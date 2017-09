Nema mjesta za heroja

Sportska dvorana u sarajevskom naselju Grbavica neće nositi ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukomentaša u bivšoj Jugoslaviji, humaniste kojeg je 1992. godine, dok je pokušavao zaštiti svoje komšije Bošnjake, ubio ratni zločinac, "monstrum s Grbavice", Veselin Vlahović Batko. Ovo je odluka vijećnika Opštine Novo Sarajevo, koja je izazvala veliko nezadovoljstvo partija građanske orijentacije ali i brojnih Sarajlija. Tako je jutros na ovoj sportskoj dvorani osvanuo grafit "Dvorana Goran Čengić", koji su nadležni, u brzoj akciji uklonili.

Sportska dvorana, kao druga kuća pretežno mladih, nosiće bezlični, neutralni naziv "Novo Sarajevo", umjesto da pronese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vijećnica Naše stranke u Opštini Novo Sarajevo Vildana Bešlija kaže da je i rukom napisano Goranovo ime na dva mjesta na dvorani, znak volje građana.

"Još uvijek smo u mraku koji nije dozvolio da građanska hrabrost i ljudi koji zaslužuju, kakav je bio Goran Čengić, postanu svjetlo ovog grada. Silom većine, prije dva dana dvorana nije dobila njegovo ime. Danas je već bolja slika. Iskreno, meni je ljepše gledati i ovakav grafit, sa ispisanim velikim imenom Gorana Čengića, nego naziv koji u suštini ne govori ništa. A ime 'Goran Čengić' govori mnogo", kaže Bešlija.

Ona navodi kako je "odnos Sarajeva i Novog Sarajeva neprimjeren onome što Sarajevo treba biti, što je nekad predstavljalo", te smatra "da je krajnje vrijemeda počnemo intenzivno raditi na tome da grad vratimo na pravi put,da bude multikulturalni centar".

"Evidentno je da mi u Sarajevu, u svojoj memorijalnoj kulturi, nemamo isticanje jednog pravog primjera građanske hrabrosti, kakav je bio Goran Čengić, kao sportista, kao sugrađanin, sa svim mogućim vrijednostima čovjeka, onakvog kakav treba biti", kaže Bešlija.

Ali, grafit je živio kratko jer su nadležni požurili da speru ime koje, ipak nikada neće biti zaboravljeno, kaže Samir Suljević, predsjednik Opštinske organizacije Socijldemokratske partije (SDP) Novo Sarajevo i vijećnik u ovoj opštini. Podsjeća na ono što je SDP već napisao u svom saopštenju - da Stranka demokratske akcije (SDA), uz nekoliko svojih satelita, uz prekrajanje istorije, grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.

"To je jedna velika sramota za Općinu Novo Sarajevo, jer smatramo da je ime Goran Čengić bilo naprikladnije da se po njemu nazove dvorana. Čovjek koji je zaslužni sportista, koji je dao život za život svog komšije, stvarno to zaslužuje. SDP je, u dogovoru sa strankama građanske orijentacije, koje participiraju u Opštinskom vijeću, stvarno učinio sve da obavijesti građane o tome. Podijelili smo preko pet hiljada letaka, imali raznorazne akcije povodom ovog problema, ali očigledno da je to bilo nedovoljno", konstatuje Suljević.

Vladajuća većina je, prema njegovom mišljenju, "bez ikakvog razloga na sve moguće načine insistirala na imenu koje je dato, tj. Novo Sarajevo".

"Mislim da njihovo razmišljanje i želja da objekat ima neutralno ime ne stoji, jer je vladajuća većina imenovala školu u sarajevskom naselju Dobroševići po Mustafi Busuladžiću, saradniku fašističkih snaga. Takođe, neke dvorane u Sarajevu nose imena po određenim licima, što znači da nema prepreke da dvorana u Novom Sarajevu nosi ime po Goranu Čengiću. Štaviše, time bismo dali do znanja građanima - da Sarajevo cijeni ljude koji su spremni dati život za nekog drugog", kaže Suljević.

Naziv dvorane usvojen je odlukom vijećnika Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost (SBB), Bosanske patriotske stranke (BPS) Stranke penzionera i nezavisnih vijećnika. Protiv su bili vijećnici Naše stranke, SDP, Građanskog saveza (GS) i Demokratske fronte (DF) koji su željeli da se dvorana zove "Goran Čengić".

Vijećnici koji su odlučili o nazivu dvorane, ističu da su se vodili rezultatima javne rasprave u kojoj su učestvovali građani.

"Vodili smo se rezultatima, a radi građana, digniteta općine i heroja koji se spominju kroz tu inicijativu", kaže Suvad Spahović, predsjednik Komisije za javna priznanja Opštinskog vijeća Novo Sarajevo.

Suprotno njima, zagovornici naziva dvorane po Goranu Čengiću tvrde da na tim skupovima nije bilo dovoljno ljudi i da građanstvo nije na adekvatan način obaviješteno o onom za šta se izjašnjava. Navode da zalaganje da Goran Čengić dobije obilježje u gradu i u naselju u kojem je živio predstavlja dobar primjer očitovanja zajedničkih, antifašističkih vrijednosti građanskog bloka.

"Goran Čengić je svijetli primjer civilizacijskih vrijednosti u vremenima mraka, te bi mlade generacije trebale učiti o vrijednostima kojima se vodio kada se neustrašivo pobunio protiv zločinca Veselina Vlahovića Batka, stajući u zaštitu starog profesora Husnije Ćerimovića", navedeno je u zajedničkoj poruci vijećnika građanske opcije u Novom Sarajevu.

Građani koje smo anketirali pored dvorane koja nije dobila ime vrsnog sportiste i humaniste smatraju da je to sramota za grad Sarajevo.

"Žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku, heroju, koji je život dao braneći komšije. Sramotno. Sramotno. Odlučuju oni koji nemaju pojma", kaže Senija Sadiković.

"Ja sam uvijek za to da dvorana dobije ime po nekom ko zaslužuje, nekom ko je obilježio taj kraj, kao što je Goran Čengić obilježio Grbavicu. A ne neki naziv, Novo Sarajevo, čisto po mjestu u kojem se nalazi. Mislim da možda samo smeta ime - Goran, onima koji su glasali. A jutros sam vidio spisak vijećnika koji su glasali. Mislim da njima samo ime smeta u tome", komentariše Tarik Kovač.

Drušvene mreže su danas prepune bunta građana koji smatraju da je učinjena velika nepravda što Oštinsko vijeće Novo Sarajeva ignoriše volju građana. Tako je glumac Nermin Tulić napisao:

"Nije teško prekrojiti naziv dvorane. Dovoljno je da zaživi među nama... Čekam te kod dvorane Goran Čengić", napisala je Alma Vukašinović.

Još od 2008. godine postoji prijedlog da se dvorana imenuje po Goranu Čengiću, jednom od najboljih rukometaša u SFRJ, koji je pored nastupa za reprezentaciju igrao u Bosni i u Crvenoj zvezdi.

Ubijen je 14. juna 1992. godine, kada je od vojnika srpskih snaga pokušavao spasiti komšiju Husniju Ćerimagića.

Obojicu je na Trebević odveo i ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko, koji je uhapšen 2010. godine u Alicanteu, u Španiji, i izručen BiH. Za zločin nad civilima nesrpske nacionalnosti u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca, Sud BiH osudio ga je na 45 godina zatvora, ali je u drugostepenom postupku ova kazna umanjena za tri godine.