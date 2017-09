Srbija i Crna Gora agresori na Hrvatsku po zakonu?

Prijedlog novog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem se Srbiju, Crnu Goru, paravojne postrojbe iz Bosne i Hercegovine i velik dio srpske manjine u Hrvatskoj kvalificira kao agresore izazvao je oštre reakcije Beograda i lidera srpske manjine u Hrvatskoj.

Tijekom današnjeg prvog saborskog čitanja klub vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) branio je tu formulaciju i napadao srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a pridružio im se i opozicijski Most.

Radi se o službenoj formulaciji otprije gotovo 20 godina, ali sada zaoštrenoj.

U raspravi o novom Zakonu o hrvatskim braniteljima, govoreći u ime kluba vladajućeg HDZ-a, Josip Đakić odbacio je kritike predsjednika Srbije Vučića i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca povodom predložene formulacije da su branitelji branili Hrvatsku od agresije "Srbije, Crne Gore, JNA (Jugoslovenska narodna armija) i paravojnih postrojbi iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj".

"Ne znam zašto neke po meni takozvane državnike, a bivše četničke vojvode, smeta baš taj članak i baš ta definicija? To je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio, presudio i osudio one koji su vodili takvu politiku. Zato je to ona nekome u hrvatskim zakonima sporno ili smetnja?", riječi su Đakića.

Josip Đakić je branio i formulaciju o "velikom broju pripadnika srpske nacionalne manjine" koji su pomagali agresiju, citirajući podatke samoproglašene "Krajine" o izjašnjavanju na referendumu iz svibnja 1991. i sudjelovanju u krajinskoj paravojsci.

Oporbeni Most oštrim je riječima napao Vučića i Pupovca, a glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja pokušao je posijati sjeme razdora između koalicijskih partnera HDZ-a i stranke srpske manjine SDSS-a i njihovih lidera.

"Premijer šuti o izjavama svog koalicijskog partnera Milorada Pupovca", rekao je Grmoja.

'Unošenje teških riječi'

Vučić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao kako je unošenje takve formulacije u zakon za Srbiju "izuzetno teško", dok je Pupovac za "Blic" kazao kako prijedlog zakona "stigmatizira veći dio Srba u Hrvatskoj, ima negativne političke i pravne konzekvence i dodatno otvara sukobe između Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore jer ponovno otvara pitanje o uzrocima i posljedicama rata".

Inače, formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i dijelu srpske manjine kao agresoru više-manje je identična formulaciji koju je Sabor usvojio još davne 2000. godine u posebnoj saborskoj Deklaraciji o Domovinskom ratu, ali nešto pooštrena.

Među agresore su sada dodane i paravojne postrojbe iz Bosne i Hercegovine, kojih 2000. nije bilo, a dok je 2000. navedena "oružana pobuna dijela srpskog pučanstva u Hrvatskoj", sada je to pooštreno u "velik broj pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, organizirane i predvođene velikosrpskom politikom".

Bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže da je trebalo ostati pri formulacijama iz Deklaracije.

"Ona stvarno sve govori, možda čak i biranim riječima, o nekim stvarima, sviđalo se to nekome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, a pogotovo oni koji žele doći na vlast, inzistiraju na tvrdim i što žešćim formulacijama. Njima nije dovoljno staviti formulaciju 'neprijateljski vojnik', nego 'bradati četnik sa nožem u zubima kojem niz zube curi krv'. Naravno, karikiram! Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu – pop, a bobu – bob, pa tko se ljutio, tko ne, nego oni tu unose teške riječi i onda se događa to što se događa", ocjenjuje Predrag Matić Fred.

Ova radikalizacija formulacija je za Milorada Pupovca nastavak ratne retorike, antimanjinske kampanje i stigmatiziranja srpske zajednice.

"I to unatoč činjenici da su Srbi u Hrvatskoj teško stradali, kako na područjima pod kontrolom Vlade, tako na područjima pod kontrolom UN-a, posebno za vrijeme i nakon operacija 'Bljesak' i 'Oluja', i nema nikakve sumnje da ćemo morati podsjetiti na tu činjenicu. Oni koji su se odlučili na ovu vrstu formulacije i oni koji su se odlučili da ovakvim jezikom brane takve formulacije, nesumnjivo ne žele biti svjesni ili nisu svjesni što mogu otvoriti i što mogu proizvesti s tom vrstom pristupa i tom vrstom jezika", ističe Pupovac u izjavi za RSE.