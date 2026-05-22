EU primila pismo njemačkog kancelara o novim statusima za Ukrajinu i Zapadni Balkan

Evropska komisija potvrdila je da su primili pismo nemačkog kancelara Fridriha Merca u kojem predlaže dodeljivanje statusa "pridružene članice" Ukrajini, kao i statusa posmatrača državama Zapadnog Balkana.

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije izjavio je da institucija koju predstavlja pozdravlja činjenicu da se ova diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera EU.

"Ovo pokazuje da postoji snažna posvećenost država članica da proširenje što pre postane stvarnost. Sve je jasnije da je proširenje geostrateška investicija u naš prosperitet, mir i bezbednost. Pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji takođe je fundamentalno povezano sa bezbednošću naše Unije", izjavio je Mersije na konferenciji za novinare.

On je dodao da je podjednako važno ostvarivanje cilja dovršetka Unije sa svim zemljama kandidatima koje već dugi niz godina rade na pristupanju.

"Sva inovativna rešenja treba da budu vođena procesom zasnovanim na zaslugama. Gledajući unapred, moramo osigurati da je naš pristup proširenju primeren svojoj svrsi", naveo je portparol Mersije.

Zato će, kako je rekao, Evropska komisija nastaviti aktivno da sarađuje sa državama članicama i zemljama kandidatima kako bi pronašla najbolja rešenja koja bi nas učinila jačima i sigurnijima kao Uniju.

U pismu koje je obelodanjeno 21. maja, nemački kancelar Fridrih Merc predlaže za Zapadni Balkan i Moldaviju privilegovan pristup jedinstvenom evropskom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka.

Sa druge strane, za Ukrajinu predlaže znatno približavanje Evropskoj uniji i njenim ključnim institucijama, "bez uticaja na tekuće pregovore o pristupanju, već podsticanjem i podrškom tom procesu".

Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora imaju statuse kandidata, dok Kosovo ima status potencijalnog kandidata. Također Ukrajina i Moldavija imaju statuse kandidata.