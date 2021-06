Svjetski uspjesi bh. sportista sa 'sićom' iz državne kase

Ovo je jedan fenomenalan rezultat, komentariše za Radio Slobodna Evropa (RSE) Vesna Bajkuša prolazak košarkašica Bosne i Hercegovine (BiH) do četvrtfinala Evropskog prvenstva, koje se igra u Francuskoj i Španiji.

Košarkašice BiH ovaj uspjeh postigle su nakon 22.godine pauze nastupa na velikim takmičenjima.

"Poraz od Francuske u utakmici 23. juna je sasvim očekivan s obzirom da su one baš košarkaška velesila. Imaju 200.000 registrovanih igračica, ja ne znam da li mi imamo i 1.000 ako imamo i toliko", navodi Bajkuša, jedna od najboljih košarkašica bivše Jugoslavije, osvajačica srebrene medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988.godine.

Košarkaški savez BiH je za odlazak na Evropsko prvenstvo od Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH zatražio 15.000 eura, od ukupno 113.000 eura koliko im je bilo potrebno za odlazak na Prvenstvo. Zahtjev je odbijen uz obrazloženje kako su ga „nepravilno numerisali“.

U Košarkaškom savezu BiH trenutno ne žele govoriti o podršci države. Hajrudin Prolić, glasnogovornik Saveza, za RSE kaže da će o tome biti riječi nakon povratka sa Evropskog prvenstva.

Predsjednik Vlade Federacije BiH (jedan od dva entiteta u BiH) Fadil Novalić, zatražio je od nadležnog ministarstva da obezbijedi novac Košarkaškom savezu BiH. Ovaj zahtjev je uslijedio nakon što su se košarkašice plasirale u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

„Država je izostala i to je nešto standardno kad je u pitanju sport. Oni će sad doći da se slikaju kad se one vrate i to će trajati ta neka euforija sedam osam dana i onda će se to zaboraviti, jer tako obično bude. To je naprimjer sa nama zaslužnim sportistima koji u Federaciji živimo i koji smo jedini bez te doživotne nadoknade, takozvane sportske penzije, a imamo titulu zaslužnih sportista, dok je u ostalim zemljama u regionu to riješeno. I Republika Srpska je to riješila“, navodi Bajkuša.

Ko još nije dobio novac iz budžeta?

Pored košarkašica, Ministarstvo kulture i sporta FBiH je odbilo oko 300 projekata koje je podnijelo 250 sportskih klubova i saveza. Javni poziv za odabir programa i projekata za sufinansiranje iz budžeta Federacije BiH je bio objavljen 13. marta ove godine.

Prema podacima sa zvanične stranice Vlade FBiH, ova institucija je tokom 2021.godine za sport i kulturu izdvojila ukupno 4.670.000 konvertibilnih maraka - KM (oko 2.335.000 eura). Od toga, za sport od značaja za FBiH je predviđeno 1.420.000 KM (710.000 eura).

Iz Ministarstva su za RSE u pisanom odgovoru naveli kako su putem Javnog poziva „Transfera za sport od značaja za Federaciju“ za 2021. godinu predviđena sredstava u iznosi od 960.000 KM (480.000 eura).

„Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je popis korisnika/aplikacija koje nisu zadovoljili tražene uvjete. Aplikacije koje su ispunile tražene uvjete po Javnom pozivu proslijeđene su Povjerenstvu za bodovanje i utvrđivanje prijedloga iznosa za dodjelu sredstava. Postupak je u toku“, navode iz Ministarstva.

Odbojkaški savez BiH je aplicirao i, kako za RSE kaže generalni sekretar Adnan Talić, još uvijek čekaju na rezultate.

„Mi imamo dobro iskustvo sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, poučeni ranijim iskustvom dobro pazimo, pa smo poslali kompletnu dokumentaciju ministarstvu“, kaže Talić.

Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put se uspjela plasirati na Evropsko prvenstvo koje se igra od 18. avgusta do 4. septembra. Prvenstvo se održava u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Nakon tog plasmana, bh. odbojkašice su u finalu Srebrene lige u Mariboru pobjedom nad reprezentacijom Austrije osvojile ovu ligu, te su izborile plasman u Zlatnu ligu.

Generalni sekretar Saveza Adnan Talić kaže kako su do sada sa svih nivoa vlasti u BiH dobili 20.000 KM (oko 10.000 eura) i to od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

„Mi jesmo pisali različitim institucijama vlasti, tražili interventna sredstva, međutim, svi su se oglušili na naš zahtjev. Kompletan projekat odlaska reprezentacije na Evropsko prvenstvo i nastup u Srebrenoj ligi, koju smo osvojili je koštao oko 600.000 KM (oko 300.000 eura). Dakle, država, odnosno svi nivoi vlasti su učestvovali u tome sa 20.000 maraka“, kaže on.

