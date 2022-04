U Hrvatskoj gotovo 16.000 izbjeglica iz Ukrajine

Hrvatska se dobro nosi sa prihvatom gotovo 16.000 izbjeglica iz Ukrajine koji su od početka ruske agresije privremeni dom potražili u Hrvatskoj, ocijenjeno je na sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova koji je o toj temi raspravljao jer su 80 posto izbjeglica žene.

Spremni smo i za veće brojke, kažu u Ministarstvu unutarnjih poslova koje se preko ravnateljstva Civilne zaštite brine za njihov smještaj.

"Ukupno je u Hrvatsku do jutros 28. travnja došlo 15.879 raseljenih osoba iz Ukrajine. Hrvatska je prema platformi Europske unije koja skuplja podatke o kapacitetu zemalja za smještajem prijavila da će primiti 20.000 ukrajinskih izbjeglica. Mi raspolažemo i s većim kapacitetima i, ukoliko to bude potrebno – a to je sada manje-više očito – taj će broj biti sigurno i veći", kazao je državni tajnik za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Žarko Katić.

Katić je prenio da se splitskoj policiji javlja jedan broj Ukrajinaca koji su privatno smješteni po Dalmaciji, i da se žale da će im sa 1. lipnjem biti otkazan smještaj zbog turizma.

"To je sada jedan izazov da se tim osobama pronađe novi smještaj u Republici Hrvatskoj", najavio je državni tajnik.

Posao, škola i turistička sezona

Državni tajnik u Ministarstvu rada i socijalne politike Dragan Jelić izvijestio je da su u tri doma u Hrvatskoj prihvaćene i osobe iz Ukrajine sa invaliditetom, i da se za skrb o njima zapošljava dodatne radnike. U njegov resor spada i zapošljavanje Ukrajinaca.

"Oko 650 ukrajinskih državljana zaposlilo se do sada u različitim firmama preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, još oko sto putem posredovanja, i još je 122 u procesu posredovanja i očekujemo da će ih se većina zaposliti. Redovno primamo njihove zahtjeve, kao i zahtjeve poslodavaca za zapošljavanje, kojih je pristiglo 400 do 500”, izvijestio je Jelić.

U 434 odgojno-obrazovne ustanove u Hrvatskoj upisano je 1.291 dijete iz Ukrajine.

Neki mali Ukrajinci prate online nastavu iz Ukrajine, oko čega je Ministarstvo znanosti i obrazovanja spremno pomoći donacijom laptopa, najavio je državni tajnik Tomislav Paljak. Za male Ukrajince vrtićke dobi koji ne znaju hrvatski, a njihove tete u vrtiću ne znaju ukrajinski, udruga "Sidro" izrađuje komunikacijsku knjigu u simbolima, koja bi imala prijevod na hrvatski i ukrajinski.

"Ako riješimo komunikaciju, onda će i njihovo uključivanje u novu sredinu teći brže", kazala je Josipa Blažević iz "Sidra".

Kako mnogi poslodavci, pogotovo u turizmu, računaju na izbjegle Ukrajinke koje su ovdje većinom sa malom djecom kao potencijalnu radnu snagu, pogotovo sezonski u turizmu, potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Branka Juričev-Martinčev iz HDZ-a tome se usprotivila.

"Ako će se majka s djetetom seliti i doživljavati još jedan stres, izdvajati dijete iz njegove vrtićke grupe ili objekta u kojem živi s drugom djecom da bi mama negdje radila dva mjeseca sa ne znam kojim skromnim primanjima - mislim da to nema smisla. Ali ako je to neko radno mjesto koje sutra može biti na duži period i prostojnije plaćeno, i da se može tamo osigurati za dijete smještaj u nekom vrtiću, onda to sigurno ima smisla", zaključila je Juričev-Martinčev.

Provjera osoba koje udomljuju izbjegle i poslodavaca

Vlado Karešin iz Zajednice Ukrajinaca u Hrvatskoj izvijestio je da je zabilježen svega jedan slučaj hrvatskog građanina koji je ugostio dvije ukrajinske obitelji, za kojeg je ustanovljeno da je evidentirani nasilnik u obitelji, pa je policija u roku od 24 sata vratila te obitelji u kolektivni smještaj.

Državni tajnik u MUP-u Katić pojasnio je da policija unaprijed provjerava sve lokacije i osobe koje su se službeno javile da će udomiti izbjeglice iz Ukrajine, ali da za osobe koje su smještaj našle preko društvenih mreža mogu reagirati tek po dojavi.

Viktorija Boško iz veleposlanstva Ukrajine u Hrvatskoj zahvalila je hrvatskim vlastima na dobroj suradnji i kazala kako se sve probleme vrlo brzo rješava. Ipak, ona je dodala kako joj se više ukrajinskih izbjeglica u Zagrebu žali da ne mogu dobiti mjesto za dijete u vrtiću, iako je objavljeno da ima dvije do tri tisuće slobodnih mjesta.

Iako je Hrvatski zavod za zapošljavanje naglasio da pozorno motre na moguće slučajeve da hrvatski poslodavci iskorištavaju zaposlene Ukrajince, za dodatnu informaciju RSE je zamolio i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH).

"Poslali smo pismenu uputu povjerenicima u naših 700 podružnica širom Hrvatske da pažljivo prate svako zapošljavanje Ukrajinaca kako bi mogli reagirati bude li kakvih problema. Pripremamo i informativni letak na ukrajinskom sa više informacija nego što ih sada izbjegli Ukrajinci mogu naći na stranicama Ministarstva rada za zapošljavanje – da posebno pripaze jesu li prijavljeni, na koju plaću imaju pravo i slično”" kazala je za Radio Slobodna Europa (RSE) Sunčica Brnardić iz SSSH.

Prema policijskim podacima, među izbjeglicama iz Ukrajine žena je 7.859 (49,5%), muškaraca 2.356 (14,8 %) te djece 5.664 (35,7%). Smješteni su u tri tranzitna prihvatna centra u kojima se ostaje do 24 sata, gdje je sada u tranzitu 21 osoba, u 37 kolektivnih smještaja – njih 1.745 i 14.113 osoba smješteno je u individualnom smještaju.

Osim kolektivnog smještaja u splitskom hotelu "Zagreb" u kojem se nalazi 90 mladih ukrajinskih sportaša, podmlatka Šahtara i juniora ukrajinskih jedriličara, nijedan drugi kolektivni smještaj nije u jadranskim županijama niti u Sisačko-moslavačkoj županiji koja se još oporavlja od katastrofalnog potresa s kraja 2020. godine.