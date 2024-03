Oppenheimer najbolji film 96. dodjele Oscara

Oppenheimer je najbolje ostvarenje 96. dodjele Oscara. Od 13 nominacija priča o kreatoru atomske bombe osvojila je sedam zlatnih kipića, uključujući Christophera Nolana za režiju i Cilliana Murphyja za najboljeg glumca.

Film Poor Things osvojio je četiri, a Emma Stone svog drugog Oscara.

Ostvarenje Martina Scorsesea Killers of the Flower Moon, usprkos deset nominacija, nije osvojilo nijednu nagradu, dok je Barbie pokupila tek jednog Oscara – za najbolju pjesmu.

Cillian Murphy, koji je tumačio lik fizičara J. Roberta Oppenheimera, na ceremoniji u Dolby Teatru u Hollywoodu, Los Angeles, rekao je da je "prezadovoljan" što je pobijedio.

"Snimili smo film o čovjeku koji je stvorio atomsku bombu, i u dobru i u zlu. Svi mi živimo u Oppenheimerovom svijetu, pa bih ovo želio posvetiti svim mirotvorcima", kazao je Murphy, inače prvi glumac rođen u Irskoj koji je odnio Oscara u kategoriji za najboljeg glumca.

Robertu Downeyju Jr uručena je nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu za lik dužnosnika američke vlade Lewisa Straussa u Oppenheimeru.

Redatelj Christopher Nolan, koji je konačno osvojio prvog Oscara, rekao je: "Filmovi su stari nešto više od 100 godina, ne znamo kuda ide ovo nevjerovatno putovanje, ali znati kako smatrate da sam ja značajan dio toga – mnogo mi znači".

Oppenheimer je također osvojio nagrade za najbolju montažu, originalnu muziku i kameru. Međutim, izgubio je u nekoliko drugih tehničkih kategorija, što mu je uskratilo rekordan broj pobjeda.

Umjesto toga, neobično ostvarenje Poor Things osvojilo je zlatnog kipića za najbolju scenografiju, kostimografiju, šminku i frizuru, kao i za najbolju glumicu – Emmu Stone.

Film Yorgosa Lanthimosa je priča o novorođenčetu čiji je mozak ugrađen u tijelo odrasle žene, koje potom kreće u avanturu otkrivanja svijeta.

"Veoma sam počašćena što ovo mogu podijeliti sa svakim članom glumačke postave, članom ekipe, svakom osobom koja je ulila ljubav i briljantnost u stvaranje ovog filma", kazala je Stone.

Barbie, film s najvećom zaradom u 2023. godini, osvojio je samo jednu od osam nagrada za koje je bio nominiran – najbolju originalnu pjesmu i to za numeru What Was I Made For? autorice Billie Eilish.

"Puno hvala Akademiji [Američka akademija nauka i umjetnosti], nisam ovo očekivala, osjećam se tako nevjerovatno sretnom i počašćenom", rekla je Eilish dok je primala nagradu sa svojim bratom i suradnikom, Finneasom O'Connellom.

Da'Vine Joy Randolph osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu školske kuharice koja se pokušava nositi sa smrću sina u ostvarenju The Holdovers.

"Toliko dugo sam željela biti drugačija. Sada shvaćam da sam samo trebala biti svoja i zahvaljujem vam što me vidite", rekla je Da'Vine Joy Randolph.

The Zone of Interest osvojio je nagradu za najbolji zvuk i postao prvi britanski film koji je osvojio nagradu za najbolji međunarodni igrani film. Drama o holokaustu prati njemačku porodicu koja živi u blizini koncentracijskog logora Auschwitz.

U svom govoru redatelj Jonathan Glazer je kritizirao Izrael i rat u Gazi.

"Naš film pokazuje gdje vodi dehumanizacija u svom najgorem izdanju. Ona je oblikovala svu našu prošlost i sadašnjost. Stojimo ovdje kao ljudi koji opovrgavaju svoje jevrejstvo i holokaust koji su oteti okupacijom koja je dovela do sukoba za brojne nevine ljude", rekao je Glazer.

Najboljim dokumentarcem proglašen je film Dvadeset dana u Mariupolju. Redatelj Mstislav Černov rekao je publici da je "počašćen" što je postao prvi ukrajinski dobitnik Oscara.

"Vjerovatno sam prvi redatelj na ovoj pozornici koji kaže da bih volio da nikad nisam snimio ovaj film", kazao je, dodajući kako bi volio da Rusija nije napala njegovu zemlju, uzrokujući na hiljade smrtih slučajeva i gotovo uništenje mnogih ukrajinskih gradova.

Rat u Ukrajini Priče, analize, foto i video zapisi o ratu u Ukrajini.

S druge strane, Anatomy of a Fall osvojio je nagradu za najbolji originalni scenarij. Redateljica i koscenaristica filma Justine Triet našalila se kako će joj Oscar "pomoći u krizi srednjih godina".

Film govori o ženi optuženoj za ubistvo svog muža, a jedini svjedok je njen slabovidni sin.

American Fiction osvojio je Oscara za najbolje adaptirani scenarij.

Japanski animirani film The Boy and the Heron, čuvenog Studija Ghibli i još poznatijeg redatelja Hayaoa Miyazakija, pobijedio je u kategoriji najbolji animirani film.

Ceremoniju dodjele Oscara po četvrti put je vodio Jimmy Kimmel.

Prisjetivši se štrajkova koji su zaustavili rad Hollywooda, Kimmel je odao priznanje naporima uloženim da se postigne pošten dogovor za glumce i scenariste.

Našalio se da glumci sada mogu prestati brinuti o tome "da će ih zamijeniti umjetna inteligencija, te da se više zabrinu da će ih zamijeniti mlađi, privlačniji ljudi".