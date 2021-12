Hakerski napad na Facebook-ovog partnera u Hrvatskoj

Prvo povećani broj ozbiljnih prijetnji, a potom i hakerski napad na fact checkerski portal Faktograf.hr. Taj portal među ostalim za kompaniju Facebook provodi označavanje dezinformacija na toj društvenoj mreži.

Napad se dogodio nakon što ih je medijski eksponirani poduzetnik i čovjek koji često širi antivakserske stavove Nenad Bakić prozvao za cenzuru i sugerirao istomišljenicima da ih tuže.

„Nakon što je gospodin Bakić protiv nas na svom Facebook profilu pokrenuo hajku, krenule su uvrede i prijetnje“, izjavio je odgovorni urednik Fatkografa Petar Vidov, za Radio Slobodna Europa (RSE).

„Danas smo pod DDoS napadom. Mi ne znamo tko stoji iza tog napada i ne možemo znati. Podnijet ćemo prijavu policiji i nadamo se da će oni nešto utvrditi. Ali osobno mogu reći da sam prilično siguran da ne vjerujem da se slučajno dogodilo da smo baš danas pod napadom, nakon što je gospodin neposredno prije toga pokrenuo hajku“, kaže Vidov.

Što je DDoS?

DDoS je najjednostavniji hakerski napad, koji se realizuje tako što se sa IP više adresa pokuša spojiti na neku stranicu. Ta usluga se može na webu čak i naručiti i platiti.

„Njih 25 milijuna se trenutačno pokušava spojiti na sajt Faktografa, server to ne može podnijeti, ruši se i zbog toga nije dostupan“, pojašnjava Vidov.

A sve je počelo kada je Faktograf upozorio da su neki Bakićevi postovi koje su prenijeli opskurni portali - činjenično netočni, i kao takvi označeni u sklopu suradnje Faktografa sa Facebookom, nakon čeka im Facebook smanjuje doseg.

„On smatra da je to cenzura i da Faktograf time čini kazneno djelo, a uza sve to potiče još svoju internetsku sljedbu. Nigdje on njih ne upućuje direktno da nam prijete, ali to se u to pretvara. Poziva da nas se tuži po tom članku Kaznenog zakona koji zabranjuje cenzuriranje slobodnog izražavanja. Tako da ovih dana primamo vrlo velik broj poruka od ljudi nam poručuju da bi nas trebalo prebiti, smaknuti ili što već ne. Javljaju se i ljudi koji nas podržavaju, ali sve to skupa kada netko vodi hajku protiv vas – nije baš ugodno“, priznaje Vidov.

Bakić odbacuje optužbe

Bakić, kojeg na Facebooku prati 42.532 ljudi, je u pisanom odgovoru na upit RSE odbio da je pokrenuo linč protiv Faktografa.

„,Istina je upravo suprotna – Faktograf i njemu bliske osobe su organizirale hajku na mene. A moj navodni ‘poziv na linč’ se sastoji u najavi tužbe, te pozivu i drugima da ponesu tužbe ako se smatraju oštećenima, isključivo zakonitim putem. Naglašavam da ne podržavam nikakve prijetnje. Nije istina da se spremam ‘financirati hajku protiv Faktografa’, odnosno naveo sam da ću podnijeti tužbu, a u našem demokratskom društvu se tužba ne smatra ‘hajkom’, upravo obratno”, stoji u Bakićevom odgovoru.

Činjenicu da je u obranu Faktografa stala i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever, Bakić je nazvao harangom i „kaskadnim i proračunatim napadom od strane osoba bliskih Faktografu”.

U obranu Faktografa stalo je i Hrvatsko novinarsko društvo, stavljajući ove pritiske u kontekst Slapp tužbi.

Tko je Nenad Bakić?

Nenad Bakić završio je matematiku na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, potom je bio asistent na fakultetu, a onda se bavio financijskim savjetovanjem.

Pokrenuo je portal za traženje posla MojPosao.net kojeg je 2007. prodao i tim novcem započeo investirati u hrvatske tvrtke. Jedno je vrijeme vodio varaždinski Varteks kojeg je dokapitalizirao sa 20 milijuna kuna (2,6 miljuna eura), a sada mu je najveći pojedinačni dioničar. Od 2014. angažiran je u STEM aktivnostima (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika od eng. STEM: science, technology, engineering, and mathematics).

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ga je 1. travnja 2017. imenovala svojim posebnim savjetnikom za to područje. Iste godine je sa tadašnjom ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak u prvoj Vladi Andreja Plenkovića predstavio projekt uvođenja digitalne pismenosti za osnovnoškolce korištenjem mikroračunala.

Prijetnji bilo i ranije

I dok je hakiranje stranice novost, prijetnje su svakodnevica urednika i novinara Fakografa, kaže Vidov.

„Mi prijetnje dobivamo konstantno. Njihov intenzitet raste kada neke javne osobe napadaju Faktograf, što se isto na žalost događa relativno često. U zadnjih godinu – godinu i po prijavili smo policiji nešto više od 30 prijetnji, pri čemu prijavljuemo samo one za koje ocijenimo da su ekstremnije od ostalih. To što prijavljujemo je možda desetak posto od uvreda i prijetnji koje dobivamo“, izvijestio je urednik Faktografa.

Što je Faktograf.hr?

Faktograf.hr je neprofitni medij i jedini hrvatski medij specijaliziran za fact checking, tj. provjeru činjenične točnosti tvrdnji u javnom prostoru. Faktograf je član International Fact Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact checkingu.

Portal je pokrenut 2015. godine. Kako navode na svojim stranicama, “svrha je Faktografa metodom činjenične provjere (fact checking), koristeći pouzdane izvore, ocjenjivati točnost i utemeljenost izjava naših političara i političarki, kao i ostalih javno relevantnih političkih aktera, a kako bismo spriječili da dovoljno puta izrečen neutemeljeni stav u javnom diskursu dobije status činjenice.”

Faktograf se bavi i suzbijanjem dezinformacija u javnom prostoru, a od travnja 2019. dio je Facebookovog Third Party Fact Checking programa. Od izbijanja pandemije COVID-19 izuzetno veliku pozornost posvećuju upravo dezinformacijama vezanim uz tu bolest.