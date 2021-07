Hrvatska uvodi snažniju kontrolu ljetnih okupljanja

Kako se ne bi ugrozilo do sada izvrsni rezultati turističke sezone, u Hrvatskoj se uvode dvije grupe novih epidemioloških mjera.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Velikoj Britaniji i Rusiji, svi turisti koji dolaze iz tih zemalja moraju imati negativan test na SARS-CoV-2 izveden u matičnoj zemlji, bez obzira na cijepni status ili preboljenje bolesti COVID-19.

Drugi se set mjera odnosi na jadranske županije, koje zbog povećanog broja novozaraženih od 15. srpnja više nisu po kriterijima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) u zelenom, već u narančasto.

Svi skupovi iznad 50 do 1.000 ljudi moraju se organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri sa županijskim stožerima, dok je EU digitalna COVID potvrda kriterij za ulazak na događaj.

"S obzirom na intenzitet i velikih broj ljetnih događanja i okupljanja u priobalju, njihov nadzor je moguć jedino pod punim angažmanom stožera i ostalih službi na razini jadranskih općina, gradova i županija, koji imaju ovlasti za sva okupljanja i događanja za koja procjene da se epidemiološki teško mogu kontrolirati, ne izdati suglasnost za njihovo održavanje", kazao je na sjednici Vlade 22. srpnja ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

U slučaju da se lokalni i županijski stožer Civilne zaštite ne slože o suglasnosti za neki događaj, presudit će državna razina.

Istra kao dobar primjer

Šef Županijskog stožera Civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) o novini da će se stožeri Civilne zaštite morati očitovati o svakom ovakvom eventu na Jadranu, kaže da Istra to već provodi.

"Mi to u Istri radimo od početka i zato imamo situaciju pod kontrolom u odnosu na druge, jer za svaki event županijski, odnosno gradski stožer Civilne zaštite razmatra, tretira, komunicira s organizatorom, i onda daje ili ne daje suglasnost", kaže Kozlevac.

U Istri pozdravljaju nove mjere.

"To je trebalo donijeti. I to ne samo za županije koje su sada ajmo reći 'pogođene', nego za sve. I to je korisno i za Istru – danas je u Istri 240.000 turista s tendencijom rasta, prema tome, moramo imati stvari pod kontrolom, uvesti pojačani nadzor i – to je to. Nema nekih restrikcija osim ograničenja na do 1.000 ljudi sa COVID potvrdama, i to je dobra mjera. To je jedino što možemo sada napraviti. Sve drugo su restrikcije koje ne bi polučile efekt", zaključuje Kozlevac.

Hrvatska ima što riskirati, ako se epidemiološka situacija pogorša i ugrozi turističku sezonu.

"Na području Republike Hrvatske trenutačno boravi 856.000 turista, što potvrđuje činjenicu da smo i dalje sigurna destinacija", poručuje ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac.

Situacija na epidemiološkoj karti

Prema najnovijoj epidemiološkoj karti ECDC-a, gotovo je cijela Francuska, s izuzetkom dvije središnje pokrajine, narančasta, kao i otprilike četvrtina Italije. Narančasto je i više od polovice Grčke te većina Danske, a i manji dijelovi Švedske i Finske.

U crvenom su Portugal, nešto više od polovica Španjolske, Irska, Luksemburg, trećina Nizozemske, ostatak Grčke, djelić Danske te Malta.

Tamnocrvenu boja koju označava najgoru epidemiološku situaciju ima ostatak Španjolske, ostatak Nizozemske i Cipar.

Nove mjere stupaju na snagu 26. srpnja.

Provedena 14.545 nadzora

Iako se u Hrvatskoj bilježi osjetan porast broja novozaraženih, inspekcije su zabilježile nepravilnosti u svega 0,3 posto objekata ili događanja koje su kontrolirati.

Prema podacima što ih je na sjednici Vlade 22. srpnja iznio ministar Božinović, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, policije i Državnog inspektorata proveli su 14.545 nadzora, zbog kršenja mjera izdali pet pisanih upozorenja, tri prekršajna naloga, 36 obavijesti o počinjenju prekršaja, tri usmena rješenja, a podnesena su i dva optužna prijedloga i naplaćene dvije novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja.