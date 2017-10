Natjecanje talenata: Prečica do uspjeha ili prolazna zabava

U rubrici Radija Slobodna Evropa „Glasom mladih“ bavimo se mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake nedjelje govorimo o mladim uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kom žive.



Ove nedjelje, govorimo o emisijama u kojima se traže mladi talenti.



Posljednjih godina brojne televizijske stanice preplavile su emisije u kojima se traže različiti talenti, najčešće pjevanje. Prijavljuju se i oni koji imaju i oni koji nemaju sluha.



Što mlade privlači da se prijavljuju na takva natjecanja, da li je to instant slava, želja za popularnošću i brzom zaradom?



Kako je moguće da u cijeloj regiji svi žele postati pjevači? Razgovarali smo s mladima u Beogradu, Banjaluci i Podogorici.



U etru Srbije mnogo je emisija koje u svom nazivu sadrže riječ – zvezdice, a u kojima se mladi nadmeću u pjevanju mahom folk i zabavnih hitova, pokušavajući da baš oni zablistaju na estradnom nebu. „Instant slava i želja za pokazivanjem a ne dokazivanjem“, osnovni je motiv, smatraju studenti sa kojima je u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić, ističući istodobno da to dosta govori o dominantnom sistemu vrijednosti.

Mladi u Banjaluci različito gledaju na pojavu brojnih natjecanje za pjevače. Dok većina to podržava, smatrajući ih prečicom do uspjeha, ima i onih za koje je to samo prolazna zabava koja ne garantira uspjeh i kojih ima previše na TV ekranima, rekli su Gojku Veselinoviću.

Kakvi su stavovi mladih u Crnoj Gori, te koliko su muzička natjecanja popularna u toj zemlji, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.

"Radi i putuj u Ameriku 2018"



U Doboju je predstavljen program "Radi i putuj u Ameriku 2018". Program studentima omogućava usavršavanje engleskog jezika, zaradu i upoznavanje američke tradicije i kulture tokom boravka u Sjedinjenim Državama. Priča Arnesa Grbešića.

Priče o mladima u javnost dospijevaju uglavnom kada oni govore o svojim nemogućnostima u BiH ili kada pakiraju kofere i napuštaju rodnu grudu. No, postoje i brojni mladi ljudi koji su odlučili ostati i počeli mijenjati svoje okruženje. O tome su javno govorili prije nekoliko dana studentima u Tuzli. Slušamo Maju Nikolić.

“Evropska noć istraživača 2017.”

Kako električnu energiju dobiti iz biomase ili kako struju dobiti iz voća poput limuna? To su samo neki od projekata mostarskih srednjoškolaca, rađenih u okviru nedavne manifestacije “Evropska noć istraživača 2017.”, koja je održana u nekoliko bh. gradova. Zabilježio Mirsad Behram.

Azra Dedić, članica judo kluba Una iz Bihaća, osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u judu za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Natjecanje je nedavno održano u Njemačkoj. Iz naredne priče koju iz Bihaća donosi Dženita Duraković upoznat ćemo ovu, po svemu posebnu, djevojku.

Slijedi priča o jednom mladom glazbeniku iz Hrvatske, koji je također popularnost stekao na prvom muzičkom natjecnaju na ovim prostorima.

Riječ je o Damiru Kedži. Danas je on jedan je od najprespektivnijih mlađih glazbenika u Hrvatskoj. S njim razgovarala Ivana Bilić.