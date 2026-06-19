Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Zaviri ispod površine

Slušajte
Zaviri ispod površine

Slušajte

Apple podcasti YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Strani radnici na Balkanu: Između nade, posla i eksploatacije

Strani radnici na Balkanu: Između nade, posla i eksploatacije
Embed
Strani radnici na Balkanu: Između nade, posla i eksploatacije

No media source currently available

0:00 0:25:52 0:00
Direktan link

Za poslom i boljim životom na Zapad s Balkana odlazi na hiljade ljudi, dok istovremeno, s istim ciljem, u taj region stižu radnici iz Indije, Bangladeša, Filipina, Kine... U ovoj epizodi pričamo o njihovom dolasku, uslovima rada i radnim pravima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Neki pronalaze priliku, drugi se suočavaju s teškim uslovima i razočaranjem, a neki izgube i život. U međuvremenu, u Beogradu je osnovan Sindikat migrantskih radnika Srbije.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG