Šerbedžija ipak u Vinkovcima, nakon obljetnice pada Vukovara

Velik dio hrvatske javnosti ostao je šokiran odlukom vinkovačkih gradskih vlasti da koncert Rade Šerbedžije, zakazan za 15. studenog, odgode za prosinac, jer je ovaj termin preblizu obljetnici pada Vukovara u ratu u Hrvatskoj 1991. godine - 18. studenog.

Šerbedžija je odluku nazvao politikantskom, ali je pristao na novi termin, kaže - zbog vinkovačke publike. Šerbedžija je, inače, odrastao u Vinkovcima.

U Hrvatskom društvu filmskih djelatnika niti su bili kontaktirani, niti podržavaju odluku vinkovačkih gradskih vlasti da se odgodi Šerbedžijing koncert kojim je 15. studenog trebao biti zaključen vinkovački Filmski festival glumca, kojeg su Društvo i grad Vinkovci suosnivači.

„Trebao sam otvoriti Festival, ali baš sam odlučio ne otići tamo i ne otvarati Festival, ako im je to toliki problem. Meni je tamo film u programu 9, studenoga, ali nakon ovoga neću ići u Vinkovce otvarati festival“, poručuje za Radio Slobodna Europa (RSE) predsjednik Društva i filmski redatelj, Ivan Goran Vitez.

Za gradske oce - ispravna odluka

U gradu Vinkovcima uvjereni su da su ispravno postupili kada su odgodili Šerbedžijin koncert za prosinac.

„Koncert je planiran u tjednu kada se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti i kada u miru s pijetetom odajemo počast žrtvama Vukovara i našeg kraja“, napisao je na društvenim mrežama vinkovački gradonačelnik, iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Ivan Bosančić.

I kako 18. studenog iz svih krajeva Hrvatske dolaze ljudi u dvadesetak kilometara udaljeni „kako bi odali počast žrtvi herojskog grada, smatram da održavanje koncerata u tom razdoblju nije primjereno“, poručio je Bosančić.

Uz grad Vinkovce i Društvo suorganizator je i lokalna agencija koja je bila poštar između gradskih vlasti i Šerbedžije, ali Vitez ne vidi nikakvu njihovu odgovornost za cijeli slučaj.

„Ja to uopće ne bih na njih prebacivao, zato što je to njima veliko iznenađenje, kao što je i svima nama. To je do grada koji je suorganizator Festivala i ulaže neka sredstva, pa sama agencija kao konkretni organizator nema tu nekog izbora, nego se povinovati željama grada. Njima je to jednako teško palo, kao i cijeloj javnosti, pa ja ne bih na njih prebacivao krivicu“, zaključuje Vitez.

Što je još rekao Šerbedžija?

Šerbedžija je o tome da mu je vinkovački gradonačelnik otkazao koncert 15. studenog obavijestio publiku na svom rasprodanom koncertu u Zagrebu 27. listopada.

Poznati glumac je na svom Facebook profilu opisao cijelu situaciju – kako su ga organizatori zvali da svira, kako je pristao jer su „Vinkovci grad u kojem je odrasao i koji u njegovom životu ima posebno mjesto i značaj“.

I nakon što je koncert rasprodan, zbog velikog interesa, posebno mlade publike, stiže vijest da se koncert zakazan za 15. studenog otkazuje „zbog osjetljivosti tematskih manifestacija“, što je Šerbedžija nazvao „čistim politikantstvom“.

Dan kasnije, stiže molba da se koncert ipak održi, ali u prosincu.

„I ja ću to naravno učiniti. Ali ne zbog njih, nego zbog Vinkovčana koji žele doći na moj koncert. Uostalom, kao što je zadatak liječnika da brinu o zdravlju ljudi, zadatak nas umjetnika je da brinemo za duhovno zdravlje ljudi za koje snimamo filmove, igramo kazališne predstave i ponekad pjevamo svoje pjesme”, napisao je Šerbedžija na svom Facebook profilu.

'Cipelarenje Radeta Šerbedžije'

“Cijela je situacija apsurdna i groteskna, ali u isto vrijeme i tragična”, komentirao je ovaj slučaj za RSE osječki književnik i publicist, Davor Špišić.

Vukovar jest ogromna tragedija, ali znači li to da u trenutku obljetnice život treba stati.

“Ono što me najviše iziritiralo je to zaklanjanje i zaklinjanje u Vukovar, iza Vukovara, dakle ono što mi je potpuno nepojmljivo. Što znači – dva tjedna, tjedan dana, neprimjereno, ovo-ono... Što je sljedeće? Da ćemo na dva tjedna stopirati sve moguće manifestacije života i izvjesiti crne zastave? To je, zapravo, potpuno krivo. To je dogma, to je zaklinjanje u nekakve svetosti i zaklanjanje iza žrtava, što je potpuno nedopustivo. Vukovar jest ogromna tragedija, ali znači li to da u trenutku obljetnice život treba stati”, kaže Špišić.

Špišić ističe kako se nešto slično dogodilo njegovoj supruzi koja je glumica i koja je gostovala u Vukovaru u jednoj sjajnoj komediji, pa - kada se bližila obljetnica pada grada - glumcima su dani signali da ne bi bilo primjereno da se predstava igra.

„Druga stvar je da je to samo još jedna krinka da se cipelari Radeta Šerbedžiju, da se drugim sredstvima i drugim alatima nastavi to sramoćenje i prebrojavanje njegovih krvnih zrnaca. Valjda im je sladostrasno skidati skalp velikom glumcu i velikoj ljudini. To je jednostavno krajnje mizerno“, ocjenjuje Špišić.

Osječki književnik i publicist vjeruje da ovakvim stvarima mora doći kraj.

„Ne smijemo odmahivati rukama s porukom – nemojte sada o tome, imamo preča posla, nego artikulirano reći da ovako više ne ide. Mi svakodnevno imamo posla paralelno – i baviti se cijenom benzina i baviti se ovakvim stvarima. Jer od tih sitnica su sve te lomače, pogromi i klanja i nastali. Uvijek od sitnica“, upozorava Davor Špišić.

Veza Šerbedžije i Vinkovaca

Rade Šerbedžija rođen je 27. srpnja 1946. godine u ličkoj metropoli šljive, selu Bunić nedaleko od Korenice. Sa roditeljima 1952. godine seli u Vinkovce gdje živi do odlaska na zagrebačku Akademiju za kazalište, film i televiziju.

Šerbedžija je gradu svog djetinjstva i mladosti 2014. godine posvetio i pjesmu koja započinje stihovima: „O kako smo se voljeli one davne jeseni, na obalama Bosuta. Staza lišćem posuta, lišćem starih hrastova...”.

Vinkovački Filmski festival glumca počinje 7. i završava 15. studenog, kada će biti dodijeljene i nagrade.

Umjesto Šerbedžijinim koncertom , Festival će biti zaključen najnovijim filmom o Jamesu Bondu “No Time to Die”.