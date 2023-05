Nestao vlasnik hrvatske kompanije nakon prevare s kriptovalutama

U do sada najvećoj prevari u poslovanju kriptovalutama u Hrvatskoj teškoj milijune dolara, vlasnik kompanije, kojem su uz obećanje visokih profita građani povjeravali novac, je nestao.

Policija provodi izvide, a dio ljudi koji su ulagali u tu tvrtku koja je nudila brzu i veliku zaradu, obratio se i splitskom odvjetniku i stručnjaku za informatičko pravo Ivanu Čizmiću koji kaže da je novac njegovih klijenata završio na velikoj svjetskoj trgovini kriptovaluta.

Vlasnik riječke tvrtke "BitLucky" koja se bavi trgovinom i ulaganjem u kriptovalute Luka Burazer poslao je korisnicima mail u kojem ih je izvijestio kako je "nizom loših trejdova (poslova) i odluka nažalost doveo stanje firme u kriznu situaciju".

Novac klijenata završio na Binanceu, kaže odvjetnik

"Nakon toga se gubi svaki trag odgovornih osoba u navedenoj kompaniji kojoj su moje stranke povjerile određena sredstva radi daljnih ulaganja", kaže Čizmić za Radio Slobodna Europa (RSE).

"Mi sada idemo u više smjerova –pokušati ući u trag tim sredstvima prema ekschangerima – mjenjačnicama poput Binancea, a ovdje prema Državnom odvjetništvu i Trgovačkom sudu u odnosu na odgovorne osobe u kompaniji", navodi Čizmić.

On kaže kako provedena forenzika pokazuje da je novac njegovih klijenata završio na Binanceu, velikoj svjetskoj trgovini kriptovaluta. Sljedeći je korak obavijestiti Binance o tom slučaju i od njih zatražiti službene podatke, ako postoji osnovana sumnja, a nakon toga će se moći utvrditi ima li elemenata kaznenog djela, pojašnjava Čizmić.

On je kazao kako nitko od desetaka njegovih klijenata, investitora u "BitLucky" ne želi o svom slučaju govoriti za medije.

Radi se o Ponzi, odnosno piramidalnoj shemi

Jedan od prvih investitora u kriptovalute u Hrvatskoj, poduzetnik Hrvoje Prpić još je pred nekoliko godina javno doveo u pitanje vjerodostojnost poslovanja tvrtke "BitLucky". Kako kaže, sumnje koje su se tada pojavile, sada su se najvjerojatnije obistinile i ljudi su bili žrtve naivnosti i financijske nepismenosti.

"Ovdje se radi o 'Ponzi' shemi, odnosno piramidalnoj shemi, gdje se riječ 'kripto' koristi samo za nekakav marketing kako bi se ljudi polakomili za zaradom", pojašnjava Prpić.

"Ponzi" shema nazvana je po poduzetniku otprije stotinjak godina Charlesu Ponziju koji je prikupljao novac navodno za investiranje, a prve investitore isplaćivao je novcem koje bi uplatili kasniji investitori.

Slični su bili lanci sreće ili financijske piramide u tranzicijskim zemljama početkom devedesetih kada se po sličnom principu novac prvim ulagačima vraćao investicijama kasnijih ulagača, a osnivači piramide bi obično nestali sa većinom uplaćenog novca.

U medijima su se pojavile špekulacije kako je ovaj slučaj rezultat nedostatnog pravog okvira, što RSE nije mogao da potvrdi. Prpić, pak, ponavlja da se radi o kombinaciji pohlepe i financijske nepismenosti kod investitora, a da je pravni okvir sasvim zadovoljavajući.

"Takve su stvari zakonski regulirane. Bitno je da ljudi koji investiraju traže od brokera potvrdu da je on licenciran. Luka Burazer nije bio licencirani broker, njegov fond nijer bio licenciran, odnosno prijavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA), i na taj način se moglo vidjeti da tu postoje ilegalne stvari. Da je to bilo legalno, sve bi to bilo regulirano", kaže Prpić.

