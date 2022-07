U Istri nema vode za tuširanje na plažama, pranje ulica i automobila

U Istri je od početka tjedna prvi stupanj restrikcije vode uzrokovan dugotrajnim izostankom kiša. Ne peru se ulice, nema tuširanja na plažama.

Nadležni ne očekuju da neće trebati ići u dodatne restrikcije, te ne vjeruju da će se to negativno odraziti na turizam.

"Očekujemo da ćemo restrikcijama uštedjeti deset do 20 posto vode i da građani Istre i 270.000 turista, koliko ih u Istri boravi, na današnji dan neće ozbiljnije osjetiti redukciju vode", kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite, Dino Kozlevac.

U Istri je od 18. srpnja na snazi restrikcija vode prvog stupnja, to jest zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina, gdje su iznimke tržnice i ribarnice, te zalijevanje privatnih i javnih zelenih površina i tuširanje na plažama i kupalištima.

Kozlevac podsjeća da je sada potrošnja vode oko 20 posto veća nego kada je prošli puta bila proglašena restrikcija – u ljeto 2012. godine, zato što je u Istri trenutno toliko više ljudi, odnosno u međuvremenu je toliko više objekata izgrađeno u Istri, prvenstveno za turizam. Tada je suša bila tolika, da je restrikcija bila proglašena i za poljoprivredu.

"Ako uspijemo osigurati tih deset do 20 posto uštede, ona ćemo uspjeti prebroditi turističku sezonu, jer u akumulaciji Butoniga ima sa 19. srpnjem 1.500.000 kubičnih metara vode više nego kada je u srpnju 2012. godine proglašena restrikcija", pojašnjava Kozlevac.

A najgore je, prisjeća se on, bilo sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

"Pamtim 1986. i 1987. godinu. Bio sam tada vatrogasac na području Bujštine, gdje se doslovce zatvaralo vodu, pa čak u pojedinim situacijama i u pojedinim naseljima uopće nije bilo vode", pamti Kozlevac.

Važi li restrikcija za sve?

Za neke restrikcija ne vrijedi.

"Oni koji recikliraju vodu i oni koji će moći osigurati korištenje tehničke vode, koje ima u izvorištima, oni će i dalje moći upotrebljavati tu vodu za namjene kao i do sada", pojašnjava Kozlevac.

Dio od tih 270.000 gostiju nalazi se u istarskim kampovima, gdje restrikcija – kažu – nije uzrokovala nikakve probleme.

"Ne možemo reći da smo vidjeli negativne reakcije gostiju ni da će to rezultirati odlascima turista ili smanjenjem turističkih rezultata. To jest jedna neugodnost, ali gosti – kada im se to objasni - to u potpunosti razumiju i ne bude baš nikakvih problema", ističe za RSE direktor Kamping udruženja Hrvatske Adriano Palman iz Poreča.

"Sa druge strane, znamo da to, nažalost, sada nije samo naš problem, već da se praktički gotovo cijeli Mediteran nalazi u veoma sličnoj situaciji", dodaje Palman.

Primjer Pule i Pazina

Snašli su se i u gradu Puli, kaže za RSE pulski gradonačelnik, Filip Zoričić.

"Mi smo zatvorili tuševe na naših pet javnih plaža i kupališta, a što se tiče zalijevanja zelenih površina, koristimo tehnološku vodu sa izvorišta Nimfei, koje naše komunalno poduzeće koristi već 14 godina. Ujedno smo to izvorište tehnološke vode ponudili našim poljoprivrednicima za zalijevanje svojih poljoprivrednih površina, kako ne bi za to koristili pitku vodu", poručuje pulski gradonačelnik i dodaje:

"Apeliram na sve turističke subjekte i na sugrađanke i sugrađane da maksimalno reduciraju i štede vodu u svojoj svakodnevnoj uporabi."

Zeleno-lijeva stranka Možemo nije na vlasti samo u glavnom gradu Hrvatske – Zagrebu, nego i u glavnom gradu Istarske županije – Pazinu.

Pazinska gradonačelnica Suzana Jašić kaže za RSE kako su pripremili kaptirani izvor s tehničkom vodom na rubu grada za zalijevanje gradskih sportskih terena, dva parka i dva kružna toka.

"Građani se pridržavaju mjera štednje, i im na tome im zahvaljujem. Kada građani vide da neke praonice automobile i dalje rade i kada vide da mi zalijevamo parkove, onda nam se obraćaju, a mi im objašnjavamo da su to praonice sa zatvorenim sustavom korištenja vode i da grad Pazin parkove zalijeva tehničkom vodom", kaže Suzana Jašić.

Ona podsjeća da suša traje u Istri već 13 ili 14 mjeseci i da su županija i država trebali nešto napraviti, pogotovo što je Istra bogata ležištima pitke vode.

Kao da su predosjećali problem, u Pazinu su došli na još jednu ideju.

"Sjetili smo se koliko po Istri postoji privatnih šterni (cisterni) za vodu po selima. I čini nam se – kako je država jako puno pomogla izgradnju bazena uz privatne kuće za iznajmljivanje – da bi bilo dobro da se razmisli o obnovi i stavljanju u upotrebu tih šterni po cijeloj Hrvatskoj, pogotovo u ovom obalnom dijelu. Tu bi država uložila u nešto vrlo smisleno - u rezerve vode i u vodu koja bi i selima i građanima omogućila da se lakše bave poljoprivredom, a to bi bilo i očuvanje baštine", predlaže Suzana Jašić.

Restrikcije u Sloveniji i Italiji

Restrikcija je uvedena jer već neko vrijeme hidrološka situacija na području Istre nije povoljna, a znatnije se oborine ne očekuju idućih mjesec dana.

Prije Istre, odluke o redukcijama vode još 5. srpnja uvele su Slovenija i Italija, zbog

rekordno niskog vodostaja rijeke Po i činjenice da je trenutačno stanje rezervi vode u Sloveniji kritično.