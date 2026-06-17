Evropski parlament usvojio rezolucije o BiH, Kosovu i Crnoj Gori: Podrška reformama, upozorenja zbog krize

Evropski parlament usvojio je 17. juna godišnje rezolucije o Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori, u kojima je naglasio značaj očuvanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH, upozorio na političku i institucionalnu krizu na Kosovu te potvrdio da Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uz mogućnost završetka pristupnih pregovora do kraja 2026. godine ukoliko nastavi sadašnji tempo reformi.

Kada je reč o Bosni i Hercegovini, u rezoluciji se navodi da svaka buduća tranzicija u vezi sa Kancelarijom visokog predstavnika (OHR) mora biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Rezolucija je usvojena na osnovu godišnjeg izveštaja o BiH koji je prethodno podržao Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta (AFET).

U usvojenom dokumentu Evropski parlament izražava žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Christiana Schmidta, te ponavlja podršku OHR-u i misiji EUFOR Altea, ističući njihovu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u zemlji.

Evropski parlament je rezolucijom odbacio narative koji podstiču etničke podele, istorijski revizionizam, negiranje genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca.

Poslanici su izrazili zabrinutost zbog dugotrajnih političkih blokada, govora mržnje, secesionističke retorike i podrivanja državnih institucija, ocenjujući da takvi trendovi dodatno slabe poverenje građana i usporavaju evropski put zemlje.

Rezolucijom se osuđuje i saradnja vlasti Republike Srpske sa ruskim zvaničnicima i subjektima pod međunarodnim sankcijama, uz upozorenje da takvi odnosi predstavljaju rizik za bezbednost i stabilnost Bosne i Hercegovine.

Evropski parlament je takođe izrazio zabrinutost zbog stranog mešanja i kampanja dezinformisanja, posebno iz Rusije i Srbije.

'Godina 2025. za Kosovo je bila izgubljena'

Evropski parlament u usvojenoj rezoluciji za Kosovo upozorava da je 2025. godina bila izgubljena za Kosovo, dok su i meseci 2026. ozbiljno ugroženi zbog produžene političke krize i institucionalnog zastoja.

U usvojenoj rezoluciji navodi se da bi nastavak blokade mogao imati direktne posledice po evropsku perspektivu zemlje i pristup finansijskim sredstvima Evropske unije.

Poslanici upozoravaju da postoji rizik da Kosovo izgubi sredstva iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, jer zbog političke krize možda neće moći da ispuni neophodne kriterijume za njihovo korišćenje.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Riho Terras (Teras), ocenio je da je poslednjih godinu i po dana bilo veoma teško za Kosovo, te naglasio da politički zastoj ima značajan uticaj na budućnost zemlje.

Prema njegovim rečima, važno je da Kosovo ostane na evropskom putu i nastavi napredak u procesu integracija.

U usvojenoj rezoluciji izražava se snažna podrška nastojanjima Kosova da se pridruži Evropskoj uniji, ali se istovremeno izražava žaljenje zbog političkog zastoja, duboke polarizacije na političkoj sceni i učestalih izbornih procesa poslednjih godina.

'Crna Gora bliže članstvu u EU nego ikada pre'

Evropski parlament usvojio je i godišnju Rezoluciju o Crnoj Gori, potvrđujući da je ta zemlja i dalje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i pozdravljajući napredak ostvaren tokom protekle godine u procesu pristupanja.

U dokumentu se navodi da bi cilj zatvaranja pristupnih pregovora do kraja 2026. godine mogao biti ostvariv ukoliko Crna Gora zadrži postojeći tempo reformi i političku posvećenost evropskom putu.

Crna Gora je ove nedelje zatvorila još dva poglavlja u pregovorima o članstvu čime sada ima 16 zatvorenih poglavlja od ukupno 33.

Važi za najozbiljnijeg kandidata za narednu članicu EU, a Evropska komisija je najavila da će naredne nedelje predstaviti finansijski paket za ovu zemlju, kao i prilagođavanje budžeta EU za 28 članica.