Plenković obećava zalaganje za EU perspektivu Zapadnog Balkana

Europa koja se ravnomjerno i održivo razvija, Europa koja povezuje i gradi prometnu, energetsku i informatičku infrastrukturu, Europa koja štiti svoje građane i Europa koja je utjecajna u svijetu - to su prioriteti na kojima će Hrvatska inzistirati dok od 1. siječnja 2020. godine, pa sljedećih šest mjeseci bude na čelu Vijeća Europske unije, kazao je premijer Andrej Plenković danas, predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja državnom vrhu i javnosti.

"Predsjedanjem ćemo ojačati utjecaj i položaj Hrvatske u Europi i u svijetu. Hrvatska će pridonijeti europskom zajedništvu, odgovarajući na društvene, tehnološke i sigurnosne izazove, a uvjeren sam da će ovih šest mjeseci dodatno senzibilizirati hrvatske građane i osvijestiti i činjenicu da smo evo već sedmu godinu članica Europske unije", najavio je Plenković.

Slogan hrvatskog predsjedanja je "Snažna Europa u svijetu punom izazova". Europska perspektiva hrvatskog susjedstva visoko je na listi prioriteta.

Kako je Zagrebački summit čelnika Europske unije i država jugoistoka Europe 2000. godine bio pozitivna prekretnica na europskom putu Hrvatske, tako Plenković očekuje da summit europskih lidera i zemlja jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu bude referentan za europski put susjednih zemalja kroz cijelo sljedeće desetljeće.

'Za djelotvornu politiku proširenja'

"Posebnu odgovornost EU ima prema svom najbližem susjedstvu. Smatramo da trebamo biti jamac boljitka i stabilnosti našeg neposrednog susjedstva na jugoistoku Europe, potičući reformske poteze u jugoistočnoj Europi. Kao najmlađa država članica svjesni smo transformacijske snage pristupnog procesa. Stoga ćemo se zalagati za djelotvornu politiku proširenja, zasnovanu na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata, uz puno ispunjavanje utvrđenih kriterija", poručio je hrvatski premijer.

Da i nova Europska komisija računa na Zapadni Balkan potvrdila je i buduća jedna od potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica.

"Snažno ćemo se zalagati za europsku perspektivu Zapadnog Balkana, i važnost kontinuiranog procesa provedbe reformi na cijelom jugoistoku Europe", kazala je Šuica.

Hrvatska se, čini se, počela ozbiljnije angažirati na jugoistoku Europe. Plenković je već ranije izrazio nezadovoljstvo odlukom Europske komisije da se ne započne pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a albanski predsjednik Ilir Meta je upravo u Zagrebu. Prema priopćenju iz Plenkovićevog ureda, albanski predsjednik istaknuo je važnost koju hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a ima za cijelu Jugoistočnu Europu.

Šelo Šabić: Plenković misli ozbiljno

Vanjskopolitička analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo Šabić za naš program ocjenjuje da Plenković misli ozbiljno oko angažmana na europskoj perspektivi jugoistoka Europe, u prvom redu oko započinjanja pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije.

"Isto tako, mislim da će se ozbiljno zalagati da se - ukoliko do toga ne dođe ranije - pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom otvore za vrijeme summita u Zagrebu, ili svakako u prvoj polovici godine za vrijeme hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Mislim da bi on to shvatio kao hrvatski uspjeh i svoj osobni uspjeh. Dakle, ja nemam dvojbe da on to stvarno misli i želi. Pitanje je samo - da li će on to biti u mogućnosti i napraviti, a to - naravno - svakako ne ovisi samo o Hrvatskoj", zaključuje Senada Šelo Šabić.

Može vas zanimati: Zapadni Balkan, EU i treći igrači

Ona dopušta mogućnost da francuski premijer Emmanuel Macron odustane od protivljenja početku pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije, zbog gnjeva što ga je zbog takvog stava navukao na sebe.

"I to sa razlogom! Mislim da je pretjerao i da se to tako ne radi, ako imate 26 drugih članica EU koje su se dogovorile, bez obzira na sve probleme koji stvarno postoje u cijelom procesu proširenja, jer u EU ulaze nespremne zemlje. Mislim da je neotvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom nakon svega što su napravili takav strašan udarac svim reformskim snagama na Balkanu, da su morali toga biti svjesni", tvrdi analitičarka Šelo Šabić.