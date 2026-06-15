Crna Gora zatvorila polovinu poglavlja – EU uskoro sa predlogom budžeta koji obuhvata i ovu zemlju

Zatvaranjem još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom (EU), Crna Gora je prošla skoro polovinu završnog procesa,a Brisel se priprema da u budući budžet obuhvati i ovu zemlju kao punoprvnu članicu.

Na međuvladinoj konferenciji održanoj u Luksemburgu, zemlja je zatvorila Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja.

Time Crna Gora ima ukupno 16 privremeno zatvorenih poglavlja od 33, koliko ih je ukupno u pristupnim pregovorima o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Marilena Rauna, kiparska zamenica ministra za evropska pitanja iz zemlje koja predsedava Evropskom unijom, navela je da se zatvaranjem ovih poglavlja potvrđuje opipljiv napredak i stabilan tempo pregovora o pristupanju Crne Gore, kao i njena posvećenost sprovođenju neophodnih reformi za članstvo u EU.

"Privremeno zatvaranje ovih poglavlja odražava konkretan napor da se uskladi zakonodavstvo i postignu rezultati koji će direktno poboljšati živote građana Crne Gore", izjavila je Rauna na kraju međuvladine konferencije.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovila je da se institucije u Briselu uveliko pripremaju za prijem Crne Gore u evropski blok.

"Već pripremamo mesto Crne Gore unutar naše EU. Radimo na nacrtu Sporazuma o članstvu. Tu se definišu osnovne demokratske strukture, kao što je broj članova Evropskog parlamenta, kao i zaštitne mere demokratije."

Sporazum o pristupanju sa Crnom Gorom biće drugačiji jer će obuhvatiti i zaštitne mehanizme demokratije kako bi se osiguralo da nova članica ne nazaduje u pogledu osnovnih vrednosti.

"Ideja je imati vrstu polise osiguranja tako da nove države članice koje poštuju pravila neće ni primetiti te zaštitne mere", objasnila je je Marta Kos.

Komesarka Kos najavila je i da će sledeće nedelje biti predstavljen finansijski paket za Crnu Goru, kao i prilagođavanje budžeta EU za 28 članica.

"Napredak je ogroman, ali sada fokus mora ostati na jačanju stubova svake uspešne države – vladavine prava i slobode medija", poručila je Marta Kos. Ona je pozvala sve političke lidere u Crnoj Gori da se angažuju u pronalaženju zajedničkog jezika o nastavku reformskog procesa, koji je neophodan za napredak ka punopravnom članstvu.

Zemlju je na međuvladinoj konferenciji predstavljao premijer Milojko Spajić, koji je poručio da je Crna Gora posvećena tome da pređe završnu liniju sa istom odlučnošću kao i do sada.

"Crna Gora ne kasni, mi držimo reč i isporučujemo rezultate. Do kraja godine zatvorićemo sva poglavlja i učiniti da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine", istakao je Spajić.

Ranije tokom dana evropska komesarka Kos najavila je da je Irska, koja će predsedavati EU u drugoj polovini ove godine, spremna da tokom svog predsedavanja omogući Crnoj Gori da zaključi pristupne pregovore.