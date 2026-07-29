Ruski menadžer iz vrha Telegrama na korak do državljanstva BiH

Ruski državljanin Ilia Perekopskii, potpredsjednik aplikacije Telegram i dugogodišnji suradnik njenog osnivača Pavla Durova, zatražio je državljanstvo Bosne i Hercegovine kao osoba od naročite koristi za državu.

Zahtjev za stjecanje državljanstva Ilije Perekopskog uvršten je u prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH zakazane za 30. juli.

O njemu će se raspravljati tek ako tačka bude usvojena na sjednici.

Kako su za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdili iz Ministarstva civilnih poslova, Perekopskii je zahtjev podnio na osnovu člana 13 Zakona o državljanstvu BiH, koji omogućava prijem stranih državljana ako to predstavlja naročitu korist za BiH.

"Službeni podnosilac zahtjeva je punomoćnik lica, advokat Miloš Kudra iz Banje Luke, temeljem preporuke Privredne komore Republike Srpske od 29. aprila 2026. godine", naveli su za RSE iz Ministarstva.

Konačnu odluku o prijemu stranog državljanina u državljanstvo BiH donosi Vijeće ministara BiH konsenzusom.

Prema odgovoru dostavljenom RSE iz Ministarstva civilnih poslova, Privredna komora RS-a u svojoj preporuci je navela da bi Perekopskii "mogao imati pozitivan utjecaj na privredne i razvojne tokove Republike Srpske i BiH".

Kao jedan od razloga navodi se da želi preuzeti udio u kompaniji "EVA Genesis" d.o.o. Banja Luka.

U preporuci se dodaje da ova kompanija planira investirati značajna sredstva u BiH kroz projekte iz oblasti digitalnog marketinga i komunikacija, informacionih tehnologija i modne industrije. Više detalja o tome na koji način će to učiniti nije navedeno.

Šta kaže Privredna komora RS-a?

Predsjednik Privredne komore RS-a Goran Račić rekao je za RSE da se preporuke ne daju na osnovu državljanstva podnosioca zahtjeva, već poslovnih planova koje namjerava realizirati.

"Ako se radi o ljudima koji imaju ozbiljne poslovne aktivnosti, mi procijenimo da ti ljudi, uz preporuke drugih institucija koje su uključene u proceduru, mogu dobiti preporuku za sticanje državljanstva", rekao je Račić.

Dodao je da je Privredna komora ranije davala slične preporuke i državljanima drugih zemalja.

"Mi ne gledamo da li je neko iz Rusije ili neke druge države. Imali smo ljude iz Njemačke, Austrije, Italije i drugih zemalja koji su tražili državljanstvo. Gledaju se poslovni planovi i procjenjuje da li mogu opravdati poslovne aktivnosti koje najavljuju", kazao je Račić.

On je naveo da nakon preporuke slijede sigurnosne provjere nadležnih institucija prije nego što prijedlog bude upućen Vijeću ministara BiH.

Račić je rekao i da se ne može precizno sjetiti dokumentacije o Perekopskom jer je preporuka data ranije.

Sigurnosne provjere

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da su za Perekopskog pribavljena mišljenja Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), Službe za poslove sa strancima i Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Potvrđeno je i da su provedene sigurnosne provjere, ali njihov sadržaj i zaključci nisu dostupni javnosti.

"Informacije koje se odnose na ishod sigurnosnih provjera, odnosno sadržaj mišljenja nadležnih institucija ne mogu se dostaviti imajući u vidu propise kojima je uređena zaštita tajnih podataka", naveli su iz Ministarstva.

Firma u Banjoj Luci na koju se poziva preporuka

Kompanija "EVA Genesis" d.o.o. Banja Luka, koja se navodi kao dio poslovnih planova povezanih sa zahtjevom za državljanstvo, registrirana je u aprilu 2025. godine.

