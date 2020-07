Gavrankapetanović ne popušta, Ljekarska komora ga optužuje za kršenje kodeksa

"Ako je ta rečenica, 'da je za mene bolesno dijete svetinja' (sporna op. a.), meni slobodno neka oduzmu licencu, ja ću opet isto govoriti", komentar je doktora Ismeta Gavrankapetanovića na prijavu pedijatara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Etičkom komitetu Ljekarske komore Kantona Sarajevo (KS) u vezi slučaju djevojčice Nadin Smajlović.

Pedijatri KCUS-a prijavu su podnijeli protiv dr. Ismeta Gavrankapetanovića, aktuelnog v.d. direktora sarajevske Opće bolnice "Abdulah Nakaš", kako je saopšteno nakon sjednice komiteta 15. jula, zbog njegovog "istupanja u javnosti i nanošenja štete ugledu kolega sa discipline za zdravlje djeteta KCUS-a".

"Ovo je njegova objava, gdje je stavio naše slike kolege pedijatra i nazvao nas djecoubicama", rekao je pedijatar Raho Spahović 17. jula na konferenciji za novinare članova Ljekarske komore Kantona Sarajevo, navodeći da je doktor Gavrankapetanović na svom Facebook profilu iznio svoj stav o slučaju bolesne djevojčice.

Slučaj Nadin Smajlović

Univerzitetsko klinički centar Sarajevo u decembru 2019. godine odbio je potpisati odobrenje za izmještanje djevojčice Nadin Smajlović u Tursku na liječenje, nakon što joj u Sarajevu nisu mogli dati, potrebnu terapiju i lijekove.

Otac djevojčice Denis Smajlović zbog cijele situacije je gasnim pištoljem prijetio šefu Pedijatrijske klinike KCUS-a Edi Hasanbegoviću nakon čega su ljekari održali javni protest.

"Ja sam skupila sve ljekare na Jezeru i pitala sam ko je od vas spreman da preuzme ovu djevojčicu u budućnosti da liječi? Niko. Evo svi su vam pedijatri prisutni. Ja ih pitam sad pred ovim mikrofonima - ko je spreman da preuzme ovu djevojčicu dalje da liječi kad dobijemo lijekove? Neka se javi ko je spreman da mu stave pištolj na glavu i da mu prijete da će mu ubiti djecu", kazala je generalna direktorica Sebija Izetbegović u javnom obraćanju na protestu.

Reakcija Gavrankapetanovića uslijedila je na ovu rečenicu direktorice Kliničkog centra u Sarajevu.

"Ja sam kazao tada, nakon one rečenice koja je bila izgovorena u krugu Kliničkog centra, da neće niko liječiti to dijete, od takvih roditelja. Novinar me je upitao, ja sam tada rekao da mi ljekari imamo jedno pravilo – bolestan čovjek je nama svetinja. A posebna svetinja u okviru tog našeg posla je bolesno dijete", izjavio je dr. Ismet Gavrankapetanović 20. jula novinarima u Sarajevu.

On je dodao da postoje pet lažnih profila pod njegovim imenom, a da on 'ni ne zna upaliti Facebook'.

Ljekarska komora KS: Riječ licenca niti u jednom slučaju nije spomenuta

Ljekarska komora Kantona Sarajevo je 17. jula održala konferenciju za novinare u Sarajevu. Ljekari sa Pedijatrijske klinike su obznanili kako su podnijeli prijavu protiv Gavrankapetanovića.

"Kvalifikacija koja se daje i dijeliš drugima da su tvoje kolege djecoubica. Da staviš kolege sa kojima si studirao i diplomirao i označiš te ljude da su oni svjesno nanijeli štetu djetetu. Izjava kolege koji tvrdi da dijete nije liječeno, da se odbilo liječiti dijete, je apsolutno neistina. Izaći u javnost sa takvom tvrdnjom je stavljanje mete na leđa svih kolega koji časno rade svoj posao", rekla je doktorica Enra Suljić novinarima 17. jula.

