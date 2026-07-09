Sarajlije se oprostile od 10 žrtava srebreničkog genocida, kamion s tabutima krenuo ka Potočarima

Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava srebreničkog genocida zaustavio se 9. jula ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu gdje su porodice preživjelih i građani odali počast.

Nakon Sarajeva, kamion će se uputiti prema Srebrenici gdje je planirano zaustavljanje ispred Gradske džamije, a potom ka Potočarima gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.

Srebreničani su ubijeni u zaštićenoj zoni UN-a u julu 1995. godine, a 11. jula će biti sahranjeni u Potočarima gdje će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop.

Najmlađa žrtva je Senad Jusić koji je rođen 1975. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine.

Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine, a nestao je na području Zvornika.

Do sada je u Memorijalnom centru ukopano 6.772 žrtava srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1.000 ljudi iz Srebrenice i okolnih opština i dalje se traga.

Za Potočare je 8. jula pješke krenulo i nekoliko hiljada učesnika iz Nezuka, pored Tuzle, na stotinu kilometara dug "Marš mira" kako bi odali počast žrtvama genocida počinjenog 1995. godine u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija (UN).

Oni će tri dana pješačiti istim stazama kojima su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije u Tuzli ili Kladnju.

Planirano je da stignu u Potočare 10. jula predveče, a 11. jula prisustvuju obilježavanju godišnjice i kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima.

"Marš mira" se održava od 2005. godine, a svake godine se broj učesnika povećava.

Cilj manifestacije je izgradnja, unapređenje i njegovanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.

Specijal RSE: Dokumentovanje genocida u Srebrenici

U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske (VRS) ubile više od 8.300 Bošnjaka.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatuje da je u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, VRS počinila genocid.