Policija provodi tajne izvide

Kako je tvrtka registrirana u Rijeci, RSE je uputio upit Policijskoj upravi primorsko- goranskoj. Zatražene su "informacije uz tijek istražnih radnji uz slučaj moguće prijevare vezano za tvrtku "BitLucky. "Koliko se do sada PU Primorsko-goranskoj javilo osoba koje tvrde da su oštećene? Je li utvrđeno gdje se nalaze osobe povezane sa poslovanjem tvrtke i je li policija stupila s njima u kontakt", stoji u upitu RSE.

Iz PU primorsko-goranske odgovoreno je da "raspolažu određenim saznanjima vezanim za navode iz upita, kako iz objava u medijima tako i od nekoliko građana koji su se obratili ovoj Policijskoj upravi".

"U tijeku je prikupljanje podataka radi utvrđivanja elemenata za poduzimanja mjera i radnji koje bi bile u nadležnosti policije te obzirom na tajnost izvida nismo u mogućnosti iznositi više informacija", stoji u odgovoru policije na upit RSE.

Tvrdnje o iznosu od 15 milijuna dolara

RSE je mailom i telefonom pokušao stupiti u kontakt sa vlasnikom i prokuristom tvrtke "BitLucky", ali bez uspjeha.

Specijalizirani portal kriptovijesti.net, koji je prvi objavio da je novac investitora netragom nestao, potvrdio je za RSE da se vlasnik i tajnica tvrtke ne javljaju, ali da su ranije uspjeli stupiti u kontakt s prokuristom tvrtke Eugenom Travaljom i tajnicom.

"Objava (o tome da novca više nema, op. EZ) je temeljem iskaza svih investitora te telefonskih (snimljenih) poziva u kojem tajnica i prokurist priznaju da novca više nema. Iznos nestale sume je mnogo manji nego li se isprva nagađalo, te nije 70 milijuna dolara, već približno 15 milijuna dolara", stoji u odgovoru portala kriptovijesti.net.

Ni ovaj podatak RSE nije mogao potvrditi.

Što kažu vlasti?

O slučaju je u ponedjeljak, 22. svibnja, govorio i ministar financija Marko Primorac. Na pitanje novinara - kada će se to tržište bolje regulirati odgovorio da se trenutno radi na više zakonskih inicijativa i reformi, a da će se raditi i na tom pitanju.

"Trudit ćemo se sanirati određene štete i učiniti situaciju boljom nego što je bila do sada", izjavio je.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić je novinarima kazao kako je središnja banka upozoravala da ona nije regulirala tržište kriptovaluta i da onaj tko mu se izlaže treba biti vrlo oprezan.

"Vrlo jasno smo rekli, ako idete na to tržište, budite spremni s iznosom s kojim idete da ga možda i izgubite", izjavio je Vujčić.

Prema dokumentima tvrtke do kojih su došli mediji, a čiju vjerodostojnost RSE nije mogao potvrditi, ulaganja preko "BitLuckyja" išla su od 15.000 kuna (oko 2.000 eura) do 500.000 kuna (66.000 eura), uz ugovor na godinu dana. Ulagačima se obećavalo 5 do 25 posto mjesečne dobiti.

Nakon niza skandala u vezi kripto valuta, Evropska unija (EU), čija je hrvatska članica, pooštrila je nadzor nad tim sektorom donoseći sveobuhvatni skup pravila koja će, kako se očekuje, stupiti na snagu već sljedeće godine.



Time bi EU uskoro mogla postati globalni lider u regulaciji kripto imovine i zaštite ulagača, na čemu aktivno radi i Velika Britanija, dok SAD još uvijek ne poduzimaju konkretne korake, pišu svjetski mediji.

Regulacija kriptovaluta postala je hitnija za regulatore nakon kolapsa kripto berze FTX, te su iz EU pojasnili da su bila potrebna pravila koja će bolje zaštititi Evropljane koji su uložili u ovu imovinu i spriječiti zloupotrebu kripto industrije u svrhe pranja novca i terorizma.