EU razmatra ukidanje finansiranja Venecijanskom bijenalu zbog učešća Rusije

Evropska unija (EU) planira ukidanje finansiranja Venecijanskog bijenala zbog odluke da se u okviru izložbe vrati Rusija, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas.

"Dok Rusija bombarduje crkve i muzeje u Ukrajini i nastoji da izbriše ukrajinsku kulturu, ne bi joj trebalo dozvoliti da izlaže svoju kulturu", poručila je Kallas, dodajući da je odluka o povratku Rusije moralno pogrešna.

Svake godine EU obezbeđuje Venecijanskom bijenalu grant od 2 miliona evra. Festival godišnje dobija finansiranje, uglavnom od italijanske države i opštine Venecije, koje se procenjuje na oko 19 miliona evra.

Organizatori Venecijanskog bijenala objavili su listu učesnika, gde je i Rusija uključena među zemljama učesnicama. Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, ruski umetnici i kustosi su se povukli, a ruski paviljon je zatvoren.

Organizator Bijenala formalno ne poziva države, jer nacionalni paviljoni funkcionišu autonomno.

U maju, kada se otvara izložba, ruski paviljon će ponovo biti otvoren.

Ovo pitanje je pokrenuto na sastanku ministara spoljnih poslova država članica EU.

Zbog učešća Rusije, neke evropske države najavile su mogućnost bojkota izložbe. Finska je preko Ministarstva kulture već potvrdila da neće učestvovati na Venecijanskom bijenalu ako Rusija bude učestvovala na izložbi.

Letonija je u utorak saopštila da je pozvala na izuzeće Rusije sa Venecijanskog bijenala 2026. godine, navodeći da njenu inicijativu podržava još 20 zemalja, kao i Ukrajina. Letonski ministar je pred evropskim kolegama izneo pismo u kojem se navodi da dopuštanje Rusiji da učestvuje na bijenalu rizikuje "normalizaciju agresije protiv Kijeva" i slabljenje pritiska na Moskvu.

"Letonija je, zajedno sa još 20 zemalja i Ukrajinom, već pozvala organizatore da preispitaju učešće Rusije", navodi se u pismu.