On navodi kako Odbojkaška reprezentacija BiH broji 25 članova, te kaže kako su odbojkašice i stručni štab na pripremama za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i nastupa u Srebrenoj ligi bile zajedno skoro dva mjeseca.

„Jedan dan košta 3.000 KM (oko 1.500 eura) samo smještaja i ishrane. Još kada na to dodate kvalitetnu opremu, medicinske tretmane, plate selektora i stručnog štaba, da ne govorimo o avionskim kartama i smještaju ako se turnir igra van BiH, dođete do cifre od 600 do 700.000 km koliko su nas koštala ta dva mjeseca. Godišnje mi od svih nivoa vlasti dobijemo oko 60.000 do 70.000 maraka“, kaže Talić.

Kakva je situacija u RS?

Kako je saopštenu u pisanom odgovoru RSE iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, u budžetu Vlade RS predviđeno je 3,517.100 KM (1.758.550 eura) za sufinansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija na području ovog bh.entiteta.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je za 2020.godinu izdvojilo 100.000 KM (oko 50.000 eura) za 13 zaslužnih i 14 vrhunskih sportista BiH.

„Problem je neuređenost finansiranja sporta u ovoj zemlji, neadekvatna podrška i neadekvatan način nagrađivanja vrhunskih rezultata. Tu prije svega mislimo na državni nivo. Jedan dan dobijemo čestitku od političara iz neke institucije, a već sutradan nam iz iste institucije stiže odbijenica u kojoj stoji kako nemaju adekvatnih sredstava da nam pomognu“, navodi Talić.

Problem i za individualne sportiste

Mlada plivačica Lana Pudar iz Mostara isplivala je olimpijsku A normu i plasirala se na Olimpijske igre u Tokiju, rušeći državni rekord na 100 metara delfin, i to dva puta u jednom danu.

Aplikaciju njenog Plivačkog kluba „Orka“ je odbilo Federalnog ministarstva kulture i sporta, zbog neadekvatne dokumentacije i numerisanja stranica. Međutim, Lana će ipak dobiti sredstva iz projekta "Transfer za sport od značaja za Federaciju".

„Ona je napravila taj rezultat koji je prilično odjeknuo, naročito nakon isplivane norme – dosta se raznih nivoa vlasti političara javilo sa željom da pomognu. Mi znamo koliko smo imali situacija kad smo se pitali da li ćemo uopšte moći otići na neko takmičenje. Sada se situacija promijenila, neko je pomogao više, neko manje, neko nikako. Međutim, plašim se da će sve to brzo biti zaboravljeno, jer ne postoji sistemsko finansiranje vrhunskih sportista“, kaže predsjednik Kluba „Orka“, Damir Đedović.

Đedović navodi kako novac za put do Tokija neće biti problem za Lanu, jer su brojni privatni i privredni subjekti, kao i sponzori, prepoznali njen talent. Najveći doprinos dao je Olimpijski komitet BiH.

„Lana nije projekat samo za Olimpijadu u Tokiju, Lana treba biti državni projekat za bar naredna četiri olimpijska ciklusa“, kaže Đedović.

Lana se trenutno nalazi na pripremama u Turskoj.

Ljetne olimpijske igre, koje su prošle godine odgođene zbog pandemije, održat će se od 23. jula do 8. augusta 2021. godine u Tokiju.

Novac za sport na 'kašičicu'

Za funkcionisanje Olimpijskog komiteta BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo civilnih poslova BiH izdvoje po 40.000 maraka (oko 20.000 eura).

„Godinama država ne ulaže u sport. Nema sistemske podrške. To nije dobro. Mi pripremamo šest, vjerovatno sedam sportaša za Olimpijske igre u Tokiju, međutim, iako je ostalo još mjesec do početka igara, niko iz institucija vlasti nije ponudio podršku. Imamo obećanje iz Ministarstva civilnih poslova BiH da će podržati odlazak naših olimpijaca i nadamo se da će to biti do početka igara“, kaže za RSE Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH.

Kvesić kaže kako su proteklih četiri godine štedili, te taj novac će preusmjeriti sportistima za odlazak na Olimpijske igre.

Sport u BiH je u nadležnosti entiteta Federacije BiH( FBiH) i Republike Srpske (RS), a unutar Federacije za sport je zaduženo 10 kantonalnih ministarstava za sport i kulturu.

Na nivou države ne postoji ministarstvo sporta, već je ta oblast u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH.