Kevin Spacey u romantiziranoj priči o Tuđmanu

Dvostruki oskarovac Kevin Spacey kao Franjo Tuđman. Nedavni tekst "New York Timesa" ponovno je otvorio priču o dokumentarno-igranom filmu režisera Jakova Sedlara o prvom hrvatskom predsjedniku.

Uloga Franje Tuđmana povjerena je američkom glumcu, posljednjih godina suočenom s optužbama za seksualno zlostavljanje, što je i bio razlog zbog kog je, između ostalog, ostao i bez uloge u Netflix-ovoj seriji "House of Cards" ("Kula od karata").

Film je premijerno prikazan u svibnju prošle godine u Zagrebu i u obližnjem Dugom Selu, ali će u komercijalnu distribuciju po Hrvatskoj i šire tek krajem veljače ove godine.

"Radi se o tipičnom proizvodu režisera Jakova Sedlara, poznatog po hiperprodukciji filmova", kaže novinar portala index.hr Gordan Duhaček, koji je imao prilike pogledati film pod naslovom "Bilo jednom u Hrvatskoj", za Radio Slobodna Europa (RSE).

Film je napravljen bez pomoći iz državnih fondova i financiran je donacijama.

"On (Sedlar) ima skupinu financijera iz dijaspore koji vjeruju da je to što on snima vrijedno i zanimljivo, iako se svi drugi slažu da nije. Na taj način on zapravo namiče sredstva za svoje filmove", kaže Duhaček.

Spacey kao Tuđman

U 90-minutnom dokumentarnom filmu na engleskom jeziku, Sedlar, kao što čini i u svojim ranijim projektima, kombinira dokumentarne snimke sa isječcima iz svojih ranijih filmova, a jedina novost je pojavljivanje Kevina Spaceyja u nekoliko kadrova, opisuje Duhaček.

"Čini se da se Spacey tu relativno dobro pripremio i da je naučio taj tekst, i zapravo u njegovoj izvedbi na engleskom i najgori Tuđmanovi govori - a doista su i neki grozni, poput onog u Kninu nakon 'Oluje' 1995. kada se rasistički naslađivao nad odlaskom Srba - zvuče malo bolje nego što su zvučali u Tuđmanovom originalu. To je taj neki paradoks situacije", prenosi Duhaček svoje dojmove nakon gledanja filma.

Govoreći o Spaceyjevom motivu da se pojavi u filmu o Tuđmanu, Duhaček je podsjetio da je on o Hollywoodu osramoćen.

"Pretpostavljam da mu je iz očaja bilo zanimljivo ili prihvatljivo da se pojavi u Sedlarovom filmu koji – da se razumijemo – u međunarodnim filmskim okvirima nema nikakvo značenje", dodaje Duhaček.

Autor članka u New York Timesu, Andrew Higgins, citira Sedlara koji kaže kako u Hrvatskoj mnoge, a pogotovo mlađe generacije, nije više briga za Tuđmana, ali da će angažiranje Spaceyja da glumi Tuđmana zasigurno pomoći da se razbije stav o Tuđmanu koji ide od indiferentnosti do žestokog neprijateljstva.

Duhaček podsjeća na ocjenu o Tuđmanu kao "izrazito antipatičnom i malignom političaru" koju je u knjizi "Postwar" o Europi nakon 1945. dao engleski povjesničar Tony Judt.

"To je otprilike ono što o Franji Tuđmanu pročitaju svi studenti povijesti na svijetu koji se imalo bave Europom nakon Drugog svjetskog rata. Tako da mu sigurno treba 'lakirovka' u međunarodnim krugovima, ali uzeti Kevina Spaceyja da bude taj koji će Tuđmanu dati pozlatu koju nema u međunarodnoj javnosti jednostavno je smiješno i apsurdno. To je samo dodatna kontroverza na već kontroverznog Tuđmana", zaključuje Duhaček.

Između ostalog, "New York Times" konstatuje da Tuđmana obožavatelji smatraju "balkanskim Georgeom Washingtonom, dok su ga suparnici držali za etnonacionalističkog fanatika".

Tko je Franjo Tuđman?

