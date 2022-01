U Hrvatskoj najteže u bolnici u Splitu

Nastavlja se pritisak novooboljelih od COVID-a 19 na hrvatski zdravstveni sustav. Najveći je pritisak u Splitu, kamo stižu na ispomoć sestre iz unutrašnjosti. U Hrvatskoj je zabilježeno 1.578 novih slučajeva, višestruko manje nego proteklih dana.

"U Splitu je popunjeno 92.7 posto kreveta na COVID-odjelima, a respiratori su popunjeni na 56 posto", upozorio je nakon posjete splitskom Kliničkom bolničkom centru ministar zdravstva Vili Beroš, koji je sa premijerom Andrejem Plenkovićem u Dalmaciji.

Vlada će pomoći dalmatinskom zdravstvu u borbi sa korona virusom, a najavljena su i dalja ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, najavio je Plenković.

Najuže grlo je manjak medicinskih sestara na COVID-odjelima, kojih 10. siječnja stiže još 18 novih.

Beroš je komentirao i zahtjeve za uvođenjem obaveznog cijepljenja.

"Još pred godinu dana sam vam govorio da obavezno cijepljenje u ovom trenutku nije opcija, ali ukoliko virus bude napredovao, a kliničke slike budu teže, onda ćemo razmišljati i o tome. Vidite i sami da u Italiji već razmišljaju o tome, i to ne samo za one starije od 65, nego i za one bitno mlađe. Prema tome, sve opcije su u igri", kazao je ministar novinarima u Splitu.

Pred uvođenjem je i opcija dobivanja COVID-potvrde nakon brzog antigenskog testa, koja bi vrijedila samo za Hrvatsku.

"Bolest će se moći dokazati i brzim antigenskim testovima koji su, kako vrijeme ide, sve bolji i sve relevantniji. Infrastrukturu imamo, jer smo je pripremili za testiranje u državnim i javnim službama", pojasnio je Beroš.

Strože epidemiološke mjere

Od 10. siječnja uvode se strože epidemiološke mjere prilagođene širenju omikrona.

Smanjuje se maksimalni broj ljudi na okupljanjima i sportskim natjecanjima, najavljena je stroža kontrola ugostiteljskih objekata gdje su maske obavezne i za kretanje u sali, a u kinima, kazalištima, muzejima i sportskim objektima maske su obavezne i za cijepljene.

RSE o pandemiji COVID-a 19 Kroz priče, analize, video zapise i infografike pratite kako pandemija COVID-a 19 utiče na zemlje Zapadnog Balkana i šire.

Drugo polugodište započelo je sa svega desetak škola sa online nastavom.

"Cilj nam je usporiti širenje zaraze, spriječiti preopterećenje zdravstvenog sustava i one najosjetljivije zaštititi od zaraze", kaže epidemiolog i član Vladinog Znanstvenog savjeta, Branko Kolarić.

Mnogo je skeptičniji ravnatelj splitske Infektologije Ivo Ivić.

"Širenje će spriječiti one mjere koje se budu provodile, a ne one koje se budu proglašavale. I do sada smo imali mjere, ali one se nisu provodile i mi smo to vidjeli. Ljudi su živjeli kao da korone nema. Sve ovisi o tome kakva će biti kontrola", naglasio je doktor Ivić.

Ivić je komentirao i neodgovorno ponašanje onih koji se ne žele cijepiti.

"Ljudi se ponašaju na neki način - samoubojstveno. Očekuju da se neće zaraziti. Svi ćemo se zaraziti i više puta, a jedina razlika između nas bit će – tko se cijepio, a tko nije. Onaj tko je cijepljen može očekivati da će imati blagu bolest i da neće završiti u bolnici, a oni koji nisu cijepljeni mogu računati s time da su kandidati za umiranje", upozorava Ivić.

Statistika COVID-a 19 u Hrvatskoj

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.578 novih slučajeva zaraze korona virusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 41.613. Među njima su 1.893 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 244 pacijenta.

Preminulo je 40 osoba.

Infografika: Dnevna statistika pandemije - svet i Zapadni Balkan

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do 10. siječnja 2022. ukupno su zabilježene 767.183 osobe zaražene novim korona virusom, od kojih je 12.918 preminulo. U samoizolaciji su trenutno 18.624 osobe.



Do 10. siječnja ukupno su testirane 3.882.163 osobe, od toga 4.344 u posljednja 24 sata. Na dan 9. siječnja 2022. utrošeno je 4.288 doza cjepiva, a od toga je 362 osoba cijepljeno prvom dozom.



Zaključno s 9.1.2022., cijepljenje je završeno za 2.163.972 osoba (1.973.247 osoba cijepljeno s dvije doze te 190.725 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 63,66 posto odraslog stanovništva.