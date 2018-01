Sankcionisanje huliganstva umesto prevencije

Da li je Srbija nagodbom sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na „večitom derbiju“ krajem prošle godine i za to osuđeni na kazne zatvora od četiri do šest meseci zatvora, poslala izgrednicima preventivnu poruku da je nasilje na sportskim događajima neprihvatljivo? Sagovornici Radija Slobodna Evropa, iako pozdravljaju konkretan potez nadležnih organa, naglašavaju da borba protiv huliganskih ispada podrazumeva mnogo širi opseg mera.

„Ja ovde više vidim fenomen sankcionisanja negoli prevencije. A borba protiv huliganizma može biti uspešna samo ukoliko imamo dobru prevenciju“, kaže za Radio Slobodna Evropa prof. dr Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige “Huliganizam nasilje i sport”, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su decembra prošle godineuhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene Zvezde u Beogradu.

Tim sporazumom, Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na šest meseci zatvora; Jakov Podrug na pet meseci, a Ivan Mišković na četiri, dok šesti uhapšeni iz iste grupe, Damir Tovarović, još nije odlučio hoće li potpisati sporazum sa Tužilaštvom.

Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu, kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta.

Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić. Dodatni problem je, naglašava naša sagovornica, to što su huligani isprepletani sa kriminalnim grupama.

„Ni etničke, ni religijske prepreke ne postoje između huligana, jer se oni pre svega vode lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je i suština organizovanog kriminala“, kaže Marija Đorić.

Reagujući na nasilje na poslednjem derbiju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je “neko te kriminalce pustio s lanca" i da je sada vreme da ih neko „malo priveže“.

"Neka od tih lica su već počela da govore o tome kako su oni dobili novac, koliko novca... Nadležni organi će o tome da govore. Te kriminalce je neko pustio s lanca, sada je vreme da ih neko prizove pravu ili, ukoliko hoćete metaforično, da ih malo priveže i da ne ugrožavaju više ne samo fizički integritet drugih, već i da ne učestvuju u mnogo težim stvarima”, rekao je Vučić.

Sportski novinar hrvatskog portala Index.hr Zvonko Alač podseća da šestorica huligana iz Hrvatske do sada nisu bila poznata u navijačkim krugovima. Dvojicu od njih hrvatska policija ranije je registrovala zbog reketiranja.

Alač kaže da nije iznenađen nagodbom hrvatske grupe sa Tužilaštvom u Srbiji.

„Mislim da tu ni srpsko Tužiteljstvo nije imalo nekakve velike dokaze, jer su ih teretili samo za to nasilničko ponašanje. Očito nisu mogli dokazati ni da su bili u organiziranoj skupini, ni da su to radili po nečijem nalogu, niti da su bili unajmljeni od nečije strane, jer bi im u tom slučaju prijetila veća kazna“, kaže Zvonko Alač.

Za sportskog novinara TV O2 Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrede na Partizanovom stadionu bude kažnjene samo grupa ljudi iz inostranstva.

„Sa druge strane, mislim da je važnija ravan to da li ovih pet, šest meseci zatvora neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvatse koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo i da onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili u tu nagodbu ulaze i podaci koji bi možda omogućili da se taj slučaj objasni. Ako je tako i ako to znači da će se na osnovu ovog slučaja nekim mehanizmom sprečavati slične gluposti u budućnosti, onda je to sasvim u redu“, kaže Šaranović.

U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji poslednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli videti u decembru na 156. „večitom derbiju“. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost viđena na poslednjem derbiju, o čemu svedoče i fotografije muškaraca oblivenih krvlju i nagih koje su obišle svet, uspela je da iznenadi i one koji su se dobrim delom pomirili sa prisutnošću huliganskih ispada.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković ocenio je da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se taj problem reši uvođenje žestokoh kazni za prestupnike, po principu koji je svojevremeno uvela bivša britanska premijerka Margaret Tačer.

„A to je: dežurni sudija na stadionu, direktna mandatna kazna, bez priče. Ne može jedan advokat da zastupa 1.200 huligana. A mi svi znamo da to danas prolazi. Na taj način ćemo sprečiti sve probleme u sportu“, rekao je Maljković.

Da bi se takva divljanja ubuduće sprečila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih:

„To je pre svega kreiranje zajedničke baze podataka huligana koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim, tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenata koje bi trebalo da sprovodimo.“

Dok sportski stručnjaci, poput predsednika Olimpijskog komiteta traže radikalan obračun sa huliganima, sadašnji predsednik Srbije u vreme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban širok društveni konsenzus.