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman (1922-1999) u mladosti je bio sudionik antifašističke borbe, a nakon rata nastavlja karijeru u Jugoslavenskoj narodnoj armiji gdje dolazi do čina general-majora.

Vraća se u Zagreb gdje osniva Institut za historiju radničkog pokreta kojem je na čelu do 1967, kada je smijenjen zbog hrvatskog nacionalizma. U dva navrata bio je osuđen i na zatvorske kazne.

Godine 1989. osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) koja pobjeđuje na prvim demokratskim izborima u Hrvatskoj 1990. godine, i ostaje na vlasti sljedeću deceniju. Kao predsjednik u državi sa predsjedničkim sustavom koncentrirao je brojne ovlasti, pa ga se prozivalo zbog autokracije i gušenja slobode medija.

U hrvatskom javnom prostoru naglasak se stavlja na njegovu ulogu u stvaranju samostalne države i u pobjedničkom ratu 1991-1995. Njegovi kritičari kao dva najdvojbenija dijela njegove političke karijere ističu odnos prema srpskoj manjini u Hrvatskoj i pokušaj podjele Bosne i Hercegovine sa srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem.

Sedlar o filmu i Spaceyju

Za komentar filma RSE se obratio i privatnoj zagrebačkoj producentskoj kući "Croatia film", koja potpisuje produkciju Sedlarovog filma, ali oni se do zaključenja ovog priloga nisu očitovali.

Zato je režiser Jakov Sedlar za RSE pojasnio svoju motivaciju za snimanje ovog filma. Bio je, kaže, iritiran činjenicom da nijedna državna institucija nije primjereno obilježila stotu obljetnicu Tuđmanovog rođenja, i htio je podsjetiti na njegovo djelo.

"Kako vrijeme prolazi, stvari se zaboravljaju. Ja mislim da je strašno važno da pogotovo mlade generacije na jednom mjestu vide tko je taj čovjek", kazao je.

Odgovarajući na tu primjedbe da se u filmu ne problematizira Tuđmanovo djelo, Sedlar odgovora da je najvažnije pitanje ono koje se tiče naslijeđa prvog hrvatskog predsjednika.

"Ono što je najbitnije je – što je ostalo iza njega. Ostala je država. To je ono što je najvažnije. To što su oni iza njega krali i što se još krade, to je proces koji traje. Za mene je Tuđmanova uloga pozitivna 99 posto, a jedan posto je sve ostalo. On je moj apsolutni heroj i mene ništa drugo ne zanima", kazao je Sedlar.

Izbor Spaceyja, Sedlar brani činjenicom da je on vrhunski glumac, a kako ga poznaje dvanaest godina, uvjeren je da su optužbe o seksualnom napastovanju, podvlači, lažne.

"On je u New Yorku oslobođen, nadam se da će tako biti i u Londonu u šestom mjesecu gdje mu je zadnji proces, i da će on nastaviti tamo gdje je stao", kaže Sedlar i podsjeća da Spacey nikada nije bježao od suđenja na kojima se redovito pojavljuje.

Sedlar takođe najavljuje kako će film biti prikazivan koordinirano i u Sjedinjenim Državama, Australiji i Europi, gdje je za sada dogovoreno prikazivanje u Austriji.

Tko je Jakov Sedlar

Jakov Sedlar je hrvatski kazališni i filmski režiser, čiji su igrani i dokumentarni filmovi na teme iz najnovije hrvatske povijesti redovito izazivali negativne komentare i prozivanja zbog navoda o falsificiranju povijesti i povijesnog revizionizma.

Autor je filmova poput "Četveroreda" o partizanskim likvidacijama ustaških i domobranskih zarobljenika po završetku Drugog svjetskog rata i filma "Jasenovac- istina" o navodnom kasnijem postojanju partizanskog logora na lokaciji ustaškog logora, u kojem se značajno umanjuje broj žrtava logora.

Sedlar je u hrvatskoj javnosti optuživan za filofašizam, a prvi kadrovi njegovog filma o Tuđmanu ekskluzivno su bili prikazani u emisiji "Bujica" desničarskog TV voditelja Velimira Bujanca, koju emitira više privatnih lokalnih televizija u Hrvatskoj.

