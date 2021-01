Fajon: Dačić je tražio da budem izuzeta iz međustranačkog dijaloga

Evropska poslanica Tanja Fajon potvrdila je da je zvanični Beograd tražio njeno izuzeće u dijalogu evropskih i srpskih parlamentaraca i ocenila da je to neprihvatljivo za Brisel jer Evropska unija ima jasna interna pravila o predstavljanju.



Fajon je za televiziju Nova S rekla da će više detalja o nastavku tih razgovora biti poznato u četvrtak, 28. januara, posle dogovora predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačiča i predsednika Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (EP) Dejvida Mekalistera (David McAllister).



"Nisam to čula od predsednika (Srbije Aleksandra) Vučića, već mi je Mekalister preneo svoj razgovor sa Dačićem, koji je tražio da ja ne budem više učesnik u tom dijalogu. To je neprihvatljivo za nas jer Evropska unija i mi u Evropskom parlamentu imamo naša interna pravila predstavljanja", navela je ona.



Fajon, koja je predsednica Odbora Evropskog parlamenta (EP) za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU, podsetila je da evropska strana nije postavljala bilo kakve uslove ko treba da sedi sa srpske strane pregovaračkog stola.



"Mi ne utičemo na dogovor srpske strane ko će biti njihov pregovarač, pa ne mogu ni oni na naš... nama je samo važno da su i vlast i opozicija deo dijaloga", istakla je ona.



Na pitanje zašto misli da je njeno učešće sporno za vlasti u Srbiji, ona je rekla da ne zna konkretne razloge.



"Možda jer sam socijaldemokrata, možda jer sam kritikovala argumentovano neke stvari u Srbiji. Možda neko misli da predstavljam neki deo opozicije. Žao mi je što su moje izjave tako shvaćene u Srbiji, ali jednostavno sam navikla da političari na različite načine koriste moje ime. To je izgleda deo političke kulture u Srbiji, a ne samo tamo već i ovde u Sloveniji", rekla je Fajon.



"Mi smo spremni za te razgovore i hteli bismo da budu što je pre moguće. Moramo sa Dačićem da razgovaramo ko će biti pregovarači i kako će teći dijalog. Zbog epidemije se ne može putovati, pa ćemo razgovore početi onlajn", dodala je ona.



Odbacila je primedbe da ti razgovori ugrožavaju suverenitet Srbije.



Fajon je 14. januara izjavila da je interes EU da dijalog vlasti i opozicije u Srbiji bude što pre nastavljen i da su u Evropskom parlamentu zabrinuti jer još nije poznato ko će učestvovati u tim razgovorima.



Ona je za televiziju N1 navela da je naredni korak sastanak sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, s kojim je do sada razgovarao jedino predsedavajući Spoljnopolitičkog odbora EP Dejvid Mekalister i izrazio podršku nastavku dijaloga.



Tanja Fajon, predsednica Odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i Vladimir Bilčik, izvestilac EP za Srbiju, bili su posrednici u pregovorima između vlasti i opozicije u Srbiji o izbornim uslovima nekoliko meseci pred parlamentarne izbore, u junu prošle godine. Deo opozicije u okviru tadašnjeg bloka Savez sa Srbiju, odlučio je da izbore bojkotuje.



Krajem oktobra prošle godine Fajon i Bilčik poslali su pisma predsedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću u kojima su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati, kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju međustranačkog dijaloga između vlasti i opozicije o izbornim uslovima.



Dačić, koji je i lider Socijalističke partije Srbije (SPS), koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), poručio je 4. novembra prošle godine, tokom Kolegijuma sa potpredsednicima Parlamenta i šefovima poslaničkih grupa, da to nije hitno pošto su vanredni parlamentarni izbori najavljeni za dve godine.



Bilčik je u novembru prošle godine, u nacrtu izveštaja o Srbiji naveo da je izborni proces bio efikasan, ali da ostaje zabrinutost zbog dominacije vladajućih stranaka, uključujući i u medijima.



Predsednički i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji predviđeni su za april 2022. godine.