presretna da je ovo bilo zadnje i da se nikada više ne ponovi", poručuje HDZ-ova zamjenica načelnika općine.

Paroh u Topuskom Mile Ristić kazao je za RSE kako su u utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na 1. 700 eura.

“Radi se o elementima granitnog podnog mozaika, granitna bordura, granitna cokla, granitna stepenica na oltaru, granitno čelo... Ukupna šteta 12.825 kuna,” bio je precizan paroh.

Nije prvi incident

Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, gdje je policija brzo pronašla počinitelja i sada ova devastacija, paroh Ristić usprkos svemu ne gubi optimizam:

“Nije to toliki problem. Završit ćemo izgradnju, ali problem je u tome što hram nije još ni završen, a već smo imali dva incidenta – prvi puta ta krađa, pa sada ovo razbijanje i iživljavanje, velika nužda izvršena tu ispred same crkve... E to boli čovjeka, da se to u našoj maloj sredini mora dešavati. To osuđuju svi, i Srbi i Hrvati”, kaže Ristić.

Materijal je dopremljen iz BiH 11. lipnja, ali šteta nije primijećena do ponedjeljka 14. lipnja kada su radnici ujutro došli na gradilište raditi stolariju. Naime, nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici prekoputa novoizgrađene katoličke crkve. Glasnogovornik Policijske uprave sisačko-moslavačke Dario Kačmarčik izvijestio je za RSE o do sada počinjenom.

“U razdoblju između 11. i 14. lipnja u općini Gvozd, mjesto Vrginmost, nepoznati počinitelj je u dvorištu pravoslavne crkve oštetio više granitnih ploča i pločica. Od odgovorne osobe zaprimjena je kaznena prijava zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Policija intenzivno traga za počiniteljem,” poručuju iz policije.

Ovaj vandalski čin je u izjavi za tjednik srpske manjine “Novosti” osudio i predsjednik SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac:

“Velika šteta i velika sramota. Šteta zbog toga jer je trebalo vremena da taj hram dođe do visokog stupnja izgrađenosti koji uključuje i podne ploče, što će se sada morati na neko vrijeme odgoditi. Sramota zbog toga što smatram da je u posljednjih tridesetak godina uništavanja bilo previše: kako svojega, tako i tuđega, a uništavanje hramova dodatna je sramota, kako za počinitelje, tako i za cijelo društvo,” poručio je predsjednik SDSS-a.

Vrginmost je gradić od nešto preko 1.000 stanovnika pedesetak kilometara južno od Zagreba. Do rata je imao srpsku većinu, velika većina stanovnika je u “Oluji” izbjegla iz Hrvatske, i tek manji dio se vratio.

Sada većinu u Vrginmostu, koji je sjedište općine Gvozd, i koji se i sam tako zvao od 1996. do 2012. godine čine doseljeni Hrvati iz Bosne i Hercegovine, preciznije Republike Srpske.