Ipak, na glasu je po iznimno velikoj produkciji (ponekad i po šest dokumentaraca godišnje) i po angažmanu velikih imena svjetske kinematografije kao naratora u svojim dokumentarcima na engleskom jeziku (Martin Sheen, Armand Assante, Liv Ullmann, Michael York i drugi).

Pored dokumentaraca iz hrvatske povijesti, snimio je i više filmova o izraelskoj i ukrajinskoj modernoj povijesti.

Komentari filmskih poznavalaca

Nakon što je pogledao film Goradan Duhaček je napisao da je riječ o "falsificiranju hrvatske povijesti".

"Naročito je to očito kada je riječ o vremenu Drugog svjetskog rata. Sedlar nas prvo uvjerava da je cijeli hrvatski narod bio za NDH (Nezavisna država Hrvatska), a kasnije nam objašnjava da nema kolektivne krivnje. Ustaše su oprani od genocida nad Srbima, Jasenovac se ne spominje, a Holokaust nad Židovima se isporučuje nacistima na račun", pobraja Duhaček.

Što se tiče izostanka problematiziranja Tuđmanovog djela, filmska kritičarka Zrinka Pavlić je nakon gledanja Sedlarovog filma napisala kako je Tuđman u tom filmu "isključivo heroj".

"Sugovornici koji su pozvani da bi u filmu govorili o njemu rijetki su i uglavnom su u filmu samo zato da bi opovrgnuli nešto problematično iz Tuđmanovih javnih nastupa, kao, primjerice, pripadnici židovskih vjerskih zajednica koji zdušno brane pokojnog predsjednika i poriču navode o njegovim antisemitskim izjavama", napisala je kritičarka tportala.

Zašto država nije financirala Sedlarov film

Sedlar je kod premijernog prikazivanja filma u Zagrebu u svibnju prozvao Vladu Hrvatske demokratske stranke (HDZ), koju je za života vodio Tuđman, da je odbila financirati njegov film, a sam film završava rečenicom:

"Ovaj film snimljen je bez potpore Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC)."

Međutim, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, je dan kasnije za Index.hr odgovorila Sedlaru da "laže". Njegov scenarij za igrani film, objasnila je, nije prošao stručno povjerenstvo HAVC-a pa je on tada odlučio raditi dokumentarni film.

A za dokumentarac, navodi ona, nije zatražio sredstva ni za postprodukciju ni za distribuciju.

"Danas po ne znam koji put pokušava reklamirati svoj film iznoseći neistine i tvrdeći da ga je država odbila financirati", rekla je ministrica novinarima u Hrvatskom saboru.

Povodom izbora Spaceyja za ulogu Tuđmana, ona je navela da je riječ o glumcu koji je imao veliku karijeru "ali je u ovom trenutku opterećen ozbiljnim optužbama i zapravo nitko s njim ne želi raditi".

"Meni to nije jasan odabir, ali evo to na dušu i savjest gospodinu Sedlaru koji je to organizirao, a i sada to na ovakav zlonamjeran način, pun neistina, pokušava promovirati", poručila je ministrica.

Za šta je optuživan Spacey?

Glumac Anthony Rapp optužio je 2020. godine Spaceyja da ga je poznati glumac kao četrnaestogodišnjaka 1986. godine spolno napastvovao i zatražio je odštetu od 40 milijuna dolara.

Sud u New Yorku oslobodio je Spaceyja optužbi, međutim u Velikoj Britaniji u lipnju mu počinje suđenje za još pet slučajeva po osnovu optužbi za seksualno napastvovanje.

Višestruke optužbe za nedolično seksualno ponašanje bacile su ogromnu sjenu na glumačku karijeru dvostrukog oskarovca, i više mu ne nude angažmane.

Netflix ga je izbacio iz političke dramske serije "Kuća od karata", Christopher Plummer zamijenio ga je u ulozi J. Paula Gettyja u "Sav novac svijeta", a u kolovozu 2022. je sud u Sjedinjenim Državama presudio da Spacey mora platiti 31 milijun dolara producentima "Kuće od karata" za troškove koje su imali nakon što su ga otpustili iz serije.