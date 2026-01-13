EU će ovog mjeseca obustaviti viznu liberalizaciju za gruzijske diplomate

Evropska unija(EU) ovog mjeseca namjerava sprovesti plan o obustavi vizne liberalizacije za sve nosioce diplomatskih i službenih pasoša Gruzije, nakon što je saopštila da je Tbilisi "prekršio brojne obaveze preuzete tokom dijaloga o viznoj liberalizaciji". Evropska komisija je nagovijestila da je potez neizbježan kada je 19. decembra objavila godišnji izvještaj o tome kako se zemlje koje uživaju viznu liberalizaciju s blokom ponašaju u nizu pitanja.

Procjena Gruzije bila je oštra, a Brisel je kritikovao kontroverzne zakone Tbilisija o "transparentnosti stranog uticaja" i "porodičnim vrijednostima i zaštiti maloljetnika", uz napomenu da "u većini oblasti nisu prijavljene korektivne mjere, a u nekoliko drugih situacija se dodatno pogoršala".

Iako Brisel obustavlja dio bezviznog režima zbog nazadovanja demokratije, u izvještaju su istaknuti i drugi problemi, uključujući nedostatak usklađenosti s viznom politikom EU za državljane nekih trećih zemalja.

Izvještaj posebno naglašava rast ruske dijaspore u zemlji Južnog Kavkaza, navodeći da je 160.000 ruskih državljana emigriralo tamo od početka ruske invazije na Ukrajinu prije skoro četiri godine.

"Rastuća zabrinutost postoji da rusko prisustvo u Gruziji može biti iskorišteno za operacije stranog uticaja. Druga oblast zabrinutosti je potencijalna zloupotreba gruzijskog državljanstva, posebno kada ga ruski državljani dobiju putem pojednostavljenih procedura naturalizacije", navodi se u tekstu, dodajući: "Takvi slučajevi povećavaju rizike ilegalne migracije i šire sigurnosne implikacije za EU."

Među pritužbama su i slučajevi kada gruzijski državljani "ostaju ilegalno u EU kako bi pristupili medicinskoj njezi ili podnijeli zahtjev za azil iz medicinskih razloga", kao i nedostatak napretka u borbi protiv korupcije, poput potrebe za posebnom kancelarijom za povrat imovine ili nedavnog slabljenja antikorupcijskog biroa.

Drugim riječima, postoji dosta razloga da Evropska komisija iskoristi mehanizam suspenzije. A s novim evropskim zakonodavstvom koje stupa na snagu krajem 2025. i olakšava pokretanje tog mehanizma, izvršni organ EU ne gubi vrijeme.

Jedna od promjena je da komisija teoretski može sama odlučiti o suspenziji bezviznog režima za određene pasoše. Ipak, konsultovaće se s 27 država članica EU i održati glasanje. Proces je poznat kao "provedbena odluka", što znači da Evropska komisija počinje predstavljanjem pravnog akta. Prema izvorima RSE, dokument može biti spreman već u sedmici koja je počela 12. januara.

Zatim počinje tzv. "komitologija" u EU. To znači da će se sastati specifični "komitološki odbor" na još nepoznat datum. Sve države članice EU su tu zastupljene, a Evropska komisija tada traži formalno mišljenje o aktu.

To mišljenje obično ima oblik glasanja koje nije pravno obavezujuće, ali se uglavnom poštuje. Ako kvalifikovana većina od 27 država (55 posto zemalja koje predstavljaju 65 posto ukupne populacije EU) glasa za predloženi akt, on se usvaja.

Među diplomatama EU s kojima je RSE razgovarao, vjeruje se da takva većina postoji. Da bi se spriječilo stupanje akta na snagu, kvalifikovana većina mora glasati protiv, dok komisija mora izraditi revidirani akt ako ne postoji većina ni za ni protiv.

Vremenski okvir još nije poznat, ali glasanje će vjerovatno biti u januaru. Međutim, 23. januara održava se radna grupa za vize u vijeću, gdje sjede stručnjaci za unutrašnje poslove svih država članica. Očekuje se da će tada dobiti informaciju od Evropske komisije o daljim koracima.

Iako je suspenzija vizne liberalizacije vrlo rijetka, Evropska komisija je primijenila blažu verziju, ciljajući samo diplomatske i službene pasoše, a ne cijelu gruzijsku populaciju. Brisel je nagovijestio da bi to mogao biti sljedeći korak ako se situacija ne popravi, ali malo država članica EU zasad pokazuje spremnost za potpunu suspenziju.

To također znači da je potez uglavnom simboličan jer svi diplomati i birokrati imaju i obične pasoše s kojima mogu putovati.

Na mnogo načina, ovaj potez je način da se pooštri odluka EU donesena početkom 2025. kada je blok odlučio suspendovati dijelove sporazuma o olakšavanju viza s Gruzijom, što je značilo da su gruzijski diplomati morali aplicirati za vize za putovanje u države članice EU koje su odlučile provesti tu odluku.

Do sada je to učinilo 19 od 27 država. S predstojećom suspenzijom vizne liberalizacije za diplomate i druge zvaničnike, svih 27 zemalja će morati provesti odluku.

Priredila Elvisa Tatlić