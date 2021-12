Vlada novcem motivira povratak u Hrvatsku i na selo

Mjera "Biram Hrvatsku" izazvala je najviše pažnje među osam mjera kojim hrvatska Vlada želi podstaći zapošljavanje u sljedećoj godini.

Hrvatska je Vlada, naime, usvojila u srijedu Mjere aktivne politike zapošljavanja za sljedeću godinu i za to izdvojila 1.021.720.800 kuna (136,2 milijuna eura).

Maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje na godišnjoj razini iznosit će 150.000 kuna (20.000 eura, ranije je bilo 130.000 kuna, oko 17.300 eura), a maksimalni iznos potpore za proširenje poslovanja 100.000 kuna (13.300 eura).

Mjerom "Biram Hrvatsku" planira se osnažiti aktivnosti u gospodarski i demografski slabije razvijenim područjima Hrvatske.

Također, namjerava se poticati povratak radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora (EGP – 27 država članica Europske unije i Island, Lichtenstein i Norveška) i Švicarske Konfederacije.

Povratnici iz država EGP i Švicarske koji su tamo u zadnja 24 mjeseca barem 12 mjeseci radili, a žele se preseliti u demografski i gospodarski slabije razvijeno područje poput Like ili dalmatinskog zaleđa mogu dobiti još 50.000 kuna (6.600 eura), pa bi ukupna potpora za njih na godišnjoj razini iznosila 200.000 kuna (26.600 eura).

Ako se osoba planira iz razvijenijih i napučenijih dijelova Hrvatske preseliti u manje razvijena i napučena, za njih će biti odvojeno dodatnih 25.000 kuna (oko 3.300 eura), pa bi ukupna potpora iznosila 175.000 kuna (oko 23.300 eura).

Kakva su očekivanja Vlade?

Predstavljajući na sjednici Vlade ove Mjere, ministar socijalne skrbi Josip Aladrović najavio je kako Vlada očekuje da će one pridonijeti napretku i stabilnosti.

Tu je poticaj prelaska na zelenu i digitalnu ekonomiju, a drugo je naglasak na demografiji.

"Do sada je u dva mandata ove Vlade uloženo gotovo šest milijardi kuna u mjere zapošljavanja i samozapošljavanja i uključeno 175.000 osoba. Ono što ove mjere razlikuje od prethodnih su dva nova snažna elementa: prvo je poticaj prelaska na zelenu i digitalnu ekonomiju, a drugo je naglasak na demografiji", kazao je ministar.

Premijer Andrej Planković pojasnio je 22. prosinca novinarima ovu mjeru na primjeru – vodoinstalatera.

"Netko tko, recimo, danas u Njemačkoj radi kao vodoinstalater i tamo je stekao iskustvo i znanje, razumije kako funkcioniraju procesi, a možda ipak računa imam vezu s domovinom, tamo imam obitelj, tamo su moji prijatelji, tamo sam odrastao i išao u školu i želio bih ovo što sam do sada stekao kao znanje, u Njemačkoj, Italiji Švicarskoj ili bilogdje drugdje, primijeniti u Hrvatskoj. Ako se bude prijavio na ovu mjeru, ako poslovni plan bude odobren, može maksimalno dobiti do 200.000 kuna", rekao je Plenković.

Premijer ja naveo kako je "trend da ljudi idu iz ruralnih krajeva u urbane, u urbanim sredinama žive u stanovima, u manjim kvadratima", te konstatovao da je "logična posljedica toga da ljudi imaju manje djece u obitelji".

"U varijanti da ljudi idu iz urbanih središta u ruralna, žive mahom u kućama, imaju više prostora, mogu planirati veću obitelj, onda njima kažemo za istu varijantu, dakle 150.000 kuna za samozapošljavanje", pojasnio je Plenković.

Milanović u kontru

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je komentirao mjere rekavši da su lijepe, ali da nešto već slično postoji.

"Bilo bi dobro da se ozbiljnije prilazi tome, a ne prigodno, blagdanski ili o plitkom proljetnom oranju. Ljudima treba više da bi se samozaposlili i vratili. Ne mogu biti protiv toga, ali to je nedomišljeno", ocijenio je Milanović.

Problem depopulacije

Demograf Anđelko Akrap smatra kako struka već godinama upozorava na problem depopulacije.

"Hrvatska mora kreirati cjelovitu demografsku politiku za čitavu Hrvatsku. Pozdravljam svaku pojedinačnu mjeru, ali hrvatsko društvo mora biti svjesno da u to treba ulagati, da to košta, to je ulaganje u budućnost", kazao je.

Do 4.500 ljudi moglo bi iskoristiti poticaje

Predsjednik zagrebačke organizacije oporbene Socijaldemokratske partije (SDP) Hrvatske Viktor Gotovac ocjenjuje da je ova "prigodničarska mjera" usmjerena ka vrlo uskoj populaciji i misli da to nije sistemsko rješenje.

Bit će lijepi začarani krug. Svake dvije godine će netko otići van, onda se vratiti, uzeti svoj poticaj i reći 'ja sam nešto dobio'.

"U Hrvatskoj trebamo raditi na tome da imamo dobru vlast, da imamo dobru državu i dobro društvo za sve građane, za one koji su u Hrvatskoj i one koji nisu. Ako ostvarimo takve uvjete koji će svima pristupati jednako, imati jedan porezni sustav koji će jednako pogodovati majkama, obiteljima, pojedincima, poduzetnicima onda će to biti zemlja u kojoj će svi željeti živjeti, pa i oni koji se vraćaju iz inozemstva", tvrdi Gotovac.

"Ovako, imati nekog tko se vraća iz inozemstva, pa ćemo onda teret mjere koja se plaća tim ljudima prebacivati na one koji su sada u Hrvatskoj. Time njih prisiljavati da odu van. Bit će lijepi začarani krug. Svake dvije godine će netko otići van, onda se vratiti, uzeti svoj poticaj i reći 'ja sam sada nešto dobio'", ocijenio je Gotovac u izjavi medijima.

Vladine analize govore da bi između 4.000 i 4.500 ljudi moglo iskoristiti ovu mjeru.