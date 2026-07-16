Dva državljana Gruzije uhapšena zbog krijumčarenja migranata u BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je dvojicu državljana Gruzije nakon što su, 15. jula, otkriveni u krijumčarenju pet stranih državljana, u blizini graničnog prijelaza Kamenskog između BiH i Hrvatske, na zapadu zemlje.

Policija je navela da se radi o četiri osobe bez identifikacionih dokumenata, koje su izjavile da dolaze iz Bangladeša i Pakistana, te jednom državljaninu Republike Turske.

Krijumčarenje je otkriveno u graničnom pojasu na području Livna prilikom kontrole automobile njemačkih nacionalnih oznaka.

Dva dana ranije, policije BiH i Hrvatske su u odvojenom slučaju na području Gruda, na jugu BiH, spriječile krijumčarenje sedam državljana Republike Turske.

"U vezu s ovim krijumčarenjem dovode se dvojica državljana Republike Turske koji su strane državljane krijumčarili u vozilima bh. nacionalnih oznaka", saopćila je Granična policija BiH.

O slučajevima je obaviješteno Tužiteljstvo BiH.

Radio Slobodna Evropa ranije je pisao da je, prema podacima Tužiteljstva BiH, u krijumčarenju migranata kroz Bosnu i Hercegovinu sve veći udio stranih državljana.

Iako je tokom 2025. godine zabilježen manji broj predmeta u odnosu na godinu ranije, istovremeno raste broj stranaca uključenih u ovaj oblik kriminala.

Među uhapšenima osumnjičenim za krijumčarenje migranata nalaze se državljani Turske, Egipta, Moldavije, Ukrajine, Bugarske i Afganistana, navode nadležni organi.

Krivični zakon BiH za ovo krivično djelo propisuje moguće maksimalne zatvorske kazne do 15 godina.