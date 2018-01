Puhovski: Posjet će se obiti o glavu hrvatskoj zajednici u BiH

Analitičari u Hrvatskoj suglasni su u ocjeni da je posjet hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Turskoj i susret sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom (Redžep Tajip Erdoan) bio neuspjeh, jer nije uspjela u cilju kojeg je sama najavila – dobivanju potpore Ankare za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže da se moglo i očekivati da od posjeta ne bude nikakvih rezultata.

"Taj je posjet unaprijed bio osuđen na neuspjeh, ako je njegova glavna svrha bila pridobiti predsjednika Erdogana da utječe na bošnjačku stranu u BiH kako bi prihvatila promjenu izbornog zakonodavstva. Hrvatska, čini se, nema ništa zauzvrat ponuditi Turskoj. Nije bilo jasno koji bi bio motiv predsjednika Erdogana da udovolji tom zahtjevu hrvatske strane, jer bi jedna od mogućih posljedica bilo pogoršanje odnosa sa bošnjačkom stranom, na koju Turska, očito, ima utjecaj", ocjenjuje Kovačević.

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je RSE njenu namjeru lobiranja za promjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

"U tom pogledu je ona sadržajno sasvim sigurno u pravu. Taj zakon kakav je sada duboko je diskriminatorski i ona je u pravu sa stanovišta međunarodnog prava – predsjednica Hrvatske koja kao potpisnica Daytonskog sporazuma ima neke posebne ovlasti u njegovoj implementaciji. Međutim, to je izvedeno na traljav način koji će se, zapravo, obiti o glavu ne samo gospođi Grabar-Kitarović, što nije najgora stvar na svijetu, nego upravo i hrvatskoj zajednici u Bosni i Hercegovini", ističe Puhovski.

Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za jednu privatnu televiziju je kazao da je predsjedničin posjet Ankari neuspjeh, jer nije uspjela u cilju kojeg je sama najavila – dobiti tursku potporu za izmjenu izbornog zakonodavstva u BiH.

"Inače, mislim da je poslana kriva poruka, jer je naša predsjednica odlazeći Erdoganu, da li svjesno ili nesvjesno, poslala, na žalost, poruku kako smatra da je Turska tutor Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, a valjda je onda Hrvatska tutor Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je pogrešno! To su dva politička naroda koji moraju samostalno brinuti o svojoj sudbini, a mi im u tome možemo pomoći. To je Erdogan na kraju krajeva i poručio vrlo javno našoj predsjednici", kaže Klisović.

On kaže da Hrvatska, ako želi dobro Hrvatima u BiH, za rješenja koja bi bila u njihovom interesu treba lobirati ne u Turskoj, nego u Europskoj komisiji i Europskoj uniji.

Puhovski upozorava da je predsjednica Grabar-Kitarović posjetom Ankari u ovom trenutku iznova pokazala nešto što je u više navrata demonstrirala kao svoju odliku – potpuni prezir spram ljudskih prava.

"U ovom trenutku nitko iz pristojnijih država ne bi išao na takav sastanak upravo zbog, jednostavno rečeno, groznih stvari koje Erdogan čini svojim protivnicima i neprijateljima, a koje su ispod razine koja se danas smatra koliko-toliko dopustivom u pristojnim državama", zaključuje politički analitičar Žarko Puhovski.