Baš male pare za povrat plastičnih boca u Hrvatskoj

Tko financira povrat ambalaže?

Tko će, zapravo, financirati moguće povišenje povratne naknade – proizvođač plastične ambalaže, proizvođač pića, država ili krajnji kupac?

"Povišenjem povratne naknade nitko nije na gubitku, osim onoga tko ne vrati ambalažu na predviđeno mjesto za otkup ambalaže", kaže Ana-Marija Mileusnić.

"Proizvođač povećava cijenu svog proizvoda jer se povećanjem naknade povećava cijena ambalaže, trgovine to kupuju od proizvođača po većoj cijeni, i po toj cijeni to kupi krajnji kupac. I ako on to vrati, bez obzira koja je to cijena, on ne gubi ništa", pojašnjava aktivistica.

Isto objašnjenje – cijena će porasti, ali ne gubi nitko – sugerira i profesorica Anić Vučinić.

"Povratna naknada znači upravo to da će cijena proizvoda koja je sada veća za sedam centi, ako povećamo naknadu, biti veća za deset centi. I to će platiti, naravno, kupac. Ako kupac vrati bocu, on će taj novac dobiti natrag. Definitivno će doći do povećanja cijene, ali ako vratimo, dobit ćemo svoj novac natrag", kaže stručnjakinja.