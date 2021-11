EU zabranjuje beloruskoj Belaviji iznamljivanje evropskih aviona

EU će zabraniti iznajmljivanje evropskih aviona beloruskoj aviokompaniji Belavia i napraviti crnu listi kompanija koje učestvuju u prevozu migranata do evropskih granica u dosluhu sa vlastima beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, saopštili su evropski zvaničnici, prenosi Frans pres.



Evropska unija će uvesti sankcije beloruskoj avio-kompaniji i međunarodnim firmama uključenim u trgovinu migrantima, kao odgovor na krizu na poljskoj granici, saopštili su u utorak najviši zvaničnici.

Paket sankcija će zemlje članice odobriti narednih dana, ali su šef Evropskog saveta Šarl Mišel i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen otkrili detalje poslanicima.

Fon der Lajen je, obraćajući se Evropskom parlamentu, optužila režim beloruskog moćnika Aleksandra Lukašenka da je pokrenuo „hibridni napad na EU“ usmeravanjem bliskoistočnih migranata ka Poljskoj.

"Evropa nije suočena sa migrantskom krizom već sa pokušajem destabilizacije od strane totalitarnog režima koga EU ne priznaje", rekla je ona.



Fon der Lajen je istakla da se strategija beloruskog režima vrlo konkretno oslanja na saradnju prevoznika i njihovih posrednika, kao i da ima specijalizovanih putničkih agencija koje nude cele pakete, vizu, avionsku kartu, hotel i, kako je dodala, vrlo cinično i taksi ili autobus do granice sa EU.



"Ti migranti se varaju nečuvenim lažnim obećanjima", rekla je ona.



"Zato predlažemo uspostavljanje crne liste svih sredstava saobraćaja na osnovu međunarodnih zakona o krijumčarenju i trgovini migrantima", rekla je Fon der Lajen.

Ona je rekla da će Evropska komisija sastaviti „crnu listu“ turističkih i transportnih firmi uključenih u trgovinu migrantima u blok.

Dodala je da će mere biti koordinisane sa Britanijom, Kanadom i SAD.

Takođe, obraćajući se poslanicima Evrpskog parlamenta, Mišel je rekao da će na meti biti beloruska avio-kompanija Belavia, koja većinu svojih aviona iznajmljuje od firmi u državama članicama EU, posebno Irskoj.

„Nećemo dozvoliti beloruskom režimu da nas zastrašuje i podriva naše vrednosti i jedinstvo“, rekao je on, navodeći samo „jedan primer“ sankcija koje su na putu.

„Većinu flote Belavije čine avioni iznajmljeni od kompanija iz EU, a to će biti zaustavljeno kada se donese odluka, koja je neizbežna“, rekao je on.

Adina Valean, komesarka EU za transport, rekla je novinarima da prevoznik ili putnička agencija može biti na listi do godinu dana i da se može obnoviti ako bude potrebno.

„Onim operaterima za koje se utvrdi da krše pravila može biti suspendovano ili ograničeno pravo da posluju u EU, uskraćeno pravo da prelete vazdušni prostor EU, pristanu u luke EU ili izvrše tehnička zaustavljanja unutar EU ili može biti zabranjen tranzit preko naše teritorije“, rekla je Valean.

Nekoliko bliskoistočnih avio-kompanija već je obustavilo ili smanjilo letove za Minsk otkako se Brisel žalio da su migranti namamljeni u Belorusiju lažnim obećanjima o ruti ka Poljskoj, članici EU.

Migranti, od kojih mnogi beže od rata i siromaštva, potrošili su hiljade dolara da bi odleteli u Belorusiju sa turističkim vizama. Kada se nađu na poljskoj granici, suočavaju se sa barijerom od žilet-žice i velikom hladnoćom.

Zapad optužuje Belorusiju da je izazvala krizu u znak osvete za sankcije uvedene Lukašenkovom režimu nakon brutalnog gušenja protesta protiv njegove vladavine.

„Lukašenko je želeo da izvrši pritisak na nas, kako bi nas naterao da ukinemo sankcije“, rekao je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

„Mislim da je propustio utakmicu jer ono što je dobio je nova runda sankcija. I sada će morati da doprinese i da brine o ovim ljudima koji su na njegovoj teritoriji kako bi im pružio dostojanstven tretman,” naveo je Borelj.

Migranti kažu da žele da stignu u Nemačku preko Poljske, a Lukašenko je rekao da je spreman da ih tamo pošalje avionom ako bude potrebno, optužujući Brisel da odbija da pregovara o njihovoj sudbini.