Gavrankapetanović napominje da prema procedurama, u koje je upoznat, prijava etičkom komitetu znači prvi korak ka ukidanju liječničke licence.

No, doktorica Ksenija Miladinović ističe kako još uvijek niko ne može govoriti o krivici doktora Gavrankapetanovića, niti o oduzimanju licence.

"Ukoliko se utvrdi da postoje elementi kršenja etičkog kodeksa, onda se upućuje u dalju proceduru bez ikakve kvalifikacije. Upućuje se tužitelju Komore koji to dalje analizira i donosi da li postoji kršenje medicinske etike i deontologije. Da li će se onaj protiv koga je podnesena prijava žaliti, ne znamo. Riječ licenca niti u jednom slučaju nije spomenuta", navodi Miladinović.

Djevojčica izliječena

Djevojčica Nadin Smajlović je, nakon odbijanja liječenja u KCUS, izmještena u Tursku, na vlastitu odgovornost roditelja. U međuvremenu je djevojčica izliječena, a cijeli slučaj je završio pred Tužilaštvom Kantona Sarajevo.

"U navedenom predmetu poduzimaju se mjere i radnje s ciljem provjere navoda iz prijave. S obzirom da je u predmetu, prema navodima iz prijave, oštećena maloljetna osoba, sukladno Zakonu o zaštitii postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ne možemo davati više informacija", rečeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz Tužilaštva KS.

Majka djevojčice Amina Smajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je Ismet Gavrankapetanović od početka njenoj porodici nudio pomoć, te u cijelom ovom slučaju mu daje podršku.

"Imala sam osjećaj da bi se on sam izvinio nama, kao porodici, ispred svih ljekara u Kantonu Sarajevo. Kao da je imao dužnost da opravda to njihovo, eto njihovim opravdavanjem da je to jedan nečastan čin, da trebaju da mene pozovu da se izvine. Međutim, oni, kao nađeni su uvrijeđeni što je doktor njima rekao. Je li vi vidite kakvo je to spinovanje", zapitala se Amina Smajlović.

KCUS formirao konzilij za liječenje

Doktor Raho Spahović navodi kako je u javnosti stvorena atmosfera da su pedijatri odbili liječiti Nadin Smajlović, ali da 'imaju dokaz od 21. novembra 2019. godine, u kojem se navodi kako su, dok se dijete liječilo u Turskoj, formirali konzilij koji će nastaviti liječiti dijete'.

"Roditelji su nastavili liječiti dijete i dan-danas se to dijete liječi kod nas. Nudili smo im da o trošku KCUS-a izaberu kliniku u svijetu koja će izvršiti nezavisnu reviziju, ali to roditelji nisu uradili", rekao je Spahović.

Amina Smajlović za RSE tvrdi suprotno, navodeći da su 17. novembra 2019. deset pedijatara na konziluju potpisali da ne žele liječiti njeno dijete, a 21. novembra iste godine su ponovo napravili konzilij i tek tada prihvatili da liječe njenu kćerku.

Podrška sindikata doktora Gavrankapetanoviću

Upravni odbor Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo pružio je podršku dr. Ismetu Gavrankapetanoviću.

Rifat Rijad Zaid, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, za RSE kaže da će izaći iz Ljekarske komore, ukoliko se cijeli slučaj nastavi.

"Ne možete vi ocjenjivati etiku nekoga koji samo apeluje da se apsolutno obavezujeće svaki pacijent liječi. To je naravno prvi korak ka završnom koraku, a to je oduzimanje licence. Sve ove priče kako to nije spominjano, jednostavno nas podsjećaju na 'Alisu u zemlji čuda', gdje se mi treba da pravimo da ono što vidimo nije istina, da ono što nam se govori je apsolutna istina", rekao je Rifat Rijad Zaid, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Četiri od pet članova Odbora za medicinsku etiku i deontologiju je na sjednici Etičkog komiteta Ljekarske komore Kantona Sarajevo, glasalo da se predmet proslijedi tužitelju komore, koji će procijeniti ima li elemenata da pokrene postupak.

Moguće sankcije se kreću od ukora do oduzimanje licence doktoru.