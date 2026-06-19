Strani radnici na Balkanu: Između nade, posla i eksploatacije
Za poslom i boljim životom na Zapad s Balkana odlazi na hiljade ljudi, dok istovremeno, s istim ciljem, u taj region stižu radnici iz Indije, Bangladeša, Filipina, Kine... U ovoj epizodi pričamo o njihovom dolasku, uslovima rada i radnim pravima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Neki pronalaze priliku, drugi se suočavaju s teškim uslovima i razočaranjem, a neki izgube i život. U međuvremenu, u Beogradu je osnovan Sindikat migrantskih radnika Srbije.
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