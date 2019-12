Incident u Skupštini Srbije zbog Crne Gore

U Skupštini Srbije došlo je do incidenta kada su poslanici opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović i Ivan Kostić ušli u skupštinsku salu gde se održavala sednica sa transparentima na kojima je pisalo „Milo lopove, ne damo ti svetinje“ i „Zašto ćutiš Srbijo“, protestujući što vlasti u Srbiji nisu reagovale na usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.

Zatražili su vanrednu sednicu Skupštine Srbije o sitaciji u Crnoj Gori, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba sa poslanicima vladajuće većine.



Obradović je stao ispred stola predsedavajućeg sednici i pitao poslanike „da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori“.



Tada su mu prišli šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović i drugi poslanici vladajuće većine i nastalo je koškanje.



Predsednica Skupštine Maja Gojković apelovala je na poslanike da ostanu na svojim mestima i da ne reaguju na ono što je nazvala provokacijom Boška Obradovića. Takođe je tražila od skupštinske službe obezbeđenja da ne reaguje.

Sednica je potom prekinuta, a ubrzo i nastavljena.

„Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a mi, naravno, nismo želeli da dozvolimo da se bilo ko prema nama ponaša na takav način“, rekao je Boško Obradović, lider pokreta Dveri, novinarima u holu Skupštine Srbije.

„Ono što je za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori“, poručio je Obradović.

Sednica je ubrzo nastavljena, a šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije (SPS) Đorđe Milićević rekao je na skupštinskom zasedanju da ono što je viđeno u parlamentu nije oličenje onoga što želi da radi i što radi vladajuća koalicija.

„Niko im nije branio da uđu u parlament i da kroz argumentovanu raspravu pokažu svoju snagu“, naveo je Milićević.

Dveri ispred ambasade Crne Gore u Beogradu

Poslanici Dveri u Skupštinu su došli nakon što su ispred ambasade Crne Gore u Beogradu protestovali zbog usvajanja Zakon o veroispovesti.

Lider Dveri Boško Obradović je na zidu crnogoske ambasade ispisao grafit "Milo, lopove! Ne damo ti svetinje".

Okupljene pristalice Dveri ispred ambasade Crne Gore nosile su transparente sa natpisima "Milo Vučiću", "Zašto ćutiš Srbijo", "Vučić-Milo braća blizanci".

Osude Zakona i iz Skupštine Srbije

I pre ulaska Dveri u Skupštinu Srbije, na čijem je dnevnom redu rasprava o izmenama Zakona o Vojsci Srbije i Strategiji odbrane, poslanici su debatovali o Crnoj Gori. Poslanici vladajuće većine su naveli da „problemi moraju biti rešeni mirnim putem“, dok je deo opozicije negodovao zbog "mlake reakcije" Srbije.



Poslanici opozicione Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislava Šešelja tražili su da Srbija učini "sve što može" i „pomogne Srbima u Crnoj Gori i da se obrati Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija“.



Poslanik SRS Miljan Damjanović je negodovao jer je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Marković rekao da on "može reći" da je "režim Mila Đukanovića ustaški", ali da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "to ne sme", te da Vlada Srbije i predsednik „moraju obazrivo da vode računa o postupcima kako ne bi otežali ionako težak položaj Srba u Crnoj Gori“.



Damjanović je nastavio da negoduje, a nakon što mu je predsedavajući Miroljub Arsić isključio mikrofon, govorio je sa mesta, te mu je Arsić izrekao opomenu. Damjanović je potom krenuo ka predsedavjućem i pitao ga „da li možda hoće da ga izbacuje iz sale i hapsi kao što to čine milogorci“.



Situacija se ipak smirila i Damjanović se vratio na mesto, a predsednica Skupštine Maja Gojković, kada je preuzela predsedavanje, na zahtev šefa poslaničke grupe SNS-a Aleksandra Martinovića povukla je opomenu.



"Opomenu poslaniku Damjanoviću povucite, ništa Srbima u Crnoj Gori nećemo doneti ako ovde počnemo da se hvatamo za gušu mi naprednjaci s radikalima", rekao je Martinović posle čega je Gojković povukla opomenu.



On je kazao da je "scenario" u Crnoj Gori i Republici Srpskoj isti: "Da se mi Srbi dohvatimo za gušu".



Martinović je rekao da vlast u Srbiji, kao i oni koji kritikuju postupke domaće vlasti zbog zbivanja u Crnoj Gori, žele dobro srpskom narodu i crkvi u Crnoj Gori.



On je izjavio da veruje da će reagovati i Vaseljenska patrijaršija i Ruska pravoslavna crkva.



Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da ništa što se bude dešavalo ili desilo u Crnoj Gori i Republici Srpskoj „ne može biti bez posledica u Beogradu“, te optužio "strance" da žele da zavade Srbe.



"Moramo da učinimo sve što je do nas, da do toga ne dođe, i da ne dopustimo da se to prelije u Beograd. Ako se prelije u Beograd, desiće se ne zato što to žele Srbi nego stranci", rekao je Vulin.