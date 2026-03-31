EU izrazila zabrinutost zbog nepravilnosti i incidenata na izborima u Srbiji

Evropska unija izražava žaljenje zbog broja prijavljenih nepravilnosti i incidenata tokom izbornog procesa, održanog 29. marta u deset opština u Srbiji.

"Žalimo zbog broja prijavljenih nepravilnosti i incidenata tokom izbora, nejednakih uslova, te sa zabrinutošću primećujemo izveštaje o aktima nasilja protiv nezavisnih posmatrača, građana, predstavnika političkih stranaka i medijskih radnika", izjavio je portparol Evropske komisije Gijom Mersije (Guillaume Mercier).

Istakao je da se pozivaju nadležni organi da osiguraju brzo i transparentno praćenje i da počinioce pozovu na odgovornost.

Na lokalnim izborima glasalo se u Boru, Bajinoj Bašti, Kuli, Majdanpeku, Kladovu, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Lučanima, Knjaževcu i Sevojnu.

Predsednik Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je da je u svih deset opština koalicija okupljena oko SNS-a odnela pobedu.

Međutim, prema izveštajima nezavisnih posmatrača i opozicionih lista, izborni dan su obeležile brojne nepravilnosti i incidenti – praćeni fizičkim obračunima i povređenim građanima, aktivistima i novinarima.

Sukobi su, pored ostalog, zabeleženi u Boru, na istoku Srbije, u Bajinoj Bašti na zapadu i u Kuli u Vojvodini.

Evropska unija je takođe potvrdila da je primila k znanju saopštenje Saveta Evrope, gde je navedeno da su članovi posmatračke misije bili svedoci nasilja u skoro svim opštinama koje su posetili tokom održavanja lokalnih izbora u Srbiji.

Šest kongresnih timova, koji su predstavljali 13 posmatrača, bili su raspoređeni u mobilne timove u sedam od deset opština u kojima su održani izbori, a posetili su više od 75 biračkih mesta.

"Posmatrači su bili svedoci nasilja, posebno u Aranđelovcu, a u svim posećenim opštinama, osim jedne, videli su žestoke rasprave i preteće prisustvo velikih grupa ljudi, često neidentifikovanih, a ponekad i maskiranih", navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je više stranaka, uključujući vladajuću, iznelo navode o nasilju koje su pretrpeli i ponavlja se da su "nasilje i prinuda neprihvatljive prepreke slobodnom izražavanju volje svih birača".

U izveštaju se ukazuje na niz nepravilnosti koje se odnose na kršenje tajnosti glasanja i fotografisanje glasačkih listića.

Evropska unija pozdravlja visoku izlaznost birača i aktivno učešće građana.

"Podsećamo da je dužnost države da zaštiti građane od nasilja, da garantuje adekvatne uslove za građanske posmatrače da obavljaju svoje aktivnosti u okruženju bez pritiska i zastrašivanja, te da osigura sigurnost novinara u kontekstu izbora", navodi se u saopštenju EU.

Podseća se da izborni proces u Srbiji zahteva dalja opipljiva poboljšanja i reforme, te se u tom smislu upućuje poziv na inkluzivan proces koji uključuje sve relevantne zainteresovane strane kako bi se unapredio rad na potpunoj implementaciji preporuka OEBS/ODIHR i Saveta Evrope, kako bi se poboljšao izborni okvir i njegova implementacija, "mnogo pre sledećih nacionalnih izbora".

"Nastavićemo pažljivo da pratimo razvoj izbornih reformi, kao i buduće lokalne i nacionalne izbore, jer je pravilno funkcionisanje demokratskih institucija Srbije u srži njenog procesa pristupanja EU", poručuje se iz EU.