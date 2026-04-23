EU odobrila zajam za Ukrajinu i 20. paket sankcija protiv Rusije

Evropska unija odobrila je zajam za podršku Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra i 20. paket sankcija protiv Rusije, saopštilo je u četvrtak kiparsko predsedavanje EU.

"Savet (EU) je danas odobrio poslednji element potreban za isplatu zajma Ukrajini od 90 milijardi evra. Kiparsko predsedništvo neumorno je radilo kako bi osiguralo da su svi elementi potrebni za zajam na mestu. Isplata zajma počeće što je pre moguće, pružajući vitalnu podršku najhitnijim budžetskim potrebama Ukrajine", izjavio je Makis Keravnos, ministar finansija Kipra.

On je na X istakao da EU ostaje nepokolebljiva u svojoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine

Reč je o zajmu Ukrajini koji je potreban kako bi zemlja nastavila odbranu od ruske agresije.

Zajam su prvobitno odobrile sve države članice Evropske unije, ali ga je kasnije blokirao odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban, iako je ranije Mađarska glasala za njegovo usvajanje.

Mađarska je takođe blokirala usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije koje je EU nameravala da uvede na četvrtu godišnjicu početka rata u Ukrajini.

Kamen spoticanja bio je naftovod Družba, kojim se transportuje ruska nafta kroz Ukrajinu ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Naftovod nije bio u funkciji od ruskog napada dronom na zapadnu Ukrajinu krajem januara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je u utorak da je naftovod popravljen i da može da nastavi sa radom.

U svetlu političkih promena u Mađarskoj nakon izbora održanih 12. aprila, na kojima je ubedljivu pobedu odneo opozicioni lider Peter Mađar, čime je okončana šesnaestogodišnja vlast Viktora Orbana, Evropska unija smatra da postoji novi trenutak za donošenje mnogih odluka.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas navela je da EU takođe treba da razmotri i druge odluke koje su već duže vreme blokirane, poput otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Ukrajinom, kao i 20. paketa sankcija, koji je takođe blokirala Mađarska.