Prema podacima iz sudskog registra, osnivač i vlasnik kompanije je ruska državljanka Ljudmila Budilova sa stopostotnim udjelom, dok je kao direktor upisan Jevgenij Budilov.

Firma je registrirana za obavljanje vanjskotrgovinske djelatnosti s osnivačkim kapitalom od jedne konvertibilne marke.

Osnivačica EVA Genesisa Budilova je odlukom Vijeće ministara BiH 17. septembra 2025. godine dobila državljanstvo BiH, kao osoba od posebnog značaja za privredu, na prijedlog Privredne komore RS-a.

Iz javno dostupnih registarskih podataka nije vidljivo da je promjena vlasništva u kompaniji EVA Genesis već provedena, iako se u dokumentaciji na koju se poziva Ministarstvo civilnih poslova navodi da je Perekopskii u postupku preuzimanja udjela u kompaniji.

RSE je pokušao kontaktirati kompaniju putem istaknutog broja telefona, koji je ujedno i broj advokata Miloša Kudre, koji je prema podacima Ministarstva civilnih poslova punomoćnik Perekopskog u postupku stjecanja državljanstva.

Kudra nije želio govoriti o predmetu te je rekao da je ranije zastupao kompaniju u određenim postupcima, ali da nema kontakt s njenim vlasnicima.

Ko je Ilia Perekopskii? Perekopskii važi za jednog od najbližih suradnika osnivača Telegrama Pavla Durova. Od 2017. godine Perekopskii obavlja funkciju potpredsjednika Telegrama, a prije toga bio je među rukovodiocima ruske društvene mreže VKontakte, koju je također pokrenuo Durov. Njih dvojica upoznali su se tokom studija na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu i sudjelovali u razvoju VK-a u njegovoj ranoj fazi. Nakon odlaska iz te kompanije Perekopskii je ušao u fintech sektor osnivanjem Blackmoon Financial Group, kompanije koja je razvijala platforme za alternativno finansiranje i povezivanje investitora s kreditnim platformama izvan tradicionalnog bankarskog sektora. Kasnije se kroz projekt Blackmoon Crypto uključio i u tržište kriptovaluta. U Telegramu je bio zadužen za financijski segment poslovanja i odnose s investitorima, a učestvovao je i u blockchain projektu TON (Telegram Open Network), kroz koji je 2018. godine prikupljeno oko 1,7 milijardi dolara. Prema javno dostupnim profilima na društvenim mrežama, Perekopskii navodi da živi u Dubaiju. Na Instagramu uglavnom objavljuje fotografije s putovanja, dok je veći dio 2025. i početak 2026. godine proveo putujući kroz afričke države. Na javno dostupnim profilima nema objava koje ukazuju na duži boravak u BiH. RSE je kontaktirao Perekopskog putem zvaničnog Instagram naloga, kao i na dostupan broj mobitela, ali do objave teksta odgovor nije stigao.

Medijski navodi o poreznim problemima u Rusiji

Ruski mediji su u augustu 2024. godine objavili da je Federalna porezna služba Rusije blokirala račune Perekopskog u nekoliko banaka zbog navodno nepodnesenih poreskih prijava i neizmirenih poreskih obaveza.

Agencija RIA Novosti tada je, pozivajući se na podatke poreznih organa i servis BIR-Analyst, objavila da su dvije kompanije povezane s njim prestale s radom, ali da nisu u potpunosti izmirile obaveze prema poreskim organima.

Njegov dugogodišnji saradnik i osnivač Telegrama Pavel Durov našao se u fokusu ruskih vlasti i 29. jula ove godine, kada je protiv njega podignuta optužnica zbog navodnog pomaganja terorističkim aktivnostima.

Ruske sigurnosne službe tvrde da su ukrajinske specijalne službe koristile pojedine Telegram botove za regrutiranje mladih Rusa za sabotaže i terorističke aktivnosti.

Telegram je na optužbe reagirao objavom fotografije Durova kako pokazuje srednji prst.