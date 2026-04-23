EU obavestila Bijenale o nameri da suspenduje ili potpuno ukine finansiranje zbog učešća Rusije

Evropska unija je pismeno obavestila Venecijansko bijenale o namerama da suspenduje ili prekine finansiranje zbog ruskog učešća na ovogodišnjoj izložbi.

Radi se o grantu od dva miliona evra koji EU dodeljuje ovoj izložbi.

"Oštro osuđujemo činjenicu da je Venecijansko bijenale dozvolilo ponovno otvaranje ruskog paviljona na umetničkoj izložbi Bijenala. Postoji jedan tekući grant. Ovo je dva miliona za naredne tri godine i to je ono što nameravamo da ukinemo ili suspendujemo", izjavio je u četvrtak portparol Evropske komisije Tomas Renije (Thomas Regnier).

Venecijansko bijenale je jedan od najvećih i najstarijih kulturnih festivala na svetu, često smatran "Olimpijskim igrama sveta umetnosti".

Održava se svake druge godine u periodu između maja i novembra.

Finansiranje dolazi delimično od Evropske unije, a uglavnom od italijanske države i opštine Venecije, i procenjuje se na oko 19 miliona evra.

Portparol Evropske komisije je potvrdio da su se evropske institucije obratile italijanskoj vladi, putem koje su obavestile zvanični Rim da će "politički definitivno osuditi odluku o ponovnom otvaranju ruskog paviljona".

Drugo pismo je, prema Renijeu, pre dve nedelje upućeno direktno organizatoru, odnosno Venecijanskom bijenalu.

"Ovde postoji rok od 30 dana da Bijenale dođe do nas kako bi moglo da opravda ponovno otvaranje ruskog paviljona. Ak odgovor Bijenala ne bude zadovoljavajući, onda smo, naravno, već rekli da nameravamo da suspendujemo ili raskinemo ugovor", upozorio je portparol Evropske komisije, potvrdivši da EU nije isplatila nijedan evro Bijenalu za ovogodišnju izložbu.

Organizator Bijenala formalno ne poziva države, jer nacionalni paviljoni funkcionišu autonomno.

Organizatori Venecijanskog bijenala objavili su listu ovogodišnjih učesnika, gde je i Rusija uključena među zemljama učesnicama.

Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, ruski umetnici i kustosi su se povukli, a ruski paviljon je zatvoren.

U maju, kada se otvara izložba, ruski paviljon će ponovo biti otvoren.

O ovom problemu se u ponedeljak raspravljalo i na nivou ministara inostranih poslova država članica EU.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas (Kallas) ocenila je da "dok Rusija bombarduje crkve i muzeje u Ukrajini i nastoji da izbriše ukrajinsku kulturu, ne bi joj trebalo dozvoliti da izlaže svoju kulturu".

Više evropskih država se povuklo iz Bijenala u znak protesta zbog učešća Rusije.