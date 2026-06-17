Evropski parlament: Kosovo izgubilo 2025. godinu zbog političke krize

Evropski parlament usvojio je 17. juna Rezoluciju o Kosovu u kojoj upozorava da je 2025. godina bila izgubljena za Kosovo, dok su i meseci 2026. ozbiljno ugroženi zbog produžene političke krize i institucionalnog zastoja.

Za ovu rezoluciju glasalo je 412 evropskih poslanika, 174 je bilo protiv, a 58 uzdržanih.

U Rezoluciji navodi se da bi nastavak blokade mogao imati direktne posledice po evropsku perspektivu zemlje i pristup finansijskim sredstvima Evropske unije.

Poslanici upozoravaju da postoji rizik da Kosovo izgubi sredstva iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, jer zbog političke krize možda neće moći da ispuni neophodne kriterijume za njihovo korišćenje.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Riho Terras, ocenio je da je poslednjih godinu i po dana bilo veoma teško za Kosovo, te naglasio da politički zastoj ima značajan uticaj na budućnost zemlje.

Prema njegovim rečima, važno je da Kosovo ostane na evropskom putu i nastavi napredak u procesu integracija.

U Rezoluciji se izražava snažna podrška nastojanjima Kosova da se pridruži Evropskoj uniji, ali se istovremeno izražava žaljenje zbog političkog zastoja, duboke polarizacije na političkoj sceni i učestalih izbornih procesa poslednjih godina.

Evropski parlament ocenjuje da je normalno funkcionisanje političkog sistema ozbiljno narušeno.

Rezolucijom se podržava zahtev Kosova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a države članice pozivaju se da bez odlaganja ovlaste Evropsku komisiju za pripremu upitnika kao narednog koraka u procesu pristupanja.

Takođe se poziva Savet EU da brzo deluje kada budu ispunjeni relevantni kriterijumi za dodelu kandidatskog statusa.

Kosovo i Srbija pozivaju se da sarađuju i preduzmu sve neophodne mere kako bi počinioci napada u Banjskoj 2023. godine što pre bili privedeni pravdi.

Izražava se žaljenje zbog činjenice da Srbija još nije procesuirala odgovorne za ovaj napad, posebno Milana Radoičića.