Povlačenje mirovinske reforme ili – prosvjedi

Ako Vlada ne odustane od najavljene reforme mirovinskog sustava, sindikati najavljuju masovni prosvjed u Zagrebu 20. listopada, a ako Vlada ni tada ne povuče prijedlog, najavljuju prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv mirovinske reforme.

Vlada oko mirovinske reforme sluša Europsku komisiju u svemu, osim što ignorira njihov naputak da se racionalizira mirovine po posebnim propisima, čitaj – veteranske mirovine, poručuju iz sindikata.

Tri najveće sindikalne središnjice – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata – najavljuju masovni prosvjed za sredinu listopada, ako Vlada ne odustane od najavljene reforme mirovinskog sustava, kojim bi se među ostalim ranije uvelo povećanje dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina.

Sadašnji zakon to najavljuje za 2038. godinu, Vladin prijedlog to želi već u 2031. godini, a sindikati traže da se ta dob vrati na 65 godina.

"Vladin prijedlog je karikiran i morbidan", ocijenio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i najavio masovne prosvjede za 20. listopada na zagrebačkom Europskom trgu, odmah pored Trga bana Jelačića.

A ako Vlada ni tada ne odustane, kreće se u prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, čime su sindikati do sada zaustavili niz neprihvatljivih prijedloga raznih dosadašnjih hrvatskih Vlada.

Sva recentna istraživanja pokazuju da je 65 do 75 posto anketiranih građana nezadovoljno Vladinim politikama, podsjetio je Sever.

"To je ciljana skupina, zajedno sa našim članovima koji će doći i potpisati. Pa ako Vlada nije do sada čula naše zahtjeve, možda će ih tada čuti u jednom konačnom obračunu u kojem će im građani reći što misle o toj i takvoj politici. Do sada je to uvijek uspijevalo i uvjereni smo da i sada može uspjeti, pogotovo jer je stanje u zemlji više nego loše", kaže Sever.

Hrvatskim građanima je krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih zajedničkim radom HDZ-ovih i socijaldemokratskih vlada već jednom povećana dob za odlazak u mirovinu sa 55 na 60 godina za žene i sa 60 na 65 godina za muškarce. I tada i sada su argumenti – starenje stanovništva, sve manji broj onih koji rade i uplaćuju za mirovinski fond i opasnost da mirovinski sustav kolabira, a mirovine budu još manje.

U prošloj godini su mirovine u visini od 38 milijardi kuna pokrivene doprinosima sa 56 posto, a 44 posto, odnosno 17 milijardi kuna pokriveno je iz proračuna. Međutim, sindikati upozoravaju da je stvarni manjak svega pet milijardi kuna, dok je 6,5 i po milijardi kuna novac od solidarnih mirovina preusmjeren u 2. mirovinski stup, gdje je ideja bila da mirovinski fondovi kapitaliziraju mirovine, a projekt nije uspio, a 5,5 milijardi ide za mirovine po posebnim propisima u dijelu u kojem nisu pokrivene uplaćenim doprinosima.

Prema ocjeni Vilima Ribića iz Matice hrvatskih sindikata, one su i jedan od glavnih razloga za ovakav Vladin prijedlog mirovinske reforme.

"Svi ovi prijedlozi dolaze iz jedne jedine društveno problematične situacije, a to su ove povlaštene imovine i hiperprodukcija lažnih umirovljenika, pogotovo iz sektora veteranskih privilegija. I tko to treba platiti? Svi ovi drugi građani koji ne uživaju te privilegije", navodi Ribić.

Upravo racionalizacija tih mirovina je jedina preporuka Europske komisije oko mirovinske reforme koju Vlada ignorira, upozoravaju u sindikatima i traže da se takve mirovine izdvoje u posebni fond u koji bi se izdvajao novac iz proračuna – prema mogućnostima. Jedan je od sindikalnih zahtjeva i da se građane koji odlaze u prijevremenu mirovinu ne kažnjava smanjivanjem mirovina, već da se nađe način da se financijski kazni poslodavce koji svoje zaposlenike šalju u prijevremenu mirovinu.

Novinarka "Novog lista" i bivša predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabrijela Galić kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) kako kod vladajućih očito nema želje za dijalogom sa sindikatom, jer, da postoji, o mirovinskoj reformi bi se razgovaralo godinu i više dana, a ne da se u tri mjeseca naprave dvije prezentacije i – to je to.

"Prosvjedi imaju smisla", kaže Galić.

"Naravno da imaju smisla, ali ljudi trebaju osvijestiti da se to tiče svih njih. To nije pitanje sindikata, sindikati ih samo pozivaju. Svatko od nas treba osvijestiti da je to naša budućnost, da su to naše mirovine. A prema svim pokazateljima mi ćemo svi kopati po kontejnerima, jer nećemo zaraditi za mirovine ni sa prosječnom plaćom, ako je primamo. Oni koji sada primaju prosječnu plaću neće u mirovini imati dovoljno sredstava da prežive", zaključuje Gabrijela Galić.