Peking uveo mere protiv sedam evropskih firmi, pošto su EU sankcije Rusiji zahvatile kineske kompanije

Peking je stavio sedam kompanija iz Evropske unije na listu za kontrolu izvoza, saopštilo je u petak kinesko Ministarstvo trgovine.

Među firmama, koje posluju u odbrambenoj, vazduhoplovnoj i satelitskoj obaveštajnoj industriji, nalazi se i proizvođač vatrenog oružja sa sedištem u Belgiji, FN Herstal.

Mera je najavljena dan pošto je EU zvanično usvojila svoj 20. paket sankcija protiv Rusije, usmeren na firme u trećim zemljama, uključujući Kinu, zbog rata u Ukrajini.

Fokus poslednjih kaznenih mera Brisela je da se spreče pokušaji Rusije da zaobiđe postojeće sankcije, uključujući i preko zemalja poput Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U okviru runde sankcija, EU je označila 16 entiteta u Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Uzbekistanu, Kazahstanu i Belorusiji koji su "pružali robu dvostruke namene ili sisteme naoružanja ruskom vojno-industrijskom kompleksu", naveo je Evropski savet.

Roba dvostruke namene odnosi se na predmete s civilnom i potencijalnom vojnom primenom.

Paket sankcija EU će takođe uvesti ograničenja izvoza za dodatnih 60 subjekata koji "doprinose tehnološkom unapređenju ruskog odbrambenog sektora", od kojih se neki nalaze u kontinentalnoj Kini i Hongkongu.

Listi Pekinga za kontrolu izvoza uključuje dve belgijske, jednu nemačku i četiri češke kompanije.

U saopštenju kineskog Ministarstva trgovine navodi se da će sankcionisanim evropskim subjektima biti zabranjen uvoz robe "dvostruke namene" iz Kine kako bi se zaštitili interesi "nacionalne bezbednosti" te zemlje, u skladu s njenim Zakonom o kontroli izvoza.

Prema rečima portparola ministarstva, subjekti su bili meta zbog svog učešća "u prodaji oružja Tajvanu" ili "dosluha" s tajvanskim vlastima. Peking smatra to ostrvo s demokratski izabranom vladom delom svoje teritorije.

Odgovarajući na pitanje u četvrtak o izveštajima da je Peking izvršio pritisak na tri afričke zemlje da opozovu dozvole za letove tajvanskom predsedniku Lai Čing-teu, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun ponovio je stav Pekinga da je to ostrvo "neotuđivi deo teritorije Kine".

Tajvan odbacuje pretenzije Pekinga na suverenitet nad ostrvom.