Plenković iz Knina poručio Beogradu da napusti retoriku prošlosti

Hrvatska je proslavom u Kninu obilježila 26. obljetnicu pobjede u akciji „Oluja“ 1995. godine. Hrvatska nastavlja politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, poručio je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Zoran Milanović službenom je Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti, pa i trgovati, ali ne i o otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu.

„Domovinski rat i pobjede ostvarene u Bljesku, Oluji i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države, i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost,“ kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji „Oluja“ kolovoza 1995. godine, kojom je nakon četiri godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.

„I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici 'Oluje' nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama,“ poručio je hrvatski premijer.

Ovo „simboličke geste“ odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika Vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi „Oluje“ u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota.

Ove godine nema Miloševića u Kninu niti predstavnika Vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu 3. kolovoza.

Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti „Oluje“ od strane vlasti u Beogradu.

„Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikada ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost 'Oluje' ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji Srbiji koja bi – po meni – trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti,“ zaključio je Plenković.

U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu:

„Tu smo za suradnju, ali od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo naprosto – osim zato što to osjećamo – nema nijedne vlasti u Hrvatskoj koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, a možemo i trgovati,“ poručio je Milanović službenom Beogradu.

On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a „nije da se nikome napakosti, već sud časti“, a najavio je i da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BiH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za - kako je kazao - „nedokazana i izmišljena djela kolektivne ili zapovjedne odgovornosti“.

Proslavu u Kninu je zloupotrijebio predsjednik splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem se održavala središnja proslava, i nakon toga zajedno sa pristašama na kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav.