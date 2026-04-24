Peking uveo mere protiv sedam evropskih firmi, pošto su EU sankcije Rusiji zahvatile kineske kompanije

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun, 7. januar 2025.

Peking je stavio sedam kompanija iz Evropske unije na listu za kontrolu izvoza, saopštilo je u petak kinesko Ministarstvo trgovine.

Među firmama, koje posluju u odbrambenoj, vazduhoplovnoj i satelitskoj obaveštajnoj industriji, nalazi se i proizvođač vatrenog oružja sa sedištem u Belgiji, FN Herstal.

Mera je najavljena dan pošto je EU zvanično usvojila svoj 20. paket sankcija protiv Rusije, usmeren na firme u trećim zemljama, uključujući Kinu, zbog rata u Ukrajini.

Fokus poslednjih kaznenih mera Brisela je da se spreče pokušaji Rusije da zaobiđe postojeće sankcije, uključujući i preko zemalja poput Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U okviru runde sankcija, EU je označila 16 entiteta u Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Uzbekistanu, Kazahstanu i Belorusiji koji su "pružali robu dvostruke namene ili sisteme naoružanja ruskom vojno-industrijskom kompleksu", naveo je Evropski savet.

Roba dvostruke namene odnosi se na predmete s civilnom i potencijalnom vojnom primenom.

Paket sankcija EU će takođe uvesti ograničenja izvoza za dodatnih 60 subjekata koji "doprinose tehnološkom unapređenju ruskog odbrambenog sektora", od kojih se neki nalaze u kontinentalnoj Kini i Hongkongu.

Listi Pekinga za kontrolu izvoza uključuje dve belgijske, jednu nemačku i četiri češke kompanije.

U saopštenju kineskog Ministarstva trgovine navodi se da će sankcionisanim evropskim subjektima biti zabranjen uvoz robe "dvostruke namene" iz Kine kako bi se zaštitili interesi "nacionalne bezbednosti" te zemlje, u skladu s njenim Zakonom o kontroli izvoza.

Prema rečima portparola ministarstva, subjekti su bili meta zbog svog učešća "u prodaji oružja Tajvanu" ili "dosluha" s tajvanskim vlastima. Peking smatra to ostrvo s demokratski izabranom vladom delom svoje teritorije.

Odgovarajući na pitanje u četvrtak o izveštajima da je Peking izvršio pritisak na tri afričke zemlje da opozovu dozvole za letove tajvanskom predsedniku Lai Čing-teu, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun ponovio je stav Pekinga da je to ostrvo "neotuđivi deo teritorije Kine".

Tajvan odbacuje pretenzije Pekinga na suverenitet nad ostrvom.

