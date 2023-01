Prvi radni dan u Hrvatskoj sa novom monetom: Kalkulator i šalabahter dobro dođu

Prvi je radni dan u Hrvatskoj sa novom monetom – eurom. Bankovni sustav i trgovačka mreža prilagodili su se prijelaznom razdoblju, kao i potrošači. Bankomati su u funkciji, a kreditne kartice funkcioniraju.

Ipak, kalkulator na mobitelu i šalabahter sa preračunom kuna u eura također dobro dođu.

Svi uključeni u proces prelaska sa kune na euro - banke, veliki i mali trgovci i građani, snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Čini se da se nije ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati da se ljudi opskrbe eurima, i da ljudi neće moći koristiti kartice.

Banke: Sve po planu

"Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi – kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo. Kod nekoliko čekamo, ali to će biti kasnije u toku dana. Velika većina bankovnih poslovnica je također započela svoje poslovanje. Sljedeći val je u 12, a nakon toga u jedan poslijepodne, tako da bi danas u poslijepodnevnim satima trebalo apsolutno sve raditi, uključujući svih 2.700 bankomata“, kazala je novinarima prvog radnog dana s novom valutom predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.

Pripremili su se i trgovci

"Danas (2. siječnja) je prvi dan primjene eura u trgovinama. Teče onako kako smo predvidjeli i kako smo se prilagodili svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani kod kupovanja koriste i euro i kartice i kune", kaže protpredsjednik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), Mirko Budimir.

"Gdje su problemi? Pa kada nam dođe građanim sa kunskom novčanicom velike vrijednosti, a malen je iznos računa, onda nismo u mogućnost ostatak vratiti u eurima. I tu onda postupamo onako kako je i dozvoljeno ovim zakonom - da u iznimnim situacijama ostatak vraćamo i u kunama", kazao je Budimir.

Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima.

Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze.

Umirovljenica Mirjana Jočić kaže za RSE da se trenutačno ne snalazi - nikako. "Nisam matematičar i teško mi je to preračunavati, a ne znam ni formulu za to. Ali olakšava što mi je dekćo od kćeri dao šalabahter, pa ću se snaći", kaže Joćić.

Naša sugovornica se požaila kako unatoč tome što je tjednima i mjesecima bilo po medijima sve o preračunavanju, "to se nije moglo shvatiti i uopće nije bilo jednostavno prikazano".

Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima po uzoru na Sloveniju podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60.000 komada.

Na tržnici sve funkcionira

Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se za razliku od drugih prodajnih mjesta plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima.

Prodavač Mirsad Makić kaže ako se građani snalaze i bolje od očekivanog: "Evo sada je došla mušterija s novčanicom od 50 kuna, račun je bio 6,60 eura. Može se u kunama plaćati, može u eurima – do 14. siječnja, a nakon toga će biti samo euro i tada će nam biti lakše".

Prodavačica Višnja Pavičić kaže za RSE da za sada sve prolazi odlično. "Ljudi za sada uglavnom plaćaju u kunama, a ja im vraćam u eurima, osim ako netko baš želi da mu vratim u kunama".

Kako kaže, opskrbila se sa dovoljno sitniša za vraćanje.

"Sitniša ima dovoljno, Mali je nedostatak novčanica od 5 i 10 eura, ali jednom kada se novac okrene, bit će to okej", očekuje naša sugovornica.

Konverzija- kada, kako i koliko

Sa 1. siječnjem 2023. Hrvatska je prihvatila euro kao nacionalnu valutu, umjesto kune koja je vrijedila od 30. travnja 1994. godine. Hrvatska pošta i Financijska agencija (FINA) svim potrošačima će u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja eura, to jest od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna).



U tom se razdoblju zamjena provodi bez naknade, a u jednoj transakciji može se zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna.



Nakon toga, Hrvatska narodna banka (HNB) počinje mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura od 1. siječnja 2024., bez naknade, prema fiksnom tečaju konverzije, i to kovanice kune, uključujući lipe, do 31. prosinca 2025., a novčanice kune bez vremenskog ograničenja.

Sredstva na kunskim računima i kunski krediti građana i pravnih osoba konvertirana su automatizmom po fiksnom tečaju određenim zakonskim rješenjem. Klijenti banaka mogu nesmetano obavljati plaćanja debitnim i kreditnim karticama te je dostupno mobilno i Internet bankarstvo.

Tijekom dana s radom su započele i poslovnice banaka, a oko 2.700 bankomata je softverski prilagođeno, opskrbljeno gotovinom i spremno za isplatu euro novčanica.



Očekuje se da će svih 4.000 bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja iduće godine. Također, do 15. siječnja je obustavljena naknada za podizanje gotovog novca debitnim karticama individualnih klijenata potrošača na bankomatima u Republici Hrvatskoj.



Važno je i napomenuti da će bankomati do 1. travnja, u skladu s odlukom HNB-a, isplaćivati u većini slučajeva novčanice od 10 i 20 eura u cilju opskrbljivanja građana sitnijim novcem u početnoj fazi korištenja nove valute.

Dodatno, bankomati koji imaju potrebne tehničke mogućnosti isplaćivat će i novčanice od 50 eura, uz uvjet da se za isplate do visine manje ili jednake 100 eura uvijek isplaćuju apoeni od 10 i 20 eura. Nakon 1. travnja bankomati će postupno početi isplaćivati i druge apoene, ovisno o procjeni i poslovnoj politici pojedine banke.