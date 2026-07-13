EU ukinula finansiranje Venecijanskog bijenala zbog ruskog paviljona

Evropska unija (EU) ukinula je finansiranje Venecijanskog bijenala zbog prisustva ruskog paviljona na ovogodišnjoj izložbi, saopštila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

"Evropska komisija obustavlja finansiranje Venecijanskog bijenala. Kultura i javna podrška ne smeju postati sredstvo za prikrivanje i ulepšavanje agresije", izjavila je Kalas u Briselu.

Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od dva miliona evra za trogodišnji period od 2025. do 2028. godine.

Evropska komesarka za demokratiju Hena Virkunen objavila je 12. jula na društvenoj mreži X odluku o ukidanju finansiranja namenjenog Venecijanskom bijenalu, navodeći da kultura u Evropi, koja se finansira novcem poreskih obveznika, "treba da promoviše i štiti demokratske vrednosti, a te vrednosti se danas ne poštuju u Rusiji".

Venecijansko bijenale jedan je od najvećih i najstarijih kulturnih festivala na svetu i često se smatra "Olimpijskim igrama umetnosti". Održava se svake druge godine, od maja do novembra.

Njegov budžet procenjuje se na oko 19 miliona evra, a finansira se delom iz sredstava Evropske unije, dok najveći deo obezbeđuju italijanska država i grad Venecija.

Organizatori Venecijanskog bijenala objavili su listu učesnika na kojoj se nalazi i Rusija. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, ruski umetnici i kustosi povukli su se sa manifestacije, a ruski paviljon je zatvoren.

Organizatori Bijenala formalno ne pozivaju države, budući da nacionalni paviljoni funkcionišu autonomno.

Evropska unija je u maju zatražila dodatna zvanična pojašnjenja o stvarnoj prirodi učešća Rusije na ovogodišnjem Bijenalu. Prema navodima evropskih zvaničnika, objašnjenja koja je dostavila Fondacija Venecijanskog bijenala ocenjena su kao nedovoljna, zbog čega je Evropska komisija odlučila da povuče finansijsku podršku.