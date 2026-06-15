Devet mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu nekoliko sati nakon razgovora Trumpa i Putina

Najmanje devet osoba poginulo je širom Ukrajine u ruskim zračnim napadima, koji su zahvatili i manastir pod zaštitom UNESCO-a, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump telefonski razgovarao s liderom Kremlja Vladimirom Putinom i poručio mu da želi pomoći u okončanju rata.

Prema podacima Zračnih snaga Ukrajine, Rusija je tokom noći lansirala baraž od 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu, uglavnom ciljajući glavni grad Kijev, dok su pogođeni i Dnjipro i Harkiv.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko izjavio je da je u ruskim napadima poginulo pet spasilaca, dok ih je najmanje pet ranjeno u Harkivu, drugom po veličini ukrajinskom gradu koji se nalazi na sjeveroistoku zemlje.

"U Harkivu je poginulo pet spasilaca Državne službe za vanredne situacije dok su gasili požare izazvane ponovljenim ruskim udarima. Najmanje još pet ih je povrijeđeno", napisao je Klimenko na Telegramu.

Vlasti su izvijestile da je šest osoba, uključujući i bebu, povrijeđeno u požaru u Umjetničkom muzeju u Harkivu koji je izbio uslijed ruskog zračnog napada.

"Ugašen je požar u zgradi umjetničkog muzeja na površini od 1.200 kvadratnih metara. U toku su radovi na njegovom potpunom gašenju", navele suukrajinske hitne službe.

'Brutalan napad' na kulturnu baštinu

U glavnom gradu Kijevu, gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je "veliki" noćni napad izazvao štetu i požare u gotovo svim gradskim okruzima.

Vlasti su potvrdile da su četiri osobe poginule, a najmanje 25 ih je povrijeđeno, uključujući i djecu.

Među pogođenim objektima je i glavna katedrala u historijskom kompleksu Kijevsko-pečerske lavre (Kijevski pećinski manastir), koji je na popisu svjetske baštine UNESCO-a.

Vatrogasci su se tamo i rano u ponedjeljak borili s vatrenom stihijom, a povrijeđeno je najmanje 13 osoba.

"Brutalan napad na naš narod i našu baštinu. Ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti", napisala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko na platformi X.

Više od desetak vatrogasnih vozila nalazilo se u jutarnjim satima u blizini manastirskog imanja, dok su vatrogasci radili na gašenju požara iznutra i sa vanjskih platformi, javio je novinar agencije AFP s terena.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha osudio je ruski napad na najvažniji ukrajinski pravoslavni manastir, opisujući ga kao "državno barbarstvo".

Državna služba za vanredne situacije je izvijestila da je nakon napada izbio požar u Nacionalnom umjetničkom i kulturnom muzejskom kompleksu Misteckij Arsenal u Kijevu, vodećoj instituciji kulture u Ukrajini, zahvativši površinu od oko hiljadu kvadratnih metara.

Rusija je napala i Nacionalni filmski studio Dovženko, jedan od najstarijih filmskih studija u Ukrajini osnovan 1927. godine u Kijevu, napisala je ukrajinska ministrica kulture Tetjana Berežna na svojom Facebook profilu.

"Uslijed udara oštećena je kostimografska radionica. Uništena je najveća i najstarija kolekcija kostima u Ukrajini. Studio je sadržavao oko sto hiljada kostima i tri miliona komada različite odjeće", navela je Berežna.

Ukrajina uzvraća udarac

U međuvremenu, Kijev je nastavio sa svojim nedavno intenziviranim napadima na ruske industrijske i energetske infrastrukturne lokacije, pokušavajući prekinuti dotok sredstava Kremlju koja se koriste za finansiranje rata protiv Ukrajine.

Regionalni guverner Dmitrij Miljajev naveo je u objavi na Telegramu da su tri osobe poginule, a još tri povrijeđene u napadu ukrajinskog drona na ruski grad Tula, oko 200 kilometara južno od Moskve.

Nije odmah bilo jasno koje su lokacije pogođene, ali Tulska oblast je dom nekoliko velikih industrijskih postrojenja i česta je meta Ukrajine od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Rano u ponedjeljak proruske vlasti koje je Kremlj postavio u okupiranim dijelovima ukrajinske Hersonske oblasti, rekle su da su u ukrajinskim napadima oštećena dva mosta i da je saobraćaj obustavljen. Detalja je bilo malo, a ovi izvještaji nisu mogli biti nezavisno provjereni.

Trump odvojeno razgovarao s Putinom i Zelenskim

Novi talas nasilja uslijedio je nakon što je Trump u telefonskom razgovoru u nedjelju poručio Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini od vitalnog značaja i da je spreman pomoći u postizanju mira, izjavio je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

"Što se tiče ukrajinskog sukoba, Donald Trump je ponovo naglasio da je prekid neprijateljstava od vitalnog značaja", rekao je Ušakov novinarima, prenoseći detalje 55-minutnog razgovora.

Trump je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je naveo da su njih dvojica razgovarali o naporima za postizanje kraja rata uoči samita Grupe sedam (G7) vodećih industrijaliziranih nacija u Francuskoj, koji počinje 15. juna.

Zelenski je na Telegramu napisao da je Trumpu poželio sretan 80. rođendan i zahvalio mu na pomoći koju je Washington pružao tokom cijelog sukoba.

"Poželio sam predsjedniku Trumpu svaki uspjeh, prije svega u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine", rekao je Zelenski.