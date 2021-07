EU otvorila vrata Crnoj Gori

Iako je Crna Gora od 2. jula na zelenoj listi Evropske unije(EU), crnogorski državljani neće moći da uđu u zemlje Evrope bez ograničenja.

Istovremeno domaćim turističkim poslenicima, stavljanje Crne Gore na zelenu listu, otvara mogućnost većeg dolazaka turista iz evropskih zemalja u Crnu Goru i šansu za sklapanje novih aranžmana.

Na osnovu činjenice da je u proteklih 14 dana u Crnoj Gori od korona virusa oboljelo manje od 39 osoba na 100.000 stanovnika, EU je stavila Crnu Goru na zelenu listu, što je prvi put od jula 2020. godine kada je EU zatvorila granice za državljane Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Građane je ova vijest potakla da aktiviraju planove koji su zbog epidemije bili “na ledu”.

"Planirala sam dosta putovanja do sada, ali nisam mogla da ih ostvarim. U sledećem periodu imam par predviđenih putovanja koja su vezana za moje studije", kaže Žana.

Dušan planira putovanja na festivale u Holandiju i Hrvatsku, ali mu pored situacije sa koronom, veliku ulogu čini i finansijska stabilnost:

"Razmišljam ako finansijski budem stabilan, da odem u Amsterdam na jedan festival, koji ima svoju filijalu i u Hrvatsku i nadam se da ću se izboriti za to, što finansijski, tako i sa situacijom sa pandemijom. Lično sam se vakcinisao i smatram da bismo svi trebali to da uradimo".

Turistički radnici zadovoljni

"Ovo je povoljna vijest za građane Crne Gore koji žele da, poslije dužeg vremena, otputuju u zemlje EU, ipak, to ne znači da će biti potpuno liberalizovan", upozorava Milan Koprivica menadžer jerdne od turističkih agencija iz Podgorice koja organizuje putovanja i po Evropi.

“To ne znači da će se moći u zemlje EU bez PCR testova, bez potvrda o vakcinaciji i nekih drugih uslova. Definitivno će sve države ponaosob određivati po kojim pravilima će građani Crne Gore ulaziti u EU. Ne očekujemo da će nam širom otvoriti njihove granice, već ćemo morati da ispunimo neke uslove. Ali sada makar znamo da će turistička putovanja biti lakša nego ranije”, dodaje Koprivica.

Zelena lista za građane Crne Gore koji žele da putuju ka EU je veoma dobra vijest ali i za domaće turističke radnike, jer će to značiti da će i građani EU biti prisutni ovog ljeta na crnogorskom primorju.

Međutim, prema riječima dugogodišnnjeg turističkog radnika i direktora agencije koja se bavi grupnim aranžmanima Dragan Ivančević, liberalizacija neće mnogo značiti za ovu sezonu, ali hoće za sljedeću, jer se aranžmani ugovaraju za iduću godinu.

“Ovo je zaista psihološki jako dobar momenat za crnogorski turizam. Na žalost ove godine ta liberalizacija ne može proizvesti neke ozbiljne efekte što se tiče dolazaka iz EU, jer znate da se iz Evrope pravi taj organizovani turizam koji podrazumijeva prisustvo najvećih turoperatora koji godinu dana ranije uvode svoje čarterske kompanije, rezervišu avione i stavljaju programe u prodaju”, kaže Ivančević dodajući da je teško pokrenuti organizovani turizam za kratko vrijeme:

“Ali svakako je pravi momenat za ugovaranje za dolazak turista iduće godine”.

Ko može u Crnu Goru bez ograničenja?

Crna Gora je u maju otvorila granice za dolazak turista. Tako bez ikakvih ograničenja mogu da uđu državljani zemalja regiona, EU, Kanade i Sjedinjenih Država, dok je ranije to omogućeno i državljanima Rusije, Bjelorusije i Ukrajine.

Bezuslovan ulazak u Crnu Goru je omogućen i državljanima Izraela, Švajcarske, Moldavije, Norveške i Kazahstana.

Turističke destinacije iz okruženja kao što su Hrvatska, Grčka i Španija traže PCR test ili potvrdu o vakcinaciji turista kao uslov za ulazak.

Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega Crna Gora nije propisala da turisti mogu ući u državu sa negativnim PCR testom ili potvrdom o vakcinaciji, dr Milena Popović Samardžić iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore kaže da “epidemiolozi uvijek preporučuju strožije mjere za suzbijanje virusa, ali da konačna odluka nije na njima”.

Podsjetimo, ranije je Vlada omogućila stranim turistima u Crnoj Gori besplatno PCR testiranje, ukoliko im je taj dokument potreban za povratak u matičnu zemlju.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje do sada je urađeno 5.689 PCR testova, od kojih je 44 bilo pozitivno , što je oko 0,7 % od ukupnog broja turista u Crnoj Gori.

Na insistiranje RSE da objasne logiku da Crna Gora ne traži PCR testove za ulazak turista, dok im omogućava da se testiraju pri napuštanju Crne Gore, te da li time Crna Gora štiti stanovništvo drugih država a nedovoljno sopstveno, dr Popović Samrdžić nije konkretno odgovorila:

“Mi na terenu nadziremo situaciju i spremni smo da reagujemo u slučaju naglog porasta brojeva novih infekcija. Pozivam sve da nose maske i poštuju ostale mjere kao i da se vakcinišu što je način da se odbranimo i od novog soja virusa”.

Ona je kazala da do sada u Crnoj Gori nije registrovan slučaj zaraze delta soj virusom upozoravajući međutim, da će do kraja avgusta on biti dominantan u cijelom svijetu.

Epidemiološkinja Marija Božović kazala je na konferenciji za novinare u Podgorici da još nijesu slali uzorke za delta soj "jer nemaju indikaciju da postoji mogućnost postojanja delta soja u Crnoj Gori ".

Podsjetimo, nedavno je dr Halil Duković, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista u izjavi za RSE upozorio na mogućnost velikog rizika po Crnu Goru što je otvorila granice za ruske državljane u trenutku kada se u toj zemlji virus nekontrolisano širi.

U Rusiji je 2. jula zabilježeno, da je četvrti dan za redom registrovan rekordan broj umrlih, 679, dok je novozaraženih 23.218.

Brinu li građani?

Da će potezi crnogorskih vlasti povećati broj turista, smatra i Amer, koji vidi rizik u činjenici da trenutno hara novi soj korona virusa, a da za ulazak u zemlju nema ograničenja.

"Ovo će sigurno povećati broj turista ove sezone i tome se iskreno nadam i radujem, jer je prošla sezona bila jako loša, a mi generalno zavisimo od turističke sezone. Nosi i određeni rizik jer nemamo neka ograničenja za ulazak u Crnu Goru, a u ovom trenutku kada se prvi slučaj delta soja korona virusa pojavio u Srbiji, znači u komšiluku, to može donijeti neke probleme, pogotovo jer veliki broj građana nije vakcinisan", navodi ovaj sagovornik RSE.

Kako smo na početku turističke sezone, Žana smatra da činjenica da smo sada na zelenoj listi, samo po sebi može biti preporuka turistima da nas posjete tokom ljeta.

Činjenicu da je turistima obezbijeđeno besplatno PCR testiranje pred povratak u njihove zemlje, a da za ulazak ne postoje ograničanja, Žana vidi kao vid turističke promocije:

"To tumačim i kao neki vid dodvoravanja, naših vlastitih i svih koji o tome odlučuju, drugim zemljama i promociju stranim građanima da nas posjete, jer su to neke olakšice kada su u pitanju putovanja. Koliko to utiče na našu bezbjednost nisam sigurna, jer brojke pokazuju da je situacija stabilna."

Kada su u pitanju putovanja, Amer se nada da će uspjeti da otputuje do prijatelja i rodbine koji žive u zemljama EU.