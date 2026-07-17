Dvojici Gruzijaca određen pritvor u BiH zbog sumnje na krijumčarenje ljudi

Dva Gruzijca, uhapšena na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zbog sumnje da su krijumčarili više osoba, provest će najmanje mjesec dana u pritvoru, odlučio je Sud BiH.

Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je 16. jula da je pritvor određen Giorgiju Kikvidzeu i Bachukiju Kakuliju.

Pritvor je zatražilo Tužiteljstvo BiH, nakon što je državljane Gruzije, 15. jula, uhapsila Granična policija BiH, u graničnom području Livna, u putničkom motornom vozilu njemačkih oznaka, prilikom krijumčarenja pet državljana Bangaldeša i Pakistana, te jednog državljanina Turske.

"Navedeni osumnjičeni terete se da su u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, nedozvoljeno pokušali prevesti više lica stranih državljana preko državne granice sa područja BiH na teritorij Hrvatske", saopćeno je iz Tužiteljstva BiH.

Zbog svoje geografske pozicije i blizine Evropskoj uniji, BiH je i dalje ključna tranzitna zemlja na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti, iako brojke nisu ni blizu onih prije nekoliko godina, kada je kroz BiH znalo proći i više od 34 hiljade migranata godišnje.

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), tokom 2025. u BiH je ušlo ukupno oko 14 hiljada migranata.

Radio Slobodna Evropa ranije je pisao da je, prema podacima Tužiteljstva BiH, u krijumčarenju migranata kroz Bosnu i Hercegovinu sve veći udio stranih državljana.

Među uhapšenima osumnjičenim za krijumčarenje migranata nalaze se državljani Turske, Egipta, Moldavije, Ukrajine, Bugarske i Afganistana, navode nadležni organi.

Krivični zakon BiH za ovo krivično djelo propisuje moguće maksimalne zatvorske kazne do 15 godina.