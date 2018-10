FBI ćuti o istrazi trovanja ruskog opozicionara

Autori Mike Eckel and Carl Schreck, priredio Dragan Štavljanin

Američki Federalni biro (FBI) je testirao uzorke tkiva ruskog opozicionog aktiviste Vladimira Kara-Murze, koji se razboleo u februaru 2017. godine sa simptomima trovanja u Moskvi po drugi put. Članovi Kongresa SAD su zatražili javno oglašavanje Agencije, ali je ona to za sada odbila, što je izazvalo nezadovoljstvo američkih kongresmena i produbila misteriju oko bolesti Kara-Murze.

S obzirom na ćutnju u FBI-u, Kara-Murza, koji je lobirao za američke sankcije protiv ruskih zvaničnika, sada pokušava da iskoristi zakon o slobodi informacija kako bi dobio uvid u rezultate sopstvenog testa.

Dve američke laboratorije - jedna koja radi za FBI - testirale su krv, kosu i uzorke tkiva Kara-Murze nakon što je hospitalizovan u Moskvi u februaru 2017, po drugi put u dve godine. Druge dve laboratorije - u Francuskoj i Izraelu - takođe su sprovele testiranje, ali bez zaključka.

Kara-Murza (37) je veteran ruske liberalne opozicije. On smatra da su oba incidenta sračunato izvedena kao odmazda za njegov politički aktivizam, uključujući lobiranje za usvajanje "Zakona Magnitcki" u Kongresu SAD 2012, kojim se uvode sankcije ruskim državljanima za koje Vašington smatra da zloupotrebljavaju ljudska prava.

Ruski doktori su dijagnostikovali njegovu bolest prošle godine kao "toksičnost od neutvrđenih supstanci".



Kara-Murza, ruski državljanin sa pravom boravka u SAD, uspostavio je bliske odnose sa članovima Kongresa SAD. Uz pomoć nekoliko američkih senatora i, najmanje, jednog člana Predstavničkog doma, koji se obratio direktoru FBI-a Kristoferu Vreju (Christopher Wray), uzorci su prosleđeni u laboratoriju Federalnog istražnog biroa nakon hospitalizacije Kara-Murze.

U razgovoru sa članovima Kongresa SAD početkom godine, zvaničnici FBI-a su predočili da razmatraju objavljivanje delova rezultata testa, naglašavaju izvori bliski istrazi, koji su zatražili da im se ne pominje ime, jer nisu ovlašćeni da daju zvanične izjave.

Međutim, kasnije je FBI obavestio Kongres da neće objaviti rezultate, što je izazvalo frustraciju pojedinih članova najvišeg američkog zakonodavnog tela, koji smatraju da čitav slučaj iziskuje veću urgentnost. Jedan senator je u pismu Federalnom istražnom birou čak istakao da je agencija stavila oznaku tajnosti na nalaz.

Kara-Murza je kazao za Radio Slobodna Evropa da je u skladu sa američkim zakonom o slobodi informacija (FOIA), zatražio u julu od FBI-a da ga obavesti o dosadašnjim nalazima neobjašnjive bolesti. Dodao je da FBI poseduje i uzorke od njegovog prvog trovanja 2015. godine, te da traži od američke agencije i te nalaze i ostalu dokumentaciju.



"Neko je pokušao da me dva puta ubije u Rusiji, u poslednje tri i po godine. Upravo sam se vratio u Rusiju. Znam da postoji rizik, ali smatram da je važno to što činimo. Ako išta može da me sačuva, to je jasno i javno utvrđivanje uzroka trovanja 2015. i 2017. godine. To nije zbog znatiželje, već može poslužiti kao mala, nesavršena zaštita", kazao je Kara-Murza za RSE.



Na sajtu Federalnog istražnog biroa piše da identifikovane "potencijalne informacije" iz zahteva Kara-Murze i čeka se na određivanje specijaliste "za dalje procesuiranje".

Kara-Murza, koji živi sa porodicom izvan Vašingtona, nedavno se vratio u SAD nakon prvog puta u Rusiju otkako je hospitalizovan u Moskvi u februaru 2017. sa simptomima trovanja. Prethodno je podjednako provodio vreme u Rusiji i SAD.



FBI je odbacio zahtev RSE za komentar ovog slučaja.



"U skladu sa našom ustaljenom politikom FBI ne može da komentariše da li sprovodimo neke istrage", kazao je portparol Agencije za RSE.



Pokušaji da se dobije uvid u zaključke FBI-a, intenziviraju se u trenutku kada raste zabrinutost zbog trovanja, uključujući i smrtonosna, ruskih aktivista i biznismena, među njima i dvostrukog agenta Sergeja Srkipalja.

On i njegova ćerka Julija su hospitalizovani nakon što su se iznenada razboleli u martu ove godine u Solzberiju, u Engleskoj. Britanske vlasti su kasnije utvrdile da su otrovani sa nervnim gasom "novičok" sovjetske proizvodnje.



Zvanični London je optužio dvojicu ruskih vojnih obaveštajaca za napad, koji je Skripalj preživeo. Britanka Don Stardžes (Dawn Sturgess) umrla je nakon što je slučajno bila izložena bočici parfema u kojoj je bio novičok.



U septembru se ruski opozicioni aktivista i izdavač Peter Verzilov iznenada razboleo. Nemački doktori, koji su ga lečili, kazali su da je "prilično verovatno" da je bio otrovan.

I Verzilov i Kara-Murza veruju da su otrovani sofisticiranim toksinima koji je dostupan samo ruskim službama bezbednosti.

Rusija je u više navrata negirala optužbe da je umešana u trovanje oponenata Kremlja, uključujući i bivšeg agenta Aleksandra Litvinjenka, koji je umro u Londonu 2016., nakon što je bio izložen radioaktivnom izotopu "polonium-210".



Advokat Kara-Murze, Vadim Prohorov, odbio je da prokomentariše odbijanje FBI-a da obelodani rezultate testova. Za RSE je kazao da su ruski istražitelji ispitivali u aprilu Kara-Murzu i njegovu suprugu Jevgeniju, kao deo preliminarne istrage. S obzirom na to da je bračni par tada bio u SAD, razgovarali su putem Skajpa sa ruskim istražiteljima.

Prohorov je dodao da ruske vlasti tek treba da pruže informacije da li je pokrenut sudski postupak. Advokat smatra da su ruski tužitelji obnovili istragu iz čisto formalnih razloga zbog međunarodne reakcije na trovanje Skripaljevih.



Kara - Murza se razboleo 2. februara 2017. u Moskvi i smešten je na intenzivnu negu. Njegova supruga je izjavila da su mu otkazali bubrezi i da mu je život održavan uz pomoć veštački izazvane kome. Njegova porodica naglašava da su simptomi bili gotovo identični kao i prethodna bolest 2015. Nakon toga je sproveden test u nezavisnoj laboratoriji u Francuskoj, ali bez zaključka.



Kara-Murza sarađuje sa nevladinom organizacijom "Otvorena Srbija" bivšeg tajkuna Mihala Hodorkovskog. Takođe, bio je bliski saradnik Borisa Nemcova, bivšeg potpredsednika ruske vlade i kasnije jednog od glavnih kritičara Vladimira Putina.

Nemcov je ubijen nedaleko od zidina Kremlja u februaru 2015, tri meseca pre nego što se Kara-Murza prvi put razboleo sa skoro fatalnim ishodom.

Nedavno preminuli republikanski senator Džon Mekejn je naročito podupirao Kara-Murzu, održavši govor u Senatu nekoliko dana nakon što se razboleo u februaru 2017. Kara-Murza je bio među nosačima kovčega sa Mekejnovim posmrtnim ostacima 25. avgusta ove godine.



Mekejn je u septembru prošle godine šefu FBI-a Vreju izrazio nezadovoljstvo zbog administrativnog odlaganja, tražeći od njega da istraga slučaja Kara-Murze bude prioritet. Napisao je da veruje da se u oba slučaja radi o sračunatom trovanju i da je ono politički motivisano.

"Vladimir (Kara-Murza) bio je nema sumnje žrtva Putinove brutalne kampanje eliminisanje opozicije. Utvrđivanje ko je to učinio i na koji način, pomoći će Vladimiru da potraži pravdu koju zaslužuje i obezbediće mu malu zaštitu protiv ponovljenih napada na njega i druge disidente", napisao je Mekejn.



U martu ove godine, republikanski senator Rodžer Viker (Roger Wicker) je napisao pismo direktoru FBI-a Vreju, da je supruga Kara-Murze dostavila 19. februara 2017. "uzorke njegove kose, krvi i noktiju u vašu laboratoriju na dalje analize"



"Sa poštovanjem, zahtevam vašu saradnju u ovom slučaju sa oficijalnom korespondencijom u kojoj se navesti zaključak analize i preporuka vaše agencije za buduća putovanja gospodina Kara-Murze", navodi se u Vikerovom pismu u koji je RSE imao uvid.

"Mada specifične supstance mogu ostati tajna, nadam se da ćete biti u stanju da jasno utvrdite prirodu i poreklo trovanja", dodao je Viker. Njegova kancelarija još čeka odgovor direktora